Групповая
3 часа
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: У супермаркета SuperAki
«Вы поедете знакомиться с фантастической природой Мексики»
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$100 за человека
Мини-группа
7 часов
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Начало: В вашем отеле
«Посетите мини-музей природы и лагуны, где вам расскажут о здешних птицах, и отдохнете на ослепительно-белых пляжах»
Расписание: в понедельник и среду в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$149 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: В вашем отеле
«Вы отправитесь исследовать дикую природу Мексики»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тулуму в категории «Природа и пейзажи»
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