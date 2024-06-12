Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Тулуме на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚌 На автобусе Групповая 3 часа Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте Начало: У супермаркета SuperAki «Вы поедете знакомиться с фантастической природой Мексики» Расписание: в среду в 09:00 $ 100 за человека Мини-группа 7 часов Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна) Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны Начало: В вашем отеле «Посетите мини-музей природы и лагуны, где вам расскажут о здешних птицах, и отдохнете на ослепительно-белых пляжах» Расписание: в понедельник и среду в 09:00 $ 149 за человека Групповая 6 часов Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день Начало: В вашем отеле «Вы отправитесь исследовать дикую природу Мексики» Расписание: в среду и воскресенье в 09:00 $ 249 за человека Другие экскурсии Тулума

Ответы на вопросы от путешественников по Тулуму в категории «Природа и пейзажи»

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