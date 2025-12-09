Водная прогулка
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
14 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$249 за человека
Водная прогулка
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: У супермаркета SuperAki
Расписание: в среду в 09:00
17 дек в 09:00
24 дек в 09:00
$100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник и среду в 09:00
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$149 за человека
