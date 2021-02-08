В этой статье рассказано не только как ловить на проводку, а и некоторые лайфхаки, основы рыболовли, что одевать, чем пользоваться, где лучше размещать место, как использовать поклёвку, правила спиннинга. Зная все моменты и правила, можно быстро и без проблем научиться ловить рыбу 🐟.

Рыбалка на озере со спиннингом

Выбор одежды

В костюм рыболова, в обязательном порядке, должен входить: головной убор, кроссовки. Желательно, чтобы это были берцы или высокие прорезиненные ботинки, но, так как летом очень жарко – можно обойтись кроссовками. Если Вы придёте в обычных тапочках – Вас просто искусают муравьи. Если Вы не видите этих насекомых – это не значит, что их нет! Присмотритесь на место, где Вы решили рыбачить (обычно это пенёк). Можно заметить множество муравьёв на нём. Они могут залезть под одежду и очень сильно искусать. К тому же, весь путь будет пролегать через лес.

Как всем известно, на деревьях присутствуют разные виды клещей, мушек. Чтобы обезопасить себя – надевайте шляпу, пользуйтесь средствами против комаров. Это может быть, как крем, так и спрей. Всё же, лучше купить один раз спрей, и пользоваться им, ведь если Вы не попрыскаетесь, и будете сидеть летом в тени – это закончится плачевными последствиями. Так же, лучше всего, надеть штаны из натуральных тканей, они дают гарантию на меньшие шансы, что к вам кто-то прилипнет, покусает.

Правильная одежда для рыбалки

На рыбалке очень болезненно постоянно сидеть на корточках. Одним из вариантов – принести табуретку, но это лишний груз, она только будет мешать. Вы можете приобрести небольшой каремат на тазобедренный сустав. Он очень лёгкий, не будет мешать, защитит даже в сырую погоду от простуды. Ещё в пути можно привязать его к себе.

Подготовка места

Не обязательно разжигать костёр прямо возле речки. Главное – отгородить костёр камнями, чтобы огонь не распространился в лес, и найти удобное для себя место в тени. Можно использовать мачете, чтобы очистить себе путь для места.

Не менее важным пунктом является подготовка подсака, потому что рыбаки часто об этом забывают, а рыба просто уходит.

На счёт садка – есть своя традиция: не мочить до поимки первой рыбы. Конечно, это только суеверие, но многое в него верят.

Если вы ловите мирную рыбу, и носите тесто в обычном пакетике – это неправильно. Лучше приобрести пяти кубовый шприц, достать его без иглы, ещё дома загрузить в него тесто. Так оно не будет сохнуть, долго прослужит.

Если Вы ловите рыб в коряжнике, или под ветками – это хорошие места - там обычно водится много рыбы, но возникают частые зацепы. Чтобы их избежать зацепов, можно смягчить крючок. Для этого используйте мультитул, им очень легко это сделать. Либо закрепите в плоскогубцах. В мультитуле 24 инструмента, что не занимает много места, то есть, можно экономить силы и место в рюкзаке. Закрепив крючок, зажигалкой проводим по нему, смягчая жесть. После того, как крючок накалится – дайте ему самому остыть. Метал станет мягче, будет разгибаться. Конечно на улов большой рыбы – он разогнётся, но среднюю и мелкую рыбу – выдержит. В случае зацепа за ветку - крючок не сломается.

Если Вы ловите большую рыбу на тесто – его очень сложно намотать, так как крючок большой. Чтобы было проще, можно использовать небольшую пружинку. Сделав на конце пружинки нужный вам размер, наденьте её на крючок. Она не будет мешать рыбе, и тесто хорошо намотается. Такие конструкции можно купить и в рыболовных магазинах.

Типы снастей и проводок

Если Вы не умеете ловить на спиннинг – то в этом нет ничего страшного.

Для каждой ловли – нужен разный спиннинг, разный подход. К примеру, если ловить щуку – нужен жёсткий спиннинг, если на окуня – лёгкий, а если на воблеры – нужен также жёсткий спиннинг. В целом, спиннинги делятся на 3 типа по массе приманки:

До 5 грамм;

От 2 до 10 грамм;

От 10 до 40 грамм.

Каждый разный по длине и ширине. Самый лёгкий называется «Ультра Лайт». На него обычно ловится не крупная рыба. На такой спиннинг бросается приманка до 5 грамм, так как он очень лёгкий и похож на тростинку. Когда Вы на него ловите, у Вас должна быть специальная катушка и снасть, тонкий шнур, потому как грубая снасть через кольца на пройдёт. Малейший клёв рыбы Вы будете чувствовать пальцем, когда держите спиннинг.

Ультра Лайт спиннинг

Второй спиннинг «Класс лайт». Он более жёсткий, работает с приманками от 10 грамм. Естественно, можно и 30 грамм, но от большей массы инструмент при забросе может сломаться. Лучше не рисковать, и придерживаться инструкции к нему.

Есть спиннинги с массой приманки до 40 грамм. Такие обычно используют для твичинга, чтобы твичить воблера. Такие спиннинги очень жёсткие, в сравнение с предыдущими.

Проводка спиннингом

Всего есть три заброса спиннинга:

Боковой;

Заброс маятником;

Вертикальный.

Несколько способов проводки приманок в видео

После того, как вы закинули - нужно выбрать дугу из лески, так как на водоёме обязательно есть маленький ветерок. Так вот, этот «ветер» выдувает леску, и она идёт не на прямую, а по дуге. В результате потерян контроль над проводкой. Сразу же после того, как приманка попала на водоём, закрывайте скобу, пальцами доложите леску. Потом натяните леску, подождите, когда приманка опустится на дно, если будете ловить со дна, и удилище располагаем не по направлении лески, а под определённым углом. Можно взять под углом 90° между леской и удилищем.

Следующий вид заброса – вертикальный. Он очень хорош тем, что владеет точностью и большей дальностью заброса. В общем, самым частым видом является именно этот, особенно, когда приходится забрасывать далеко. К примеру, если забросить боковым – можно зацепить водоросли, и упустить приманку, а если вертикальным – точно попадём в нужное место. Желательно перед практикой потренироваться на суше.

Ещё один заброс – маятниковый. Чтобы его выполнить нужно открыть скобу катушки, а свист до середины удилища. Перед броском сделать два маленьких маха. В этом приёме нужно так же закрыть скобу катушки, выбрать дугу и ждать приманку. Его можно делать по прямой линии, так и с обеих сторон.

Тоже самое можно проделать с промежуточным броском. Это бросок что-то между маятниковым и боковым.

Если Вы хотите филигранно ловить рыбу, не зацепляя растительность вокруг, особенно не большой заброс – нельзя заменить маятниковый - он идеально сюда подходит. Другие забросы не подходят, ведь скорость намного больше.

Проводка с джиг приманкой

Имея жёсткий спиннинг, с помощью флуоресцентной лески можно отлично делать джиговую проводку. Нужно сделать несколько оборотов, потом смотрим на дугу из лески. Она должна тонуть, ждём, когда упадёт. Делаем вывод – не имея сверхчувствительного спиннинга можно использовать микро-джиг без плетённой лески, и рыба будет хорошо ловиться.

Поклёв можно видеть, если использовать микро приманки, а их аккуратно провести довольно сложно, но флуоресцентная леска поможет, особенно, если это касается микро-джигов.

Вкратце, если вы начинающий рыболов, ловите на спиннинг и если хотите увидеть поклёв – выбирайте мини-джиги на 2-3 грамма, миниатюрный виброхвостик или твистер. Важно приобрести качественный, чтобы он точно сработал. Когда ловим на джиги очень хорошо читается рельеф дна. По времени падения можно чётко определить где находится приманка. Для этого важно выбирать в магазине, а не заказывать на интернет-сайтах.

Способ проводки спиннингом микроджига