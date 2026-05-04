Прогулка по Ярославлю на раритетном автобусе — уже сама по себе приключение.
При этом очень познавательное! Вы полюбуетесь древним городом во всей красе, увидите его заповедную часть и территорию бывших ремесленных слобод, где сохранилось очарование прошлого. Услышите историю Ярославля, его архитектурных памятников и святынь.
При этом очень познавательное! Вы полюбуетесь древним городом во всей красе, увидите его заповедную часть и территорию бывших ремесленных слобод, где сохранилось очарование прошлого. Услышите историю Ярославля, его архитектурных памятников и святынь.
Описание экскурсии
Вы увидите центр Ярославля, проедете по его основным площадям и улицам.
Познакомитесь с тысячелетней историей столицы Золотого кольца России и монументальными памятниками архитектуры разных стилей последних пяти столетий.
Услышите о том, как выгодное географическое положение на берегах Волги сделало Ярославль третьим по богатству торговым городом страны.
Вспомните славные страницы прошлого, когда Ярославль стал оплотом российской государственности.
Узнаете, какой литературный памятник, обнаруженный здесь, получил мировую известность и изучается в гуманитарных университетах.
Организационные детали
- Едем на ретроавтобусе «Скания». В салон можно взять напитки и снеки
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1400 ₽
|Дети от 3-х до 6-ти лет
|500 ₽
|Дети от 7-ми до 12-ти лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 86 туристов
Мы представляем уникальный туристический проект в Ярославле — проведение автобусно-пешеходных экскурсий на ретроавтобусах «Scania» 1971 года и «Barkas» 1961 года. Экскурсии проводятся по центральной части города и его окрестностям в сопровождении профессиональных аккредитованных гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
нам не удалось прокатиться на большом автобусе, мы ездили на маленьком. прокатились по центру, посмотрели основные достопримечательности. на стрелке у нас была возможность выйти и прогуляться.
Елена
Ответ организатора:
Наталья, здравствуйте. Благодарим Вас за понимание и надеемся, что наша экскурсия Вам понравилась. Будем рады видеть Вас вновь.
С уважением,"РетроВояж".
С уважением,"РетроВояж".
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная обзорная экскурсия, очень советуем!) классный гид, классные шутки😁 материал не сухой,интересный) на улице на автобус все засматриваются)))
Вам был полезен этот отзыв?
Приятная экскурсия, особенно в плохую погоду и если приехал на один день. Посмотрели все знаковые места.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересно! удобно! познавательно и быстро! для тех кто хочет получить быстрое и не напряжное впечатление о городе куда лучше не ходить пешком)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Ярославлю на ретроавтобусе»
Групповая
до 20 чел.
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль тысячелетний
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
3 июн в 08:00
5 июн в 08:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
Узнайте, как звучит Ярославль! Надев наушники, отправьтесь в увлекательное путешествие по старинным улицам и историческим местам города
Начало: Волжской набережная
Сегодня в 10:00
1 июн в 10:00
от 4700 ₽ за человека
1500 ₽ за человека