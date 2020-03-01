Денис проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Большая обзорная прогулка по Выборгу

Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа

Денис
Задать вопрос
Денис – представитель гидов
Восемь веков истории, десятки архитектурных памятников и несколько легенд Средневековья — всё это волшебным образом уместится в насыщенной прогулке по древнему Выборгу! Вы пройдете по следам шведских полководцев и русских монархов, услышите предания башни святого Олафа и отведаете легендарный выборгский крендель.
450 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча ЖД вокзал Выборга
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу

Что вас ожидает

Погружение в скандинавское Средневековье
Словно страницы летописи Выборга, перед вами откроются его древнейшие памятники: вымощенная брусчаткой Рыночная площадь со старым рынком, «пряничной» Круглой башней 16 века и зданием финского аграрного банка с барельефами диковинных зверей и мифических созданий. Мы разберемся в выборгской геральдике, пройдем по парку Эспланада, а у башни ратуши поговорим о «Выборгском громе» — самом громком событии в истории города. Затем отправимся исследовать лабиринты Старого города: вы пройдете по уютной Крепостной улице, увидите место, где стояла дозорная башня, дом Купеческой гильдии, Гранитный дворец, руины Кафедрального собора и отреставрированный символ города — Часовую башню. И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа.

Выборгские легенды и диковинки
Некоторые точки нашего маршрута откроют перед вами самые неожиданные стороны шведского города. Мы расскажем, почему жителям Выборга приходилось подталкивать в горку местный трамвайчик, как получил своё название «Перекрёсток четырех сплетниц» и где найти красивейшую, по мнению финской поэтессы, улицу Скандинавии. А еще мы проведем вас к Усадьбе бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, покажем Дом цирюльника, стоящий на мощном скальном выступе, и откроем секрет названия Башни толстой Катарины.

Летопись Выборга в лицах
Героями нашего путешествия станут императрица Екатерина II, создатель финского алфавита, «черные братья» монахи-доминиканцы, богатейший купец Векрут, легендарный шведский маршал и основатель Выборга Торгильс Кнутссон и другие примечательные личности, без которых Выборг не стал бы таким, каким мы знаем его сегодня. А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Отдельно оплачивается перекус выборгским кренделем
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Большая обзорная прогулка по Выборгу

Экскурсия проводится в субботу в 13:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура ЖД вокзал Выборга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Денис
Денис
Добрый день! Мы Гильдия Экскурсоводов Выборга — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Денис проводит ещё 2 экскурсии

Выборг: от развалин монастырей к величию королевского ЗамкаВыборг: от развалин монастырей к величию королевского ЗамкаВыборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
2900 за экскурсию
3.5 часа
23 отзыва
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Восемь веков истории, десятки архитектурных памятников и несколько легенд Средневековья — всё это волшебным образом уместится в насыщенной прогулке по древнему Выборгу! Вы пройдете по следам шведских полководцев и русских монархов, услышите предания башни святого Олафа и отведаете легендарный выборгский крендель.
Прогулка по скальному парку МонрепоПрогулка по скальному парку МонрепоПрогулка по скальному парку Монрепо
1900 за экскурсию
1.5 часа
3 отзыва
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Фактурные гранитные скалы, тенистый сосновый лес и изящные постройки, отражающиеся в водах залива — всё это пейзажный парк Монрепо. На прогулке вы познакомитесь с красивейшим уголком в окрестностях Выборга, встретите легендарного рунопевца, пройдете по китайскому мостику и услышите историю знаменитой семьи Николаи.

Обзорные экскурсии в Выборге

Средневековый ВыборгСредневековый ВыборгСредневековый Выборг
260 за человека
2 часа
19 отзывов
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
В два часа этой прогулки мы включили всё, что нужно для первого взгляда на Выборг. Открывая хроники и интересные сюжеты города, вы изучите главные места центра, полюбуетесь видом на Замок и вспомните советские киноленты, а также заглянете в лавку мастеров.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в РоссииПогружение в атмосферу единственного шведского города в РоссииПогружение в атмосферу единственного шведского города в России
1560 за экскурсию
2 часа
194 отзыва
Прогулки по средневековому Выборгу
Чтобы оказаться в настоящем европейском городке, не обязательно выезжать заграницу. Достаточно съездить в расположенный недалеко от Санкт-Петербурга Выборг. Узкие улицы старого города напоминают исторический центр Стокгольма; величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира; а летом залитый солнцем Крепостной мост со своим обилием яхт и катеров похож на французское побережье Канн (и в Выборге, кстати, тоже есть кинофестиваль).
Загадки ВыборгаЗагадки ВыборгаЗагадки Выборга
2870 за экскурсию
3 часа
20 отзывов
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Выборг скрывает множество тайн. Еще в XV веке был составлен, но затем утрачен манускрипт, проливающий свет на появление города. Решая головоломки, загадки и ребусы, вы пройдете путем первоооткрывателей и восстановите утраченный текст. Это не будет легко, это будет даже страшно — страшно интересно! Если вы готовы, вперед навстречу приключениям!
История Выборга. Обзорная экскурсияИстория Выборга. Обзорная экскурсияИстория Выборга. Обзорная экскурсия
1500 за экскурсию
2 часа
76 отзывов
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Выборг за свою многовековую историю был в составе нескольких государств. И это, конечно, наложило отпечаток на его архитектуру и жизнь. Многие называют его «нашей маленькой заграницей». Разобраться в наследии разных эпох и уловить «заграничный дух» города поможет моя обзорная пешеходная экскурсия.

Выбирайте и другие экскурсии в Выборге

Необычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомДля детейВсеОбзорныеГрупповые