Полезные вещи в тур на авто

Комфортное путешествие на автомобиле: 4 гаджета, которые стоит взять с собой

Если вы собрались в самостоятельный тур на своём автомобиле 🚘, то крайне важно взять с собой все необходимые вещи, в том числе, о которых вы даже не слышали и не думали, например, GPS возвращатель, который поможет вам не заблудиться в дороге
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Путешествие на машине
Путешествие на машине

Было бы здорово путешествовать в доме на колесах, со всеми удобствами. К сожалению, этот вариант не всегда доступен. Но и в обычном автомобиле можно преодолевать километры пути с комфортом, не отвлекаясь на досадные мелочи.

1. GPS возвращатель

Представьте, что вы оказались в том самом месте, мимо которого нереально проехать. Вышли, пошли любоваться пейзажами… и заблудились! Конечно, с мобильным в кармане такого не случится, но вне зоны покрытия он бесполезен.

Тут-то вас и выручит миниатюрный GPS возвращатель, который запоминает координаты начала пути и стрелкой указывает дорогу обратно. В этом гаджете прекрасно все – работает на морозе и жаре, без перебоев находит спутник, весит всего 40 г. Его не надо постоянно держать включенным, что здорово экономит батарею. Запомнил координаты нажатием кнопки, и все – заблудиться невозможно, стрелка приведет к началу пути.

2. Автомобильный чайник

Всегда можно остановиться на заправке и набрать кипятка в термос. Но если вы вдали от обжитых мест, удобный автомобильный чайник позволит в любой момент выпить горячий напиток. Или даже пообедать, залив кипятком блюдо быстрого приготовления. А удобство заключается в максимально безопасной конструкции:

  • клапан на носике не даст воде расплескаться при резком торможении;
  • большая площадь дна с расширением книзу придает дополнительную устойчивость;
  • ручка не нагревается и отставлена от корпуса, чтобы пассажир не обжегся, ведь тогда он может случайно обжечь и водителя;
  • длинный шнур питания, адаптер для работы от прикуривателя 12 В.

Отлично, если в комплекте есть дорожный набор – чашки, ложки, подставки. Обычно они укладываются в сам чайник и не занимают места.

3. Умный насос

Пригодится всем водителям и не только – с помощью сменных насадок можно накачать практически что угодно! Автомобильные, вело- и мотошины, мячи, матрасы, надувную мебель и т. д. Портативный автомобильный насос работает от аккумулятора, может сам подзарядить телефон (через USB, как power bank!), оснащен манометром и ярким LED фонариком.

Для сравнения: давление в автомобильной шине до 3 атм, умный насос выдает максимум 6,8 атм, то есть вдвое больше. Необходимое давление можно установить вручную или выбрать подходящую программу. Когда давление в шине достигнет заданного, насос автоматически выключится. Без преувеличений – это один из самых крутых автогаджетов, придуманных за последние годы.

4. Дорожный душ

Еще один насос, но другого свойства – погружной для перекачки воды. Он соединен шлангом с обычной лейкой и позволяет принять душ везде, где есть возможность набрать ведро воды. Работает от прикуривателя 12 В, потребляет всего 8-15 Вт. Чтобы смыть дорожную пыль, опустите насос в ведро, нажмите кнопку и наслаждайтесь освежающим потоком.

Любое путешествие можно сделать комфортным, если все продумать заранее. Свободных вам дорог и приятных впечатлений!

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