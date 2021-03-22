Было бы здорово путешествовать в доме на колесах, со всеми удобствами. К сожалению, этот вариант не всегда доступен. Но и в обычном автомобиле можно преодолевать километры пути с комфортом, не отвлекаясь на досадные мелочи.
1. GPS возвращатель
Представьте, что вы оказались в том самом месте, мимо которого нереально проехать. Вышли, пошли любоваться пейзажами… и заблудились! Конечно, с мобильным в кармане такого не случится, но вне зоны покрытия он бесполезен.
Тут-то вас и выручит миниатюрный GPS возвращатель, который запоминает координаты начала пути и стрелкой указывает дорогу обратно. В этом гаджете прекрасно все – работает на морозе и жаре, без перебоев находит спутник, весит всего 40 г. Его не надо постоянно держать включенным, что здорово экономит батарею. Запомнил координаты нажатием кнопки, и все – заблудиться невозможно, стрелка приведет к началу пути.
2. Автомобильный чайник
Всегда можно остановиться на заправке и набрать кипятка в термос. Но если вы вдали от обжитых мест, удобный автомобильный чайник позволит в любой момент выпить горячий напиток. Или даже пообедать, залив кипятком блюдо быстрого приготовления. А удобство заключается в максимально безопасной конструкции:
- клапан на носике не даст воде расплескаться при резком торможении;
- большая площадь дна с расширением книзу придает дополнительную устойчивость;
- ручка не нагревается и отставлена от корпуса, чтобы пассажир не обжегся, ведь тогда он может случайно обжечь и водителя;
- длинный шнур питания, адаптер для работы от прикуривателя 12 В.
Отлично, если в комплекте есть дорожный набор – чашки, ложки, подставки. Обычно они укладываются в сам чайник и не занимают места.
3. Умный насос
Пригодится всем водителям и не только – с помощью сменных насадок можно накачать практически что угодно! Автомобильные, вело- и мотошины, мячи, матрасы, надувную мебель и т. д. Портативный автомобильный насос работает от аккумулятора, может сам подзарядить телефон (через USB, как power bank!), оснащен манометром и ярким LED фонариком.
Для сравнения: давление в автомобильной шине до 3 атм, умный насос выдает максимум 6,8 атм, то есть вдвое больше. Необходимое давление можно установить вручную или выбрать подходящую программу. Когда давление в шине достигнет заданного, насос автоматически выключится. Без преувеличений – это один из самых крутых автогаджетов, придуманных за последние годы.
4. Дорожный душ
Еще один насос, но другого свойства – погружной для перекачки воды. Он соединен шлангом с обычной лейкой и позволяет принять душ везде, где есть возможность набрать ведро воды. Работает от прикуривателя 12 В, потребляет всего 8-15 Вт. Чтобы смыть дорожную пыль, опустите насос в ведро, нажмите кнопку и наслаждайтесь освежающим потоком.
Любое путешествие можно сделать комфортным, если все продумать заранее. Свободных вам дорог и приятных впечатлений!