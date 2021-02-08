Многие люди изначально увлекаются фотографией, потому что хотят иметь возможность фотографировать во время путешествий. Возможность делать потрясающие фотографии в удивительных местах и делиться ими с друзьями и семьей завлекает многих. И хотя путешествия часто являются хорошим стимулом для увлечения фотографией, многие обнаруживают, что фотография вскоре может стать хорошим предлогом для планирования поездки.
Фотография путешествий - это уникальная и интересная сфера фотографии, которая охватывает удивительно широкий спектр потребностей и стилей. Это означает, что при выборе камеры для путешествий следует учитывать несколько важных факторов. Обдумывание ваших конкретных фотографических потребностей и постоянная осведомленность о доступных вариантах камеры могут помочь вам выбрать идеальную камеру. ХорошоТАМ здесь, чтобы помочь вам с этим решением.
1. Sony Alpha a7C
Обзор камеры Sony Alpha a7C
С ростом популярности беззеркальных камер, a7C стала лучшим другом путешественника-влогера, предлагая такие конструктивные особенности, как полностью подвижный ЖК-экран, беспроводную рукоятку для съемки и порты для микрофона и наушников.
Из преимуществ: неограниченная запись 4K, а также варианты HD для 5-кратного замедленного воспроизведения. Не говоря уже о 5-осевой стабилизации изображения, если вы снимаете видео вручную и в дороге.
Когда дело доходит до фотографий, эта камера предлагает много возможностей для съемки, которыми обладают более мощные камеры, но все это с элегантным дизайном и бескомпромиссным качеством полнокадрового изображения. A7C - это полнокадровая камера с байонетом E, но она полностью совместима с объективами с обрезной рамкой E, когда камера находится в режиме кадрирования APS-C.
При весе менее полу килограмма, a7C не самая маленькая из возможных камер, но она значительно меньше, чем обычная зеркалка, поэтому ее легче носить с собой во время движения.
Конечно, все эти функции обходятся в кругленькую сумму. Розничная цена a7C составляет около 1800 долларов в зависимости от продавца.
2. Canon EOS R6
Еще один беззеркальный вариант входит в список лучших камер для путешествий - Canon EOS R6 . Эта камера, входящая в состав линейки полнокадровых беззеркальных систем Canon нового поколения, ориентирована как на фотографов-энтузиастов, так и на видеооператоров.
R6 предлагает новый 20,1-мегапиксельный сенсор с процессором DIGIC X для улучшенной работы автофокуса, снижения шума и более высокой скорости обработки изображений. Опять же, это отличный вариант для путешествующих видеоблогеров, поскольку он предлагает запись в разрешении 4k.
Объективы Canon с байонетом R - одни из самых интересных объективов, доступных в настоящее время, но зачастую они стоят чрезвычайно дорого. Феноменальные параметры разрешения, общая скорость и улучшенные средства управления делают эту камеру незаменимой для мультимедийных фотографов, которые в дороге переключаются между фотосъемкой и съемкой видео.
3. Fuji X-E4
Планируемый к выпуску в начале 2021 года, долгожданный Fujifilm X-E4 станет следующим в линейке Fuji X-серии. Fuji какое-то время была более нишевым производителем, поэтому их камеры легко не заметить. Но говорят, что Fuji X-E4 предлагает мощные и всесторонние возможности, которые улучшают существующий X-T4 - одну из самых универсальных беззеркальных камер, доступных сегодня.
Хотя ходят слухи о повторном использовании текущего датчика X-Trans, но с намерением отказаться от обычного фиксированного дизайна экрана, который был у предшественников камеры. Наклонный экран сделает это идеальный вариантом для путешествующих фотографов, которые хотят легко и быстро делать снимки.
Другими возможными особенностями X-E4 являются включение Wi-Fi 802.11b / g / n, защита от атмосферных воздействий - хорошая для съемки в различных условиях - и возможная стабилизация изображения, которая изменит правила игры для туристической фотографии.
4. Sony RX100 VII
Серия Sony RX100 какое-то время была лидером среди камер наведи и снимай, и RX100 VII продолжает эту традицию. Внутри крошечного корпуса находится объектив, эквивалентный 24–200 мм, что дает огромную гибкость при съемке.
У него фантастическая система автофокусировки и потрясающе хорошее качество изображения для фотоаппарата. Что касается видео, то RX100 VII может снимать отличное видео 4K.
5. Canon Rebel T8i
Линия Canon Rebel уже давно пользуется популярностью у начинающих фотографов и представляет собой идеальное сочетание цены и функций для тех, кто занимается фотографией. Тем не менее, Rebel T8i - первая в линейке Rebel, которая предлагает некоторые из высококачественных характеристик более крупных систем Canon, что делает ее мощной маленькой камерой для путешествий.
Некоторые из выдающихся функций включают запись видео UHD 4k с разрешением 24p для получения кинематографических результатов высокой четкости. Не говоря уже о вертикальном видео, удобном для видеоблогеров Instagram.
Эта камера предлагает режим Movie Servo AF, который обеспечивает плавную и естественную фокусировку при переключении объектов или изменении расстояния в пределах одной сцены. Этот режим также позволяет вам указать чувствительность слежения, скорость автофокусировки и приоритет слежения за лицом прикоснувшись к ЖК-экрану.
Как и его предшественники, T8i предлагает крестообразный дизайн и исходное значение ISO 100-25600, что обеспечивает большую точность в условиях низкой контрастности и смешанного освещения.
6. Fuji GFX 50R
Обзор Fuji GFX 50R
Fuji GFX 50R - фаворит среди уличных, документальных и туристических аппаратов. Эта беззеркальная камера среднего формата представляет собой альтернативу Fuji GFX 50S в стиле дальномера, поскольку позволяет одним глазом следить за происходящим в реальность, а другим - в видоискателе. И все это в меньшем и менее дорогом корпусе.
Одним из основных достоинств GRX 50R является большой 51,4-мегапиксельный сенсор среднего формата, который позволяет камере захватывать насыщенные, реалистичные тона кожи, исключительную детализацию и красивые цвета. Это делает ее идеальной камерой для съемки изображений для коммерческих проектов (файлы размером 8256 x 6192 пикселей) и иллюстраций, которые позже будут напечатаны.
Большой сенсор не только дает фотографам возможность делать уникальные изображения, но и дает видеооператорам уникальные возможности съемки с малой глубиной резкости.
Он также предлагает большой наклонный ЖК-экран с диагональю 3,2 дюйма и 117 точек фокусировки с 6 различными размерами области фокусировки, что позволяет быстро и интуитивно настраивать фокусировку. GRX 50R также имеет очень прочный корпус из легкого магниевого сплава. Защита от атмосферных воздействий позволяет брать эту камеру практически в любых погодных условиях, а корпус имеет прорезиненный и удобный захват. Не забывайте и про аксессуары которые призваны облегчить жизнь оператору.
7. Hasselblad X1D II 50c
Обзор камеры Hasselblad X1D II 50c
Hasselblad X1D-50c является еще одной беззеркальной камерой среднеформатного для путешествий. Его главная привлекательность заключается в том, что это маленькая камера с достаточно большим сенсором, что делает ее идеальным профессиональным выбором для получения чрезвычайно высококачественных изображений, необходимых для уличной фотографии.
Эта 50-мегапиксельная беззеркальная камера среднего формата построена на основе сенсора 44 x 33 мм, который на 70% больше, чем «полнокадровый», что дает ей возможность захватывать изображение с большим масштабом, детализацией и глубиной резкости. Таким образом, хотя многие из популярных сегодня полнокадровых беззеркальных камер могут предлагать сопоставимое разрешение, маловероятно, что они смогут сделать то, что может сделать такой средний формат.
В то время как его предшественники могли предлагать более медленное подключение и рабочий процесс, эта версия предлагает более быстрый общий ответ при навигации по системе меню. Уменьшены частота обновления, задержка срабатывания затвора и время затемнения между кадрами.
Важно отметить, что линзы линейки XCD являются одними из самых качественных оптических устройств, доступных сегодня, при сохранении очень портативного форм-фактора. Каждый объектив разработан специально для работы с датчиками выше даже 100 мегапикселей.