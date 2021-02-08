Большой обзор лучших видео-фото-камер для путешественников. Туристам, да ещё и видео-блогерам, будет полезно узнать о новых трендах 2022 года о том, какую камеру лучше выбрать, её характеристики и цены

Многие люди изначально увлекаются фотографией, потому что хотят иметь возможность фотографировать во время путешествий. Возможность делать потрясающие фотографии в удивительных местах и делиться ими с друзьями и семьей завлекает многих. И хотя путешествия часто являются хорошим стимулом для увлечения фотографией, многие обнаруживают, что фотография вскоре может стать хорошим предлогом для планирования поездки.

Фотография путешествий - это уникальная и интересная сфера фотографии, которая охватывает удивительно широкий спектр потребностей и стилей. Это означает, что при выборе камеры для путешествий следует учитывать несколько важных факторов. Обдумывание ваших конкретных фотографических потребностей и постоянная осведомленность о доступных вариантах камеры могут помочь вам выбрать идеальную камеру. ХорошоТАМ здесь, чтобы помочь вам с этим решением.

1. Sony Alpha a7C

Обзор камеры Sony Alpha a7C

С ростом популярности беззеркальных камер, a7C стала лучшим другом путешественника-влогера, предлагая такие конструктивные особенности, как полностью подвижный ЖК-экран, беспроводную рукоятку для съемки и порты для микрофона и наушников.

Из преимуществ: неограниченная запись 4K, а также варианты HD для 5-кратного замедленного воспроизведения. Не говоря уже о 5-осевой стабилизации изображения, если вы снимаете видео вручную и в дороге.

Когда дело доходит до фотографий, эта камера предлагает много возможностей для съемки, которыми обладают более мощные камеры, но все это с элегантным дизайном и бескомпромиссным качеством полнокадрового изображения. A7C - это полнокадровая камера с байонетом E, но она полностью совместима с объективами с обрезной рамкой E, когда камера находится в режиме кадрирования APS-C.

При весе менее полу килограмма, a7C не самая маленькая из возможных камер, но она значительно меньше, чем обычная зеркалка, поэтому ее легче носить с собой во время движения.

Конечно, все эти функции обходятся в кругленькую сумму. Розничная цена a7C составляет около 1800 долларов в зависимости от продавца.

2. Canon EOS R6

Canon EOS R6

Еще один беззеркальный вариант входит в список лучших камер для путешествий - Canon EOS R6 . Эта камера, входящая в состав линейки полнокадровых беззеркальных систем Canon нового поколения, ориентирована как на фотографов-энтузиастов, так и на видеооператоров.

R6 предлагает новый 20,1-мегапиксельный сенсор с процессором DIGIC X для улучшенной работы автофокуса, снижения шума и более высокой скорости обработки изображений. Опять же, это отличный вариант для путешествующих видеоблогеров, поскольку он предлагает запись в разрешении 4k.

Объективы Canon с байонетом R - одни из самых интересных объективов, доступных в настоящее время, но зачастую они стоят чрезвычайно дорого. Феноменальные параметры разрешения, общая скорость и улучшенные средства управления делают эту камеру незаменимой для мультимедийных фотографов, которые в дороге переключаются между фотосъемкой и съемкой видео.

3. Fuji X-E4

Fuji X-E4

Планируемый к выпуску в начале 2021 года, долгожданный Fujifilm X-E4 станет следующим в линейке Fuji X-серии. Fuji какое-то время была более нишевым производителем, поэтому их камеры легко не заметить. Но говорят, что Fuji X-E4 предлагает мощные и всесторонние возможности, которые улучшают существующий X-T4 - одну из самых универсальных беззеркальных камер, доступных сегодня.

Хотя ходят слухи о повторном использовании текущего датчика X-Trans, но с намерением отказаться от обычного фиксированного дизайна экрана, который был у предшественников камеры. Наклонный экран сделает это идеальный вариантом для путешествующих фотографов, которые хотят легко и быстро делать снимки.

Другими возможными особенностями X-E4 являются включение Wi-Fi 802.11b / g / n, защита от атмосферных воздействий - хорошая для съемки в различных условиях - и возможная стабилизация изображения, которая изменит правила игры для туристической фотографии.

4. Sony RX100 VII

Sony RX100 VII

Серия Sony RX100 какое-то время была лидером среди камер наведи и снимай, и RX100 VII продолжает эту традицию. Внутри крошечного корпуса находится объектив, эквивалентный 24–200 мм, что дает огромную гибкость при съемке.

У него фантастическая система автофокусировки и потрясающе хорошее качество изображения для фотоаппарата. Что касается видео, то RX100 VII может снимать отличное видео 4K.

5. Canon Rebel T8i

Canon Rebel T8i

Линия Canon Rebel уже давно пользуется популярностью у начинающих фотографов и представляет собой идеальное сочетание цены и функций для тех, кто занимается фотографией. Тем не менее, Rebel T8i - первая в линейке Rebel, которая предлагает некоторые из высококачественных характеристик более крупных систем Canon, что делает ее мощной маленькой камерой для путешествий.

Некоторые из выдающихся функций включают запись видео UHD 4k с разрешением 24p для получения кинематографических результатов высокой четкости. Не говоря уже о вертикальном видео, удобном для видеоблогеров Instagram.

Эта камера предлагает режим Movie Servo AF, который обеспечивает плавную и естественную фокусировку при переключении объектов или изменении расстояния в пределах одной сцены. Этот режим также позволяет вам указать чувствительность слежения, скорость автофокусировки и приоритет слежения за лицом прикоснувшись к ЖК-экрану.

Как и его предшественники, T8i предлагает крестообразный дизайн и исходное значение ISO 100-25600, что обеспечивает большую точность в условиях низкой контрастности и смешанного освещения.

6. Fuji GFX 50R

Обзор Fuji GFX 50R

Fuji GFX 50R - фаворит среди уличных, документальных и туристических аппаратов. Эта беззеркальная камера среднего формата представляет собой альтернативу Fuji GFX 50S в стиле дальномера, поскольку позволяет одним глазом следить за происходящим в реальность, а другим - в видоискателе. И все это в меньшем и менее дорогом корпусе.

Одним из основных достоинств GRX 50R является большой 51,4-мегапиксельный сенсор среднего формата, который позволяет камере захватывать насыщенные, реалистичные тона кожи, исключительную детализацию и красивые цвета. Это делает ее идеальной камерой для съемки изображений для коммерческих проектов (файлы размером 8256 x 6192 пикселей) и иллюстраций, которые позже будут напечатаны.

Большой сенсор не только дает фотографам возможность делать уникальные изображения, но и дает видеооператорам уникальные возможности съемки с малой глубиной резкости.

Он также предлагает большой наклонный ЖК-экран с диагональю 3,2 дюйма и 117 точек фокусировки с 6 различными размерами области фокусировки, что позволяет быстро и интуитивно настраивать фокусировку. GRX 50R также имеет очень прочный корпус из легкого магниевого сплава. Защита от атмосферных воздействий позволяет брать эту камеру практически в любых погодных условиях, а корпус имеет прорезиненный и удобный захват. Не забывайте и про аксессуары которые призваны облегчить жизнь оператору.

7. Hasselblad X1D II 50c

Обзор камеры Hasselblad X1D II 50c

Hasselblad X1D-50c является еще одной беззеркальной камерой среднеформатного для путешествий. Его главная привлекательность заключается в том, что это маленькая камера с достаточно большим сенсором, что делает ее идеальным профессиональным выбором для получения чрезвычайно высококачественных изображений, необходимых для уличной фотографии.

Эта 50-мегапиксельная беззеркальная камера среднего формата построена на основе сенсора 44 x 33 мм, который на 70% больше, чем «полнокадровый», что дает ей возможность захватывать изображение с большим масштабом, детализацией и глубиной резкости. Таким образом, хотя многие из популярных сегодня полнокадровых беззеркальных камер могут предлагать сопоставимое разрешение, маловероятно, что они смогут сделать то, что может сделать такой средний формат.

В то время как его предшественники могли предлагать более медленное подключение и рабочий процесс, эта версия предлагает более быстрый общий ответ при навигации по системе меню. Уменьшены частота обновления, задержка срабатывания затвора и время затемнения между кадрами.