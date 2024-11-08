Добро пожаловать на уникальную автомобильную экскурсию по Екатеринбургу с посещением основных достопримечательностей! Отправляйтесь в захватывающее путешествие по историческим местам в компании квалифицированного гида. Создано для удовлетворения всех ваших путешественнических желаний!
Описание экскурсии
Экскурсии по Екатеринбургу
Добро пожаловать на уникальные автомобильные экскурсии по Екатеринбургу! Это отличная возможность познакомиться с основными достопримечательностями города и погрузиться в его историю.
Захватывающее путешествие
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга в компании квалифицированного гида. Вы сможете узнать много нового и интересного о городе, его культуре и традициях.
Что вас ждет
- Посещение знаковых мест города
- Увлекательные рассказы гида
- Возможность задать вопросы и получить ответы
Каждая экскурсия создана с учетом ваших интересов и желаний, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым. Не упустите шанс открыть для себя Екатеринбург с новой стороны!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ельцин-центр
- Исторический сквер
- Памятники (Жукову, Кирову, Свердлову)
- Ново-Тихвинский монастырь
- Центральный стадион
- Государственный академический театр оперы и балета
- Коляда-Театр
- Усадьбы (Харитонова-Расторгуева, Железнова, Рязановых)
- Дом Бажова, Мамина-Сибиряка, Попова
- Площадь 1905 года
- Плотинка
- Памятник основателям города Татищеву и де Геннину и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Екатеринбург, площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 ноя 2024
Спасибо огромное Светлане. Про Екатеринбург узнали много информации. Храм на Крови впечатлил, на месте гибели семьи Романовых. Так же посмотрели женский монастырь.
Л
Лариса
7 ноя 2024
Экскурсовод Светлана много рассказывала о городе. Интересная и объемная информация. Объехали почти весь город. Была только одна остановка с выходом из машины - это монастырь, там провели минут 15. Из-за того что было холодно Светлана предложила высадить меня поближе к тому месту где мне удобно.
Е
Екатерина
31 окт 2024
Экскурсию мне проводила Светлана и у меня остались очень хорошие впечатления. За 2 ч она мне рассказала о городе всё, показала много интересных мест. Сделали фото. Посоветовала сходить в бассейн в Высоцком и у нас масса впечатлений. Огромная благодарность Светлане за такую экскурсию
Е
Евгения
30 окт 2024
Спасибо Светлане за такую интересную экскурсию, приехали в Екатеринбург всего на 1,5 дня, очень хотелось узнать и увидеть основные достопримечательности. Светлана провезла нас по очень интересным местам, интересно рассказывала, узнали
З
Зульфия
30 окт 2024
Экскурсия Светланы понравилась!!! Все прошло на одном дыхании: интересно, эмоционально! Светлана затронула различные аспекты жизни Екатеринбурга, захотелось многие места посетить отдельно и изучить! Спасибо
И
Ирина
28 окт 2024
Светлана очень эмоционально рассказала о прошлом и настоящем города с точки зрения преданного патриота Екатеринбурга. Внимание к пассажирам сочеталось с виртуозным вождение. Большое спасибо)
И
Ирина
28 окт 2024
Приехала впервые в город Екатеринбург в деловую поездку, меня устроило, что я спланировала своё пребывание в городе очень рационально - благодаря рекламе нашла экскурсию на автомобиле по городу и дела
Е
Елена
25 окт 2024
Спасибо Светлане, что забрала нас прямо из дома. Неожиданно было, что экскурсия длилась 2 часа. При бронировании было заявлено час. Светлана очень интересно рассказывала, но очень быстро (тараторила))
h
hi+79024
23 окт 2024
Спасибо Светлане за интереснейшую подачу исторических событий разных периодов, личностях,причастных к становлению города,культуре,архитектуре. Мои гости из Казахстана в восторге от объемной,эмоционально-яркой,позновательной информации!
Т
Татьяна
22 окт 2024
Невероятная Светлана в течение двух часов погружала в 300-летнюю историю города, оперируя энциклопедическими знаниями об архитектуре, выдающихся исторических и культурных фигурах, живших в Екатеринбурге в разные периоды. Впечатления превзошли самые смелые ожидания. Огромное спасибо за любовь к городу и интересную способность ею поделиться с гостями.
Б
Березина
21 окт 2024
За два часа экскурсии познакомилась с самыми интересными местами и памятниками центра города, узнала много исторических фактов, сделала фото на память. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане Павловне, время ожидания поезда прошло быстро и с пользой.
Н
Наталья
14 окт 2024
Мы проехали по основным достопримечательностям. Светлана очень интересно рассказывает историю города, историю знаковых мест, архитектуры. Два часа пролетели незаметно) дети даже выспались 😁. В этом и прелесть автомобильной индивидуальной экскурсии, когда учитываются Ваши пожелания и обстоятельства!
h
hi+79194
14 окт 2024
Светлане спасибо огромное за экскурсию!!! Мы впечатлены интересным рассказом об истории города, очень понравилась яркая, эмоциональная подача, очень интересно было слушать!!! Мы с мужем были ограничены во времени, через некоторое
О
Ольга
10 окт 2024
Увидела центральную часть Екатеринбурга. Экскурсия очень понравилась, Светлана обладает очень большими знаниями о самом городе, об архитектуре и истории города. Очень качественно проведена экскурсия, большое спасибо!!!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
3 часа
Групповая
Историческая прогулка по Екатеринбургу
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о роли Петра I и полюбуйтесь архитектурными шедеврами города
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в понедельник в 14:00
18 ноя в 14:00
25 ноя в 14:00
1 300₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
Завтра в 11:00
17 ноя в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Групповая
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Познакомьтесь с колоритным Екатеринбургом, узнайте о его основании, роли Петра I и посетите обелиск на границе Европы и Азии. Оцените главные места города
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
1 500₽ за человека