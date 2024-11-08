Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле

Добро пожаловать на уникальную автомобильную экскурсию по Екатеринбургу с посещением основных достопримечательностей! Отправляйтесь в захватывающее путешествие по историческим местам в компании квалифицированного гида. Создано для удовлетворения всех ваших путешественнических желаний!
4.9
17 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле

Описание экскурсии

Экскурсии по Екатеринбургу

Добро пожаловать на уникальные автомобильные экскурсии по Екатеринбургу! Это отличная возможность познакомиться с основными достопримечательностями города и погрузиться в его историю.

Захватывающее путешествие

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга в компании квалифицированного гида. Вы сможете узнать много нового и интересного о городе, его культуре и традициях.

Что вас ждет

  • Посещение знаковых мест города
  • Увлекательные рассказы гида
  • Возможность задать вопросы и получить ответы

Каждая экскурсия создана с учетом ваших интересов и желаний, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым. Не упустите шанс открыть для себя Екатеринбург с новой стороны!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ельцин-центр
  • Исторический сквер
  • Памятники (Жукову, Кирову, Свердлову)
  • Ново-Тихвинский монастырь
  • Центральный стадион
  • Государственный академический театр оперы и балета
  • Коляда-Театр
  • Усадьбы (Харитонова-Расторгуева, Железнова, Рязановых)
  • Дом Бажова, Мамина-Сибиряка, Попова
  • Площадь 1905 года
  • Плотинка
  • Памятник основателям города Татищеву и де Геннину и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Екатеринбург, площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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2
1
И
8 ноя 2024
Спасибо огромное Светлане. Про Екатеринбург узнали много информации. Храм на Крови впечатлил, на месте гибели семьи Романовых. Так же посмотрели женский монастырь.
Л
7 ноя 2024
Экскурсовод Светлана много рассказывала о городе. Интересная и объемная информация. Объехали почти весь город. Была только одна остановка с выходом из машины - это монастырь, там провели минут 15. Из-за того что было холодно Светлана предложила высадить меня поближе к тому месту где мне удобно.
Е
31 окт 2024
Экскурсию мне проводила Светлана и у меня остались очень хорошие впечатления. За 2 ч она мне рассказала о городе всё, показала много интересных мест. Сделали фото. Посоветовала сходить в бассейн в Высоцком и у нас масса впечатлений. Огромная благодарность Светлане за такую экскурсию
Е
30 окт 2024
Спасибо Светлане за такую интересную экскурсию, приехали в Екатеринбург всего на 1,5 дня, очень хотелось узнать и увидеть основные достопримечательности. Светлана провезла нас по очень интересным местам, интересно рассказывала, узнали
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много нового! Также Светлана рекомендовала места для самостоятельного посещения. Отдельное спасибо за корректировку по времени, мы немного не успевали, Светлана нас подождала без проблем 🌸. Очень рекомендую, не нудно (что часто бывает, к сожалению), интересно, учитывают ваши пожелания и обязательно к посещению в Екатеринбурге- Ново-Тихвинский монастырь, такую красоту редко где можно увидеть ❤️ Еще раз спасибо

З
30 окт 2024
Экскурсия Светланы понравилась!!! Все прошло на одном дыхании: интересно, эмоционально! Светлана затронула различные аспекты жизни Екатеринбурга, захотелось многие места посетить отдельно и изучить! Спасибо
И
28 окт 2024
Светлана очень эмоционально рассказала о прошлом и настоящем города с точки зрения преданного патриота Екатеринбурга. Внимание к пассажирам сочеталось с виртуозным вождение. Большое спасибо)
И
28 окт 2024
Приехала впервые в город Екатеринбург в деловую поездку, меня устроило, что я спланировала своё пребывание в городе очень рационально - благодаря рекламе нашла экскурсию на автомобиле по городу и дела
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свои выполнила. Оказалось очень удобно организовать программу экскурсии, связавшись накануне поездки с организатором экскурсии - Светланой, поездка началась со встречи на железнодорожном вокзале. Прежде всего очень благодарна Светлане за знакомство с городом. Экскурсия содержала много информации об истории города и современности. Светлана дала возможность побывать в очень душевном, красивейшем месте Ново-Тихвинском женском монастыре, а также во время экскурсии ориентировала на размещение других музеев. Посещение которых совершила уже самостоятельно. Очень позитивная, познавательная получилась поездка. Большая благодарность организаторам. Процветания вам! Так держать!!!

Е
25 окт 2024
Спасибо Светлане, что забрала нас прямо из дома. Неожиданно было, что экскурсия длилась 2 часа. При бронировании было заявлено час. Светлана очень интересно рассказывала, но очень быстро (тараторила))
h
23 окт 2024
Спасибо Светлане за интереснейшую подачу исторических событий разных периодов, личностях,причастных к становлению города,культуре,архитектуре. Мои гости из Казахстана в восторге от объемной,эмоционально-яркой,позновательной информации!
Т
22 окт 2024
Невероятная Светлана в течение двух часов погружала в 300-летнюю историю города, оперируя энциклопедическими знаниями об архитектуре, выдающихся исторических и культурных фигурах, живших в Екатеринбурге в разные периоды. Впечатления превзошли самые смелые ожидания. Огромное спасибо за любовь к городу и интересную способность ею поделиться с гостями.
Б
21 окт 2024
За два часа экскурсии познакомилась с самыми интересными местами и памятниками центра города, узнала много исторических фактов, сделала фото на память. Огромное спасибо экскурсоводу Светлане Павловне, время ожидания поезда прошло быстро и с пользой.
Н
14 окт 2024
Мы проехали по основным достопримечательностям. Светлана очень интересно рассказывает историю города, историю знаковых мест, архитектуры. Два часа пролетели незаметно) дети даже выспались 😁. В этом и прелесть автомобильной индивидуальной экскурсии, когда учитываются Ваши пожелания и обстоятельства!
h
14 окт 2024
Светлане спасибо огромное за экскурсию!!! Мы впечатлены интересным рассказом об истории города, очень понравилась яркая, эмоциональная подача, очень интересно было слушать!!! Мы с мужем были ограничены во времени, через некоторое
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время нам надо было уезжать, и за тот час, за который Светлана покатала нас по значимым местам города и рассказывала историю и интересные факты из жизни значимых людей этого города, мы получили огромное удовольствие! Рекомендуем! Светлана очень интересный рассказчик!!!

О
10 окт 2024
Увидела центральную часть Екатеринбурга. Экскурсия очень понравилась, Светлана обладает очень большими знаниями о самом городе, об архитектуре и истории города. Очень качественно проведена экскурсия, большое спасибо!!!

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