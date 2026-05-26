21 сентября 1820 года в Кишинёве произошло событие, которое навсегда связало город с именем Пушкина. В этот день поэт прибыл сюда и провёл в Бессарабии несколько важных лет жизни.
На прогулке по пушкинскому Кишинёву я буду сопровождать вас в образе Александра Сергеевича: с книгой его сочинений, цитатами, письмами и городскими историями начала 19 века.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по самым значимым для Пушкина местам в городе и поговорим о людях, событиях и настроениях того времени
- Я расскажу о любовных историях, дуэлях и острых разговорах с местной знатью, о спорах, дружбе и вольнодумстве
- Вы узнаете, где в Кишинёве находилась масонская ложа, членом которой был Пушкин, кем были гетеристы и какую роль они сыграли в истории города
- Я буду читать стихи и фрагменты писем Александра Сергеевича, а ещё — предложу вам символически погадать по страницам его сочинений
На нашем маршруте:
- Городской сад у самого старого памятника Кишинёва
- Улица Пушкина — вы увидите дома помещиков Варфоломея и Крупенского, где поэт бывал на балах
- «Азиатская» часть города, домик Наумова и Пушкинская горка — места, связанные с повседневной жизнью поэта в Кишинёве
В завершение мы отправимся в музей, где поговорим о масонской ложе, духовных и интеллектуальных поисках Пушкина в тот период жизни.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Пушкина — 10 лей (~€0,5). Экскурсию в музее для вас проведут местные гиды
- Рекомендованный возраст 7+
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Федор — ваш гид в Кишинёве
Провёл экскурсии для 121 туриста
Я специализируюсь на истории, спортивных ивентах, психологии и философии. Люблю рассказывать про архитектуру. Преподношу все эмоционально с необычными историями. Люблю совмещать разные виды экскурсий. Активно виду диалог с туристами, показываю в городе места и локации, которые другие гиды не показывают. За одну экскурсию много ходим.
