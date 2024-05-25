Индивидуальные экскурсии в Кишинёве с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Кишинёве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Беговая экскурсия по Кишинёву
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Беговая экскурсия по Кишинёву
Рассмотреть исторический центр города в динамичном темпе комфортной пробежки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 за всё до 15 чел.
С Кишиневом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
С Кишиневом на «ты»
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: У кафе Tucano Coffe
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
50 за всё до 4 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 20:00
10 июня в 00:00
25 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    25 мая 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Все было замечательно. Немного подвела погода. Экскурсия очень интересная и познавательная.
  • О
    Ольга
    19 марта 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Инна отличный гид и очень глубокие познания как в истории Кишинева и Молдовы, так и в мире вина (что для
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    нас тоже было важно и интересно). Была холодная погода и мы зашли не надолго в классную кофейню и там продолжили общаться, было очень уютно. Поэтому однозначно рекомендую эту экскурсию, не пожалеете!

  • Н
    Назим
    9 марта 2024
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Гид Ирина очень интересно, доступно и охотно рассказывала об истории города. Показала достопримечательности и передала много позновательного материала. Экскурсия нам очень понравилась. Благодарим, также водителя Романа.
  • А
    Алексей
    23 февраля 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Все ок
  • Д
    Дмитрий
    10 декабря 2023
    Беговая экскурсия по Кишинёву
    Был на индивидуальной экскурсии. Проводил экскурсию гид Федор. Экскурсия очень понравилась. Получил очень много информации которую хотел узнать. Рекомендую гида Федор!!!!!!!
  • И
    Илья
    20 октября 2023
    Беговая экскурсия по Кишинёву
    Отличная экскурсия, в удобном темпе, знающий и интересный экскурсовод, рекомендую!
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Беговая экскурсия по Кишинёву
    Экскурсия прошла на вашем уровне. Огромное спасибо было очень интересно.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Очень довольна организацией экскурсии. Нас забрали из отеля вместе с чемоданами,показали достопримечательности города,познакомили с интересными историческими фактами. Поездка была не
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    утомительной и интересной. 3 часа пролетели незаметно и нас доставили на вокзал к поезду. Рекомендую всем, у кого есть много времени до отправления поезда с пользой провести время в приятной компании квалифицированного экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в июне 2024
Сейчас в Кишинёве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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