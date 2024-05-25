Индивидуальная
3 часа
Беговая экскурсия по Кишинёву
Рассмотреть исторический центр города в динамичном темпе комфортной пробежки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
С Кишиневом на «ты»
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: У кафе Tucano Coffe
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 20:00
10 июня в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур25 мая 2024Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое
- ЕЕлена19 апреля 2024Все было замечательно. Немного подвела погода. Экскурсия очень интересная и познавательная.
- ООльга19 марта 2024Инна отличный гид и очень глубокие познания как в истории Кишинева и Молдовы, так и в мире вина (что для
- ННазим9 марта 2024Гид Ирина очень интересно, доступно и охотно рассказывала об истории города. Показала достопримечательности и передала много позновательного материала. Экскурсия нам очень понравилась. Благодарим, также водителя Романа.
- ААлексей23 февраля 2024Все ок
- ДДмитрий10 декабря 2023Был на индивидуальной экскурсии. Проводил экскурсию гид Федор. Экскурсия очень понравилась. Получил очень много информации которую хотел узнать. Рекомендую гида Федор!!!!!!!
- ИИлья20 октября 2023Отличная экскурсия, в удобном темпе, знающий и интересный экскурсовод, рекомендую!
- ООксана23 сентября 2023Экскурсия прошла на вашем уровне. Огромное спасибо было очень интересно.
- ООльга19 сентября 2023Очень довольна организацией экскурсии. Нас забрали из отеля вместе с чемоданами,показали достопримечательности города,познакомили с интересными историческими фактами. Поездка была не
Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в июне 2024
Сейчас в Кишинёве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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