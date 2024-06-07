A Aram Мой белый город, ты - цветок из камня Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии

D Diana Выгодный трансфер в Кишинёве водитель был очень любезен и внимателен

А Артур С Кишиневом на «ты» Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое

Е Елена Мой белый город, ты - цветок из камня Все было замечательно. Немного подвела погода. Экскурсия очень интересная и познавательная.

О Ольга С Кишиневом на «ты» читать дальше нас тоже было важно и интересно). Была холодная погода и мы зашли не надолго в классную кофейню и там продолжили общаться, было очень уютно. Поэтому однозначно рекомендую эту экскурсию, не пожалеете! Инна отличный гид и очень глубокие познания как в истории Кишинева и Молдовы, так и в мире вина (что для

Н Назим Мой белый город, ты - цветок из камня Гид Ирина очень интересно, доступно и охотно рассказывала об истории города. Показала достопримечательности и передала много позновательного материала. Экскурсия нам очень понравилась. Благодарим, также водителя Романа.

А Алексей С Кишиневом на «ты» Все ок

Д Дмитрий Беговая экскурсия по Кишинёву Был на индивидуальной экскурсии. Проводил экскурсию гид Федор. Экскурсия очень понравилась. Получил очень много информации которую хотел узнать. Рекомендую гида Федор!!!!!!!

И Илья Беговая экскурсия по Кишинёву Отличная экскурсия, в удобном темпе, знающий и интересный экскурсовод, рекомендую!