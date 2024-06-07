Экскурсии выходного дня в Кишинёве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кишинёве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Мой белый город, ты - цветок из камня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
С Кишиневом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
С Кишиневом на «ты»
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: У кафе Tucano Coffe
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
50 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
25 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aram
    7 июня 2024
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии
    Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии
  • D
    Diana
    7 июня 2024
    Выгодный трансфер в Кишинёве
    водитель был очень любезен и внимателен
  • А
    Артур
    25 мая 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Все было замечательно. Немного подвела погода. Экскурсия очень интересная и познавательная.
  • О
    Ольга
    19 марта 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Инна отличный гид и очень глубокие познания как в истории Кишинева и Молдовы, так и в мире вина (что для
    читать дальше

    нас тоже было важно и интересно). Была холодная погода и мы зашли не надолго в классную кофейню и там продолжили общаться, было очень уютно. Поэтому однозначно рекомендую эту экскурсию, не пожалеете!

  • Н
    Назим
    9 марта 2024
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Гид Ирина очень интересно, доступно и охотно рассказывала об истории города. Показала достопримечательности и передала много позновательного материала. Экскурсия нам очень понравилась. Благодарим, также водителя Романа.
  • А
    Алексей
    23 февраля 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Все ок

Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в июле 2024
Сейчас в Кишинёве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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