Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Bar-hopping в Кишинёве

Пройти по топовым питейным заведениям с разной концепцией и ощутить ритм ночного города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 🚩Встреча на площади Народного Собрания
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Анна – Гид в Кишинёве
В дружеской и непринужденной атмосфере мы проведем этот день вместе — в отличном настроении и веселой компании! Я покажу самые интересные бары Кишинёва, посоветую лучшее из ассортимента каждого заведения и помогу почувствовать себя своими среди заядлых кишинёвских тусовщиков.
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве

Что вас ожидает

Американское барбекю и начало пивного вечера
Мы встретимся в 9 вечера и начнем с ужина в заведении, где вы отведаете настоящее американское барбекю и подберете из огромного ассортимента пиво на розлив, начиная с местных производителей и заканчивая простым, но освежающим американским лагером. А если вы захотите всего и сразу — я предложу заказать специальный сет из 4 или 8 разных сортов пива.

Мир немецкой пивнушки и бары с настольными играми
Затем переместимся в паб с отличным выбором алкоголя, который закрывается довольно рано, поэтому в первом баре надолго задерживаться не будем. Вы оцените немецкое пиво Hofbrau, которое можно заказать только здесь, и на время погрузитесь в атмосферу типичной шумной пивнушки. Здесь и в следующем отличном местечке с доступными ценами можно будет, ко всему прочему, и поиграть в шумные настольные игры.

Уютный бар с живой музыкой
Чтобы сделать небольшую паузу с пивом, я отведу вас в атмосферный бар в подвальном помещении, где каждые выходные играет живая музыка. Вы сможете заказать любимый или открыть новый для себя необычный коктейль и немного отдохнуть за беседами под приятное фоновое сопровождение.

Редкие сорта пива и интересные закуски
После перерыва вернемся с старому доброму пенному уже в заведении, где подают редкие сорта этого напитка. Заодно можно будет подкрепиться — в меню здесь представлены необычные варианты мясных закусок, в том числе жаркое, тушеное в пиве.

Выпиваем и танцуем!
Следующий пункт — один из самых веселых и энергичных. В одном заведении, где всегда ажиотаж и скучно не бывает до самого закрытия, посоветуемся с барменом на предмет чего-нибудь оригинального и потанцуем, пока будут силы и желание.

Релакс по-кишинёвски
Ну а в завершение я покажу местечко, где отдыхают все кишиневцы после бурной ночи. Здесь вы сможете отдохнуть, а порция замы и сытных жареных пельменей помогут прийти в себя перед обратной дорогой домой.

Организационные детали

  • Траты в барах не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. В каждом заведении средний чек 10 евро, всего 7 заведений. Других расходов не предвидится.
  • Все что необходимо, это хорошее настроение, удобная обувь и одежда, а также никаких противопоказаний по употреблению алкогольных напитков, даже несмотря на то, что они будут в умеренных количествах
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве
Bar-hopping в Кишинёве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Народного Собрания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я много путешествовала, жила в Санкт-Петербурге и в Болгарии. Сравнивая Кишинев с разными городами, могу искренне заявить, что ему есть, чем вас заинтересовать! С радостью покажу вам самые интересные места молдавской столицы и помогу полюбить это замечательное место.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

С Кишиневом на «ты»С Кишиневом на «ты»С Кишиневом на «ты»
50 за экскурсию
4 часа
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Вы увидите самые интересные места Кишинева и узнаете, почему его называют «городом из белого камня» и как ему удалось стать одной из самых зеленых европейских столиц. Кроме того, я расскажу о людях, повлиявших на историю города, и поделюсь любопытными фактами о современной жизни Молдавии.

Индивидуальные экскурсии в Кишинёве

Мой белый город, ты — цветок из камняМой белый город, ты — цветок из камняМой белый город, ты — цветок из камня
72 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Если вы оказались в Кишинёве, я покажу вам много интересного. Вас ждут главные достопримечательности и символы города — памятник Штефану Великому, одноимённый парк, Кафедральный собор, значимые архитектурные объекты. Я поделюсь с вами историей города, интересными фактами о Молдавии, легендами и тайнами. А в конце экскурсии можно зайти в ресторан национальной кухни с живой музыкой и пообедать с бокалом молдавского вина.
Беговая экскурсия по КишинёвуБеговая экскурсия по КишинёвуБеговая экскурсия по Кишинёву
50 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Рассмотреть исторический центр города в динамичном темпе комфортной пробежки
Необязательно быть кандидатом в мастера спорта, чтобы получить удовольствие от беговой экскурсии. Комфортный темп бега позволит сделать множество остановок в знаковых уголках Кишинёва, а восприятие города приобретёт динамику: двигаясь, мы заставим его «ожить». Кишинёв по-прежнему хранит в себе черты «Золотой столицы», которой был в XIX веке, — я помогу вам заметить это и поделюсь историями славного прошлого.

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Заказать экскурсию