Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Американское барбекю и начало пивного вечера

Мы встретимся в 9 вечера и начнем с ужина в заведении, где вы отведаете настоящее американское барбекю и подберете из огромного ассортимента пиво на розлив, начиная с местных производителей и заканчивая простым, но освежающим американским лагером. А если вы захотите всего и сразу — я предложу заказать специальный сет из 4 или 8 разных сортов пива.

Мир немецкой пивнушки и бары с настольными играми

Затем переместимся в паб с отличным выбором алкоголя, который закрывается довольно рано, поэтому в первом баре надолго задерживаться не будем. Вы оцените немецкое пиво Hofbrau, которое можно заказать только здесь, и на время погрузитесь в атмосферу типичной шумной пивнушки. Здесь и в следующем отличном местечке с доступными ценами можно будет, ко всему прочему, и поиграть в шумные настольные игры.

Уютный бар с живой музыкой

Чтобы сделать небольшую паузу с пивом, я отведу вас в атмосферный бар в подвальном помещении, где каждые выходные играет живая музыка. Вы сможете заказать любимый или открыть новый для себя необычный коктейль и немного отдохнуть за беседами под приятное фоновое сопровождение.

Редкие сорта пива и интересные закуски

После перерыва вернемся с старому доброму пенному уже в заведении, где подают редкие сорта этого напитка. Заодно можно будет подкрепиться — в меню здесь представлены необычные варианты мясных закусок, в том числе жаркое, тушеное в пиве.

Выпиваем и танцуем!

Следующий пункт — один из самых веселых и энергичных. В одном заведении, где всегда ажиотаж и скучно не бывает до самого закрытия, посоветуемся с барменом на предмет чего-нибудь оригинального и потанцуем, пока будут силы и желание.

Релакс по-кишинёвски

Ну а в завершение я покажу местечко, где отдыхают все кишиневцы после бурной ночи. Здесь вы сможете отдохнуть, а порция замы и сытных жареных пельменей помогут прийти в себя перед обратной дорогой домой.