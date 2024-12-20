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дорога великолепна. Мария рассказывала обо всех живописных городках, которые мы проезжали. Маршрут по Монако очень насыщенный, но не утомительный. Мария прекрасный гид, в ее рассказе отличный баланс исторических фактов, интересных вещей из жизни современного Монако и его обитателей. Мария с готовностью отвечает на все вопросы, которые возникают по ходу экскурсии, а так же советует, что можно посетить самостоятельно.