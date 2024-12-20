2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
«Узкими улочками выйдем к музею океанографии в здании на краю скалы»
3 янв в 10:30
4 янв в 10:00
€167 за всё до 7 чел.
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
«Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто»
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
31 дек в 15:00
2 янв в 10:00
€118 за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
Начало: На границе Франции и Монако
«Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
31 дек в 09:45
€149 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLina20 декабря 2024Пишу этот отзыв с большой благодарностью. Для меня это невероятная удача — познакомиться с таким прекрасным гидом, как Полина. Она
- ИИрина6 октября 2024Монако — невероятно красивая страна, а благодаря Полине она раскрылась перед нами не только своими видами, но и своей историей
- AAnatoly4 сентября 2024Очень понравилось. Полина прекрасный экскурсовод. Рекомендую всем.
- AAndrey10 мая 2023Мария провела для нас с женой прекрасную экскурсию! Она началась с момента, когда мы сели в поезд в Ницце. Сама
- ИИлья22 апреля 2023Очень приятно было погулять и послушать интересные истории про русскую Францию
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Музеи»
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