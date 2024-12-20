Музеи и искусство Монако

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Монако на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Монако по следам «Орла и решки»
Пешая
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
«Узкими улочками выйдем к музею океанографии в здании на краю скалы»
3 янв в 10:30
4 янв в 10:00
167 за всё до 7 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Пешая
2 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
«Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто»
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
31 дек в 15:00
2 янв в 10:00
118 за человека
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
На машине
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
Начало: На границе Франции и Монако
«Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
31 дек в 09:45
149 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lina
    20 декабря 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Пишу этот отзыв с большой благодарностью. Для меня это невероятная удача — познакомиться с таким прекрасным гидом, как Полина. Она
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    не только профессионал своего дела, но и просто человек, который искренне любит то, чем занимается. Полина умеет найти подход, подать информацию легко и интересно, создавая особую атмосферу. Время с ней пролетает незаметно, оставляя только самые приятные впечатления. Очень рада, что доверила свой день именно Полине. ❤️❤️❤️

  • И
    Ирина
    6 октября 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Монако — невероятно красивая страна, а благодаря Полине она раскрылась перед нами не только своими видами, но и своей историей
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    и секретами. За два часа мы узнали массу интересного и увидели многое, что, без сомнений, не смогли бы обнаружить самостоятельно. Полина помогла нам глубже погрузиться в атмосферу этого удивительного места. Огромное спасибо за замечательную экскурсию!

  • A
    Anatoly
    4 сентября 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Очень понравилось. Полина прекрасный экскурсовод. Рекомендую всем.
  • A
    Andrey
    10 мая 2023
    Из Ниццы в бесподобный Монако
    Мария провела для нас с женой прекрасную экскурсию! Она началась с момента, когда мы сели в поезд в Ницце. Сама
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    дорога великолепна. Мария рассказывала обо всех живописных городках, которые мы проезжали. Маршрут по Монако очень насыщенный, но не утомительный. Мария прекрасный гид, в ее рассказе отличный баланс исторических фактов, интересных вещей из жизни современного Монако и его обитателей. Мария с готовностью отвечает на все вопросы, которые возникают по ходу экскурсии, а так же советует, что можно посетить самостоятельно.

  • И
    Илья
    22 апреля 2023
    Из Ниццы в бесподобный Монако
    Очень приятно было погулять и послушать интересные истории про русскую Францию

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Монако в декабре 2024
Сейчас в Монако в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 167. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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