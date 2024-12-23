Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Монако на русском языке, цены от €249. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 8 часов Индивидуальная до 8 чел. Путешествие по Лазурному Берегу: от Ниццы до Антибов Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по живописному Лазурному Берегу. Вас ждут уникальные города и незабываемые впечатления Начало: Гостиница или адрес в Ницце «Пройдитесь по древней дороге под названием Путь малого креста (сегодня набережная Круазет)» Расписание: Ежедневно € 689 за всё до 8 чел. На машине 8 часов Мини-группа до 4 чел. Большое путешествие по Лазурному побережью из Монако Монако, Ницца, Эз, Канны, Антиб: красота и история лучших уголков Ривьеры Начало: Экскурсии на границе Франции и Монако «В одном из самых кинематографических городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров» Расписание: ежедневно в 09:45 € 249 за человека На автобусе 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры Начало: Ваш отель «В Каннах, посещаем набережную Круазет, фото на красной дорожке у Дворца Фестивалей, порт, старый город, холм Сюке с панорамным видом, шопинг, по бутикам премиум класса, музеи и храмы - по Вашему желанию» Расписание: По договоренности с гидом € 720 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Монако

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Набережная»

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