8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Лазурному Берегу: от Ниццы до Антибов
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по живописному Лазурному Берегу. Вас ждут уникальные города и незабываемые впечатления
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Пройдитесь по древней дороге под названием Путь малого креста (сегодня набережная Круазет)»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
24 дек в 09:00
€689 за всё до 8 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Монако
Монако, Ницца, Эз, Канны, Антиб: красота и история лучших уголков Ривьеры
Начало: Экскурсии на границе Франции и Монако
«В одном из самых кинематографических городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
24 дек в 09:45
€249 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
«В Каннах, посещаем набережную Круазет, фото на красной дорожке у Дворца Фестивалей, порт, старый город, холм Сюке с панорамным видом, шопинг, по бутикам премиум класса, музеи и храмы - по Вашему желанию»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€720 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Набережная»
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Сейчас в Монако в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 249 до 720. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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