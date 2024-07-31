Мы начнём с небольшой фотосессии в самых узнаваемых локациях города — Казино Монте Карло, Кафе де Пари, Опера. Затем выберем место, где можно уютно посидеть, понаблюдать за происходящим вокруг и посплетничать. Не желаете ли выпить чашечку кофе или бокал шампанского перед Отелем де Пари? Или предпочтёте мартини, который заказывал Джеймс Бонд в том самом зале «Казино Рояль»? А, может, захотите познакомиться с известным Мишленовским шефом? Выбор за вами. Я зарезервирую место по вашему желанию.
Женские судьбы Монако
Я расскажу о временах, когда во главе княжества Монако стояла женщина. Мой список женских историй включает не только такие известные имена, как Грейс Келли и Коко Шанель, но и упоминания русских балерин, американских актрис, художников, эскортниц довоенного времени и современности. Вас ждёт водоворот семейных передряг и скандалов международного уровня, царские секреты и личные трагедии.
Финансовый рай
Говорить о деньгах в Монако — признак дурного тона. Но я вам расскажу о финансовых тонкостях и о самых богатых людях княжества. Как Монако избавилось от своих долгов и стало государством для богатых? Почему Монако привлекает миллионы со всего мира? Есть ли здесь бедные люди и чем они занимаются? Что изменилось для русских за последние 2 года? Расскажу о шокирующих цифрах и отвечу на ваши вопросы.
Хотите продолжения?
Для тех, кто не любит много ходить, я куплю билеты на автобус в Королевскую часть города (Монако-Вилль), где вы сможете погулять по «дворцовой площади» и самостоятельно сходить в Океанографический музей. Автобус удобнее такси и проедет по основным местам Формулы-1; вы сможете увидеть основные улицы города из окна. Как вариант, можно спуститься в порт и я покажу, откуда отходит кораблик, который отвезёт вас в Монако-Вилль. Стоимость — 2 евро/чел.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Монако. Добраться до Монако из Ниццы можно на электричке, автобусе или такси.
Сама экскурсия не предполагает транспортных расходов. Но если вы поедете в другую часть города на автобусе или кораблике, то приготовьте по 2 евро на человека.
Учитывая взрослый контент экскурсии и возрастные ограничения казино (18+), дети допускаются к экскурсии на усмотрение родителей. При себе обязательно иметь паспорт (всем!).
Все расходы на кафе, рестораны, бары, входные билеты оплачивают участники на месте. Пожалуйста, уточняйте заранее возможность зарезервировать желаемое место. Многие рестораны и бары бронируются за несколько месяцев (особенно в летний период).
По запросу я готова включить в программу другие места, которые вы хотели бы увидеть. А также организовать билеты, аренду авто и яхт, фотографов и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Казино Монте-Карло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные читать дальшеуменьшить
красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Огромня благодарность нашему гиду Дине за увлекательную экскурсию! Посещение казино - великолепно! Очень доступно и в форме приватной беседы подана иинформация об истории Монако. Будем рекомендовать знакомым! Спасибо)
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Айжана
Чудесная прогулка с посещением отеля de Paris и игрой в казино. Спасибо Дине за интересные истории и, даже, сплетни. Все это очень любопытно и дает объемное представление о Монако, его истории и людях.
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