Побывать в самых пафосных местах Монте-Карло и услышать истории, которых нет в путеводителях
Дорогие машины и роскошные интерьеры, мишленовские рестораны и шикарные казино — со мной вы попадёте в легендарные места, которые сделали имидж Монако.
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Самые культовые места
Мы начнём с небольшой фотосессии в самых узнаваемых локациях города — Казино Монте Карло, Кафе де Пари, Опера. Затем выберем место, где можно уютно посидеть, понаблюдать за происходящим вокруг и посплетничать. Не желаете ли выпить чашечку кофе или бокал шампанского перед Отелем де Пари? Или предпочтёте мартини, который заказывал Джеймс Бонд в том самом зале «Казино Рояль»? А, может, захотите познакомиться с известным Мишленовским шефом? Выбор за вами. Я зарезервирую место по вашему желанию.
Женские судьбы Монако
Я расскажу о временах, когда во главе княжества Монако стояла женщина. Мой список женских историй включает не только такие известные имена, как Грейс Келли и Коко Шанель, но и упоминания русских балерин, американских актрис, художников, эскортниц довоенного времени и современности. Вас ждёт водоворот семейных передряг и скандалов международного уровня, царские секреты и личные трагедии.
Финансовый рай
Говорить о деньгах в Монако — признак дурного тона. Но я вам расскажу о финансовых тонкостях и о самых богатых людях княжества. Как Монако избавилось от своих долгов и стало государством для богатых? Почему Монако привлекает миллионы со всего мира? Есть ли здесь бедные люди и чем они занимаются? Что изменилось для русских за последние 2 года? Расскажу о шокирующих цифрах и отвечу на ваши вопросы.
Хотите продолжения?
Для тех, кто не любит много ходить, я куплю билеты на автобус в Королевскую часть города (Монако-Вилль), где вы сможете погулять по «дворцовой площади» и самостоятельно сходить в Океанографический музей. Автобус удобнее такси и проедет по основным местам Формулы-1; вы сможете увидеть основные улицы города из окна. Как вариант, можно спуститься в порт и я покажу, откуда отходит бесплатный кораблик, который отвезёт вас в Монако-Вилль.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Монако. Добраться до Монако из Ниццы можно на электричке, автобусе или такси.
- Сама экскурсия не предполагает транспортных расходов. Но если вы поедете в другую часть города на автобусе, то приготовьте по 2 евро на человека. Кораблик в порту бесплатный.
- Учитывая взрослый контент экскурсии и возрастные ограничения казино (18+), дети допускаются к экскурсии на усмотрение родителей. При себе обязательно иметь паспорт (всем!).
- Все расходы на кафе, рестораны, бары, входные билеты оплачивают участники на месте. Пожалуйста, уточняйте заранее возможность зарезервировать желаемое место. Многие рестораны и бары бронируются за несколько месяцев (особенно в летний период).
- По запросу я готова включить в программу другие места, которые вы хотели бы увидеть. А также организовать билеты, аренду авто и яхт, фотографов и т. д.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Казино Монте-Карло
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.