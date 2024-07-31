Моя экскурсия по Монте-Карло рассчитана на тех, кто не очень любит ходить пешком и предпочитает пикантные сплетни скучным фактам. Дорогие машины и роскошные интерьеры, мишленовские рестораны и шикарные казино — со мной вы попадёте в легендарные места, которые сделали имидж Монако.

Описание экскурсии

Самые культовые места

Мы начнём с небольшой фотосессии в самых узнаваемых локациях города — Казино Монте Карло, Кафе де Пари, Опера. Затем выберем место, где можно уютно посидеть, понаблюдать за происходящим вокруг и посплетничать. Не желаете ли выпить чашечку кофе или бокал шампанского перед Отелем де Пари? Или предпочтёте мартини, который заказывал Джеймс Бонд в том самом зале «Казино Рояль»? А, может, захотите познакомиться с известным Мишленовским шефом? Выбор за вами. Я зарезервирую место по вашему желанию.

Женские судьбы Монако

Я расскажу о временах, когда во главе княжества Монако стояла женщина. Мой список женских историй включает не только такие известные имена, как Грейс Келли и Коко Шанель, но и упоминания русских балерин, американских актрис, художников, эскортниц довоенного времени и современности. Вас ждёт водоворот семейных передряг и скандалов международного уровня, царские секреты и личные трагедии.

Финансовый рай

Говорить о деньгах в Монако — признак дурного тона. Но я вам расскажу о финансовых тонкостях и о самых богатых людях княжества. Как Монако избавилось от своих долгов и стало государством для богатых? Почему Монако привлекает миллионы со всего мира? Есть ли здесь бедные люди и чем они занимаются? Что изменилось для русских за последние 2 года? Расскажу о шокирующих цифрах и отвечу на ваши вопросы.

Хотите продолжения?

Для тех, кто не любит много ходить, я куплю билеты на автобус в Королевскую часть города (Монако-Вилль), где вы сможете погулять по «дворцовой площади» и самостоятельно сходить в Океанографический музей. Автобус удобнее такси и проедет по основным местам Формулы-1; вы сможете увидеть основные улицы города из окна. Как вариант, можно спуститься в порт и я покажу, откуда отходит кораблик, который отвезёт вас в Монако-Вилль. Стоимость — 2 евро/чел.

Организационные детали