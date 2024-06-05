1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€159 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия С Монако на «ты»: культура, история, искусство
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€35 за человека
Мини-группа
4 часа
Из Ниццы в бесподобный Монако: культурное путешествие и знакомство с историей
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
11 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€118 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Лазурному Берегу: от Ниццы до Антибов
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по живописному Лазурному Берегу. Вас ждут уникальные города и незабываемые впечатления
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€689 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€720 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Романтическое путешествие по лавандовым полям Прованса: впечатления и фото
Погрузитесь в атмосферу любви и красоты на экскурсии по лавандовым полям Прованса. Яркие краски и великолепные пейзажи ждут вас
Начало: Place Massena 06300 Nice France
Расписание: Ежедневно. Время оговаривается
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€800 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Гламурный тур по Монте-Карло (18+): роскошь и интриги
Погрузитесь в мир роскоши и пикантных историй Монте-Карло. Узнайте о знаменитых местах, шефах и тайнах княжества
Начало: Возле Казино Монте-Карло
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
160€144 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 июня 2024Элина отличный гид, много знает о Монако, Франции, очень подготовленная к любым вопросам, рассказывает интересные факты/истории из жизни знаменитых людей. Мы провели время с Элиной очень интересно и познавательно, всем рекомендую.
- ННататия4 июня 2024Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
- ЕЕкатерина23 мая 2024Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на экскурсии я была в этот день одна и она все же состоялась. Спасибо организаторам! Элина - замечательный гид. Мне было очень легко и интересно.
- ММаксим7 мая 2024Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!
- ЛЛена29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия👍😍
- DDilek8 апреля 2024Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
- ООльга1 апреля 2024Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
- ИИнга1 марта 2024Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
- ВВиталий1 февраля 2024Все отлично
- AAndrey31 января 2024Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут был замечательным - со множеством красивых обзорных площадок и знаковых мест. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Популярные места»
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