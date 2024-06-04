Экскурсии в Монте-Карло из Монако

Найдено 7 экскурсий в категории «Монте-Карло» в Монако на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монако по следам «Орла и решки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
159 за всё до 7 чел.
С Монако на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия С Монако на «ты»: культура, история, искусство
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
167 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Монако
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от 150 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
257 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Монако
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
35 за человека
Из Ниццы в бесподобный Монако
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Из Ниццы в бесподобный Монако: культурное путешествие и знакомство с историей
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
11 июня в 15:00
13 июня в 10:00
118 за человека
Гламурный тур по Монте-Карло (18+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Гламурный тур по Монте-Карло (18+): роскошь и интриги
Погрузитесь в мир роскоши и пикантных историй Монте-Карло. Узнайте о знаменитых местах, шефах и тайнах княжества
Начало: Возле Казино Монте-Карло
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
160144 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нататия
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Монако
    Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
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    продуманный маршрут. Отдельное спасибо Ларисе за ее терпение и понимание (наши друзья опоздали, но нам удалось все посмотреть и ничего не упустить). Это был прекрасный день в Монако! Желаю Ларисе удачи и более пунктуальных экскурсантов:)

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Монако
    Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на экскурсии я была в этот день одна и она все же состоялась. Спасибо организаторам! Элина - замечательный гид. Мне было очень легко и интересно.
    Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. наЯ провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на
  • М
    Максим
    7 мая 2024
    С Монако на «ты»
    Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!
  • Л
    Лена
    29 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Очень понравилась экскурсия👍😍
  • D
    Dilek
    8 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
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    даже поездку на лодке, смогла заинтересовать даже скучающих подростков, кто устал от туров в целом и вообще за весь день. Интересный факт: Полина отлично говорит на Английском и провела экскурсию на двух языках- русский для нас с мужем и Английский нашим детям (они американцы и говорят на Английском) В общем, рекомендую на все 100% Жалею лишь об одном, что Ниццу посмотрели с другим гидом! Полина спасибо еще раз♥️ П. с. Ах да, еще она была всегда на связи и давала рекомендации по ресторанам

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
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    как оказалось ничего и не видела. Спасибо Ларе за открытие этого маленького княжества. Нам понравилась структура прогулки и ее организация. Смело рекомендую 👍🏻

  • И
    Инга
    1 марта 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
    Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
  • В
    Виталий
    1 февраля 2024
    С Монако на «ты»
    Все отлично
  • A
    Andrey
    31 января 2024
    Ежедневная прогулка по Монако
    Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут был замечательным - со множеством красивых обзорных площадок и знаковых мест. Огромное спасибо!
    Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. МаршрутПрекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут
  • E
    Evgenia
    15 декабря 2023
    Ежедневная прогулка по Монако
    Прекрасная, познавательная экскурсия. Лариса - душевный человек, профессионал своего дела! Было очень приятно получить это опыт. Мы всем настоятельно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Монте-Карло»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Монако по следам «Орла и решки»
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  4. Добро пожаловать в княжество Монако
  5. Ежедневная прогулка по Монако
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Монако в июне 2024
Сейчас в Монако в категории "Монте-Карло" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 35 до 257 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Монако (Монако 🇲🇨) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Монте-Карло», 60 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монако. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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