Выбирайте и другие экскурсии в Монако

Что вас ожидает

Места обитания олигархов

Прогулка начнется в порту Монако, где пришвартованы яхты самых богатых людей со всего мира. На закате здесь устраивают вечеринки на борту натертых до блеска кораблей. Я расскажу, на какие приемы и вечера можно попасть в Монако и сколько стоит «вход» в высшее общество. А если будет интересно, поделюсь самыми интересными сплетнями о богатых соотечественниках — частых гостях гламурного княжества.

Прикоснуться к гламуру

С наступлением темноты площадь Казино становится самым атмосферным местом в городе. Все пестрит роскошными бутиками и террасами многочисленных ресторанов. Мы расположимся напротив «Отеля де Пари», который так любила сама Грейс Келли, и за бокалом вина я расскажу историю о том, как Монако вышло из предбанкротного состояния и стало столь благополучным государством. Вы увидите самое знаменитое в мире казино — Монте Карло. Хотите сделать ставки? Или предпочтете изысканный ужин в одном их лучших ресторанов, где я расскажу о культе красивой еды и мишленовских звездах?

Ночная жизнь и международные тусовки

Монако известно среди жителей Лазурного побережья своими барами и клубами. Даже гламурная молодежь Ниццы приезжает потанцевать у соседей. Мы начнем с коктейля в известном Будда-Баре, излюбленном месте российских моделей и обеспеченных итальянцев. Я поделюсь секретами и правилами игры в международном флирте. А если вы пожелаете продолжить вечер, я дам рекомендации, куда можно отправиться самостоятельно и гулять до утра.

Фотосессия в стиле «fashion»

Это дополнительная опция для желающих запечатлеть моменты гламурной прогулки. Профессиональный фотограф с международным опытом съемки сможет присоединиться к нам. По желанию, можно будет взять в аренду наряды.