Выбирайте и другие экскурсии в Монако

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Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»

Правила игры в высшем свете, самые фешенебельные заведения и история успеха карликового государства

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 🚩Встреча в порту Геркулес
  • Заказать экскурсию

248 за экскурсию

Dina
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Dina – Гид в Монако
Редкое путешествие на Лазурный берег обходится без Монако.

Но гламурную атмосферу, за которой приезжают в первую очередь, по-настоящему можно ощутить лишь вечером, когда модные дамы и галантные кавалеры выходят в свет, а город зажигает свои огни.

Готовьте лучшие наряды, мы идем в самые шикарные места княжества!
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»

Что вас ожидает

Места обитания олигархов
Прогулка начнется в порту Монако, где пришвартованы яхты самых богатых людей со всего мира. На закате здесь устраивают вечеринки на борту натертых до блеска кораблей. Я расскажу, на какие приемы и вечера можно попасть в Монако и сколько стоит «вход» в высшее общество. А если будет интересно, поделюсь самыми интересными сплетнями о богатых соотечественниках — частых гостях гламурного княжества.

Прикоснуться к гламуру
С наступлением темноты площадь Казино становится самым атмосферным местом в городе. Все пестрит роскошными бутиками и террасами многочисленных ресторанов. Мы расположимся напротив «Отеля де Пари», который так любила сама Грейс Келли, и за бокалом вина я расскажу историю о том, как Монако вышло из предбанкротного состояния и стало столь благополучным государством. Вы увидите самое знаменитое в мире казино — Монте Карло. Хотите сделать ставки? Или предпочтете изысканный ужин в одном их лучших ресторанов, где я расскажу о культе красивой еды и мишленовских звездах?

Ночная жизнь и международные тусовки
Монако известно среди жителей Лазурного побережья своими барами и клубами. Даже гламурная молодежь Ниццы приезжает потанцевать у соседей. Мы начнем с коктейля в известном Будда-Баре, излюбленном месте российских моделей и обеспеченных итальянцев. Я поделюсь секретами и правилами игры в международном флирте. А если вы пожелаете продолжить вечер, я дам рекомендации, куда можно отправиться самостоятельно и гулять до утра.

Фотосессия в стиле «fashion»
Это дополнительная опция для желающих запечатлеть моменты гламурной прогулки. Профессиональный фотограф с международным опытом съемки сможет присоединиться к нам. По желанию, можно будет взять в аренду наряды.

Организационные детали

  • Экскурсию возможно провести и в дневное время (подробности в переписке)
  • Транспорт: из Ниццы можно добраться на автобусе или поезде. Сама экскурсия пешеходная и не предполагает транспорта. По необходимости вы можете воспользоваться такси.
  • Дополнительные расходы: еда и напитки, услуги фотографа: от 150 евро/час
  • Рестораны и казино предполагают строгий дресс-код: смокинг для мужчин, вечернее платье в пол для женщин
  • Только для совершеннолетних (от 18 лет)
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в порту Геркулес.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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248 за экскурсию
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