BWA_Nice-Voyage проводит ещё 2 экскурсии

Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.

Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️ и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.

Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.