BWA_Nice-Voyage проводит ещё 2 экскурсии

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Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс

BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage – Гид из Монте-Карло
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
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Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.
Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️ и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.
Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Что входит
  • услуги водителя-экскурсовод
  • транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
  • Посещение музеев и мероприятий
  • ваши личные расходы и покупки
  • дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница или адрес проживания

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage
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