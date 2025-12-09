Найдено 3 экскурсии в категории « На верблюдах » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $96. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки На верблюдах 8 часов Мини-группа до 6 чел. В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи Начало: У вашего отеля «15:30 — катание на лошадях или верблюдах (по желанию)» Расписание: ежедневно в 08:00 $96 за человека На машине Конные прогулки На верблюдах 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня «При желании вы покатаетесь на верблюде или лошади, потренируетесь в стрельбе из лука или сделаете фото с орлом» от $250 за всё до 6 чел. На машине Конные прогулки На верблюдах 13 часов Индивидуальная Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте Начало: На центральной площади «На месте — прогулка по живописным песчаным дюнам, катание на верблюдах и лошадях, а также возможность прокатиться на песчанках» от $600 за человека Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «На верблюдах»

