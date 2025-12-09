Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
«15:30 — катание на лошадях или верблюдах (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$96 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня
«При желании вы покатаетесь на верблюде или лошади, потренируетесь в стрельбе из лука или сделаете фото с орлом»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня
Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте
Начало: На центральной площади
«На месте — прогулка по живописным песчаным дюнам, катание на верблюдах и лошадях, а также возможность прокатиться на песчанках»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
от $600 за человека
