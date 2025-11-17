Путешествие по Монголии - это возможность узнать о великом Чингисхане и его наследии.
Туристы увидят самую высокую конную статую в мире, посетят художественную галерею и музей эпохи хунну. В программе также обед в традиционной юрте и прогулка по национальному парку Горхи-Тэрэлж. Экскурсия завершится на смотровой площадке Зайсан с панорамой Улан-Батора. Это уникальный шанс погрузиться в культуру и природу Монголии
5 причин купить эту экскурсию
- 🐎 Узнать о Чингисхане и его наследии
- 🏞️ Посетить национальный парк Горхи-Тэрэлж
- 🍽️ Попробовать монгольскую кухню в юрте
- 🎨 Изучить историю в музее эпохи хунну
- 🌄 Насладиться видами со смотровой площадки Зайсан
Что можно увидеть
- Статуя Чингисхана
- Художественная галерея и музей эпохи хунну
- Национальный парк Горхи-Тэрэлж
- Смотровая площадка Зайсан
Описание экскурсии
- Мы отправимся к самой высокой конной статуе в мире — монументу Чингисхана в Цонжин-Болдоге. Вы узнаете, почему она возведена именно здесь, услышите о жизни великого полководца и увидите ещё одного рекордсмена Гиннесса
- В художественной галерее и музее эпохи хунну мы углубимся в историю древних кочевников
- При желании вы покатаетесь на верблюде или лошади, потренируетесь в стрельбе из лука или сделаете фото с орлом
- На обед зайдём в традиционную юрту — вы попробуете настоящую монгольскую кухню и познакомитесь с бытом кочевников
- В национальном парке Горхи-Тэрэлж мы подойдём к подножью скалы «Черепаха», при желании вы посетите «Долину динозавров» и пройдёте по подвесному мосту между скалами — как Индиана Джонс! А также мы побываем в храме Арьяабал, где вы узнаете о буддизме и практиках медитации
- Завершим день на смотровой площадке у монумента Зайсан с захватывающей панорамой вечернего Улан-Батора
Вы узнаете:
- Кем был Чингисхан и как он повлиял на мировой порядок
- Почему буддизм так важен для Монголии
- Как жили и кочевали монгольские племена
- Какие легенды связаны с монгольскими горами и скалами
Примерный тайминг поездки:
9:00–10:30 — переезд Улан-Батор—Цонжин-Болдог
10:30–12:30 — статуя Чингисхана, галерея, музей, активные развлечения
12:30–13:30 — обед в юрте
13:50–17:00 — парк Горхи-Тэрэлж, скала «Черепаха», храм Арьябал, висячий мост
18:30–19:00 — смотровая площадка Зайсан, возвращение в Улан-Батор
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Alphard или Toyota Prius
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— на конную статую Чингисхана — примерно 600 ₽ за чел.
— в парк Горхи-Тэрэлж — примерно 350 ₽ за чел.
— в храм медитации Арьяабала — примерно 120 ₽ за чел.
- Обед не входит в стоимость — примерно 600 ₽ за чел.
- При желании вы прокатитесь на зиплайне (700 ₽) и пройдёте по висячему мосту (700 ₽ за чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|до 2х человек
|$125
|от 3 до 6 человек
|$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Здравствуйте! Мы — команда гидов, влюбленных в Монголию и её уникальную культуру! Наши авторские туры — это идеальное сочетание приключений, культуры и природы. Мы предлагаем маршруты, которые позволят вам испытать все богатство монгольской традиции: от ночёвок в юртах до верховой езды по бескрайним степям. Путешествуйте с нами и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!
