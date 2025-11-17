Мои заказы

Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом

Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня
Путешествие по Монголии - это возможность узнать о великом Чингисхане и его наследии.

Туристы увидят самую высокую конную статую в мире, посетят художественную галерею и музей эпохи хунну. В программе также обед в традиционной юрте и прогулка по национальному парку Горхи-Тэрэлж. Экскурсия завершится на смотровой площадке Зайсан с панорамой Улан-Батора. Это уникальный шанс погрузиться в культуру и природу Монголии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Узнать о Чингисхане и его наследии
  • 🏞️ Посетить национальный парк Горхи-Тэрэлж
  • 🍽️ Попробовать монгольскую кухню в юрте
  • 🎨 Изучить историю в музее эпохи хунну
  • 🌄 Насладиться видами со смотровой площадки Зайсан
Что можно увидеть

  • Статуя Чингисхана
  • Художественная галерея и музей эпохи хунну
  • Национальный парк Горхи-Тэрэлж
  • Смотровая площадка Зайсан

Описание экскурсии

  • Мы отправимся к самой высокой конной статуе в мире — монументу Чингисхана в Цонжин-Болдоге. Вы узнаете, почему она возведена именно здесь, услышите о жизни великого полководца и увидите ещё одного рекордсмена Гиннесса
  • В художественной галерее и музее эпохи хунну мы углубимся в историю древних кочевников
  • При желании вы покатаетесь на верблюде или лошади, потренируетесь в стрельбе из лука или сделаете фото с орлом
  • На обед зайдём в традиционную юрту — вы попробуете настоящую монгольскую кухню и познакомитесь с бытом кочевников
  • В национальном парке Горхи-Тэрэлж мы подойдём к подножью скалы «Черепаха», при желании вы посетите «Долину динозавров» и пройдёте по подвесному мосту между скалами — как Индиана Джонс! А также мы побываем в храме Арьяабал, где вы узнаете о буддизме и практиках медитации
  • Завершим день на смотровой площадке у монумента Зайсан с захватывающей панорамой вечернего Улан-Батора

Вы узнаете:

  • Кем был Чингисхан и как он повлиял на мировой порядок
  • Почему буддизм так важен для Монголии
  • Как жили и кочевали монгольские племена
  • Какие легенды связаны с монгольскими горами и скалами

Примерный тайминг поездки:
9:00–10:30 — переезд Улан-Батор—Цонжин-Болдог
10:30–12:30 — статуя Чингисхана, галерея, музей, активные развлечения
12:30–13:30 — обед в юрте
13:50–17:00 — парк Горхи-Тэрэлж, скала «Черепаха», храм Арьябал, висячий мост
18:30–19:00 — смотровая площадка Зайсан, возвращение в Улан-Батор

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Alphard или Toyota Prius
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — на конную статую Чингисхана — примерно 600 ₽ за чел.
    — в парк Горхи-Тэрэлж — примерно 350 ₽ за чел.
    — в храм медитации Арьяабала — примерно 120 ₽ за чел.
  • Обед не входит в стоимость — примерно 600 ₽ за чел.
  • При желании вы прокатитесь на зиплайне (700 ₽) и пройдёте по висячему мосту (700 ₽ за чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Елена
Елена — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Здравствуйте! Мы — команда гидов, влюбленных в Монголию и её уникальную культуру! Наши авторские туры — это идеальное сочетание приключений, культуры и природы. Мы предлагаем маршруты, которые позволят вам испытать все богатство монгольской традиции: от ночёвок в юртах до верховой езды по бескрайним степям. Путешествуйте с нами и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!

