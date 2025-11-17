Экскурсия в кочевое стойбище Монголии позволяет погрузиться в традиции и быт кочевников.
Гости смогут войти в настоящую юрту, попробовать кумыс и аарул, а также поучаствовать в приготовлении хорхога. Программа включает дегустацию национальных блюд и мастер-класс. В свободное время можно насладиться степной тишиной и пообщаться с хозяевами. Поездка проходит на комфортабельном транспорте, а опытные гиды обеспечат увлекательное путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏕️ Погружение в кочевую культуру
- 🥘 Приготовление и дегустация хорхога
- 🐴 Катание на лошадях или верблюдах
- 🏞️ Уникальная атмосфера монгольской степи
- 👗 Примерка национальной одежды
Что можно увидеть
- Кочевое стойбище
- Юрта
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Улан-Батора
11:00 — кочевое стойбище
- Вы попадёте в настоящий кочевой лагерь, где встретитесь с хозяевами — представителями древних традиций
- Увидите юрту — жилище, в котором веками жили монгольские семьи, осмотрите её изнутри и снаружи
- Познакомитесь с уникальными элементами традиционного гардероба и утвари
- Прочувствуете дух монгольской степи и уважение к традициям
12:00 — дегустация традиционных угощений
Вы попробуете айраг (кобылий кумыс), аарул (сушёное молоко) и солёный чай — это не просто еда и напитки, а часть кочевого образа жизни.
13:00 — погружение в жизнь и культуру
- Вы увидите, как доят кобылиц и овец и сами сможете попробовать свои силы в этом нелёгком деле
- Если захотите — примерите национальную одежду
13:30 — мастер-класс по приготовлению хорхога
Вы вместе с хозяевами приготовите традиционное монгольское блюдо — хорхог на горячих камнях. После — совместный обед и обмен впечатлениями.
15:30 — катание на лошадях или верблюдах (по желанию)
16:30 — свободное время
Вы сможете насладиться тишиной степи, пообщаться с хозяевами, сделать фотографии и прочувствовать атмосферу кочевого быта.
17:00 — отправление в Улан-Батор
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне или автобус с кондиционером, детские кресла — по предварительному запросу
- Программа может измениться из-за погодных условий
- В стоимость включены дегустация традиционных блюд и мастер-класс по приготовлению хорхога, катание на верблюдах или лошадях оплачивается отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$96
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле.
