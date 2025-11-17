Экскурсия в кочевое стойбище Монголии позволяет погрузиться в традиции и быт кочевников. Гости смогут войти в настоящую юрту, попробовать кумыс и аарул, а также поучаствовать в приготовлении хорхога. Программа включает дегустацию национальных блюд и мастер-класс. В свободное время можно насладиться степной тишиной и пообщаться с хозяевами. Поездка проходит на комфортабельном транспорте, а опытные гиды обеспечат увлекательное путешествие

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Улан-Батора

11:00 — кочевое стойбище

Вы попадёте в настоящий кочевой лагерь, где встретитесь с хозяевами — представителями древних традиций

Увидите юрту — жилище, в котором веками жили монгольские семьи, осмотрите её изнутри и снаружи

Познакомитесь с уникальными элементами традиционного гардероба и утвари

Прочувствуете дух монгольской степи и уважение к традициям

12:00 — дегустация традиционных угощений

Вы попробуете айраг (кобылий кумыс), аарул (сушёное молоко) и солёный чай — это не просто еда и напитки, а часть кочевого образа жизни.

13:00 — погружение в жизнь и культуру

Вы увидите, как доят кобылиц и овец и сами сможете попробовать свои силы в этом нелёгком деле

Если захотите — примерите национальную одежду

13:30 — мастер-класс по приготовлению хорхога

Вы вместе с хозяевами приготовите традиционное монгольское блюдо — хорхог на горячих камнях. После — совместный обед и обмен впечатлениями.

15:30 — катание на лошадях или верблюдах (по желанию)

16:30 — свободное время

Вы сможете насладиться тишиной степи, пообщаться с хозяевами, сделать фотографии и прочувствовать атмосферу кочевого быта.

17:00 — отправление в Улан-Батор

Организационные детали