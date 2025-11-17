Мои заказы

В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день

Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Экскурсия в кочевое стойбище Монголии позволяет погрузиться в традиции и быт кочевников.

Гости смогут войти в настоящую юрту, попробовать кумыс и аарул, а также поучаствовать в приготовлении хорхога. Программа включает дегустацию национальных блюд и мастер-класс. В свободное время можно насладиться степной тишиной и пообщаться с хозяевами. Поездка проходит на комфортабельном транспорте, а опытные гиды обеспечат увлекательное путешествие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏕️ Погружение в кочевую культуру
  • 🥘 Приготовление и дегустация хорхога
  • 🐴 Катание на лошадях или верблюдах
  • 🏞️ Уникальная атмосфера монгольской степи
  • 👗 Примерка национальной одежды
Что можно увидеть

  • Кочевое стойбище
  • Юрта

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Улан-Батора

11:00 — кочевое стойбище

  • Вы попадёте в настоящий кочевой лагерь, где встретитесь с хозяевами — представителями древних традиций
  • Увидите юрту — жилище, в котором веками жили монгольские семьи, осмотрите её изнутри и снаружи
  • Познакомитесь с уникальными элементами традиционного гардероба и утвари
  • Прочувствуете дух монгольской степи и уважение к традициям

12:00 — дегустация традиционных угощений

Вы попробуете айраг (кобылий кумыс), аарул (сушёное молоко) и солёный чай — это не просто еда и напитки, а часть кочевого образа жизни.

13:00 — погружение в жизнь и культуру

  • Вы увидите, как доят кобылиц и овец и сами сможете попробовать свои силы в этом нелёгком деле
  • Если захотите — примерите национальную одежду

13:30 — мастер-класс по приготовлению хорхога

Вы вместе с хозяевами приготовите традиционное монгольское блюдо — хорхог на горячих камнях. После — совместный обед и обмен впечатлениями.

15:30 — катание на лошадях или верблюдах (по желанию)

16:30 — свободное время

Вы сможете насладиться тишиной степи, пообщаться с хозяевами, сделать фотографии и прочувствовать атмосферу кочевого быта.

17:00 — отправление в Улан-Батор

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне или автобус с кондиционером, детские кресла — по предварительному запросу
  • Программа может измениться из-за погодных условий
  • В стоимость включены дегустация традиционных блюд и мастер-класс по приготовлению хорхога, катание на верблюдах или лошадях оплачивается отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$96
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь
читать дальше

авторскими турами совсем недавно, но отдаюсь своему делу на все 100% и даже больше. За это время у меня набралась собственная команда гидов и водителей, я лично знакома с владельцами многих отелей и ресторанов. В моих поездках всегда тёплая атмосфера, а мои путешественники за короткое время становятся хорошими друзьями. Давайте влюбимся в Монголию вместе!

