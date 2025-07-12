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1 чел. По популярности На машине Конные прогулки На верблюдах 8 часов Мини-группа до 6 чел. В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи Начало: У вашего отеля «15:30 — катание на лошадях или верблюдах (по желанию)» Расписание: ежедневно в 08:00 $96 за человека На машине Конные прогулки 9 часов 10% Индивидуальная до 4 чел. По следам Пржевальского Индивидуальная экскурсия в Хустайн нуруу подарит вам возможность увидеть диких лошадей Пржевальского и насладиться живописными видами природы Начало: От вашего отеля «Хустайн нуруу известен живописными ландшафтами и уникальными животными, такими как дикие лошади Пржевальского» $342 $380 за всё до 4 чел. На машине Конные прогулки 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Улан-Батор: Статуя Чингисхана и парк Горхи-Тэрэлж Почувствуйте дух Монголии за один день: статуя Чингисхана, парк Горхи-Тэрэлж и обед в юрте подарят незабываемые впечатления Начало: В центре Улан-Батора «И подниметесь на обзорную площадку на голове лошади, чтобы полюбоваться монгольскими просторами» $250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Животные»

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