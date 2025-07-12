Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
«15:30 — катание на лошадях или верблюдах (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июл в 08:00
$96 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Пржевальского
Индивидуальная экскурсия в Хустайн нуруу подарит вам возможность увидеть диких лошадей Пржевальского и насладиться живописными видами природы
Начало: От вашего отеля
«Хустайн нуруу известен живописными ландшафтами и уникальными животными, такими как дикие лошади Пржевальского»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$342
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Улан-Батор: Статуя Чингисхана и парк Горхи-Тэрэлж
Почувствуйте дух Монголии за один день: статуя Чингисхана, парк Горхи-Тэрэлж и обед в юрте подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Улан-Батора
«И подниметесь на обзорную площадку на голове лошади, чтобы полюбоваться монгольскими просторами»
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Баторе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 342 со скидкой до 10%.
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Животные», цены от $96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь