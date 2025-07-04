Н Нелли

Очень довольны экскурсией! В Монголии в первый раз, но, встретив такого гида, захотелось приехать ещё не раз! Артур очень приятный и дружелюбный человек,любезно выполнил все наши дополнительные просьбы. Очень благодарны за экскурсию и рекомендуем Артура всем русскоговорящим туристам!