Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 июл в 09:00
$80 за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии
Погрузиться в атмосферу Шамбалы и почувствовать энергию степи (два дня, всё включено)
Начало: У вашего отеля
22 июл в 08:00
25 июл в 08:00
$665
$700 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
$96 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли4 июля 2025Очень довольны экскурсией! В Монголии в первый раз, но, встретив такого гида, захотелось приехать ещё не раз! Артур очень приятный и дружелюбный человек,любезно выполнил все наши дополнительные просьбы. Очень благодарны за экскурсию и рекомендуем Артура всем русскоговорящим туристам!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Групповые»
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