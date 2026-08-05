Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
10 авг в 11:30
11 авг в 10:00
от $330 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора или обратно
Путешествие начинается с трансфера: комфортная поездка с гидом, который расскажет о культуре и традициях Монголии. Узнайте больше по пути
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
от $35 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к древней столице Монголии - Каракоруму (из Улан-Батора)
Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Статуя Чингисхана, скала Черепаха и центр медитации - путешествие по главным символам страны
Начало: По договорённости с организатором
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $190 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии
Исследуйте духовные места Монголии: дацан, гора Баянзурх и энергетический центр Шамбалы. Узнайте о традициях кочевников и насладитесь тишиной степей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$700 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Горхи-Тэрэлж и статуя Чингисхана: поездка из Улан-Батора
Полюбоваться монгольскими степями и погрузиться в кочевую культуру
Начало: В центре Улан-Батора
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Пржевальского
Индивидуальная экскурсия в Хустайн нуруу подарит вам возможность увидеть диких лошадей Пржевальского и насладиться живописными видами природы
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 13:30
10 авг в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником
Уникальная экскурсия к храму Аглаг, созданному ламой-художником, предлагает прогулку по живописным тропам среди буддийских символов и природных чудес
Начало: У вашего места жительства
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Квинтэссенция Монголии: по знаковым местам за 2 дня
Пески Элсэн Тасархай, древний Каракорум, монастырь Эрдэнэ-Зуу и знакомство с кочевой семьёй
Начало: В городе Улан-Батор
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $650 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Восточной Гоби: места силы и город Сайншанд
Погулять по степной столице, зайти в монастырь Хамарын-хийд и загадать желание на горе Хан Баянзурх
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $1330 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора
Заглянуть в прошлое страны, познакомиться с её кочевой культурой и современными традициями
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $186
$195 за человека
-
5%
Индивидуальная
Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня
Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте
Начало: На центральной площади
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $585
$615 за человека
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $235 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
По следам империй: двухдневный тур в сердце Монголии
Погрузитесь в историю и природу Монголии: древние столицы, буддийские монастыри и живописные озёра ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$700 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай (всё включено)
Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас
10 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $1000 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
гиды - Зая (большой привет) и Тумен (тоже привет)- мы просто подружились и узнали больше о жизни страны, может меньше истори и тд, но нам так интересней
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И
Отличная получилась поездка! Замечательная организация, и даже не смотря на то, что дорога достаточно длинная, время в пути за разговорами
+2
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Е
Все прошло хорошо, нам предоставили монгольского гида, который мог поддержать разговор и мог ответить практически на все возникающие вопросы, также мы гид посоветовал несколько дополнительных мест для самостоятельного посещения
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Дима очень интересный гид. Экскурсия прошла очень познавательно. Нам все понравилось. Отдельный респект за автомобиль, очень комфортный, бизнес-класса. Рекомендую всем👍
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А
В целом понравилось! В Монголии обязательно нужно выезжать в провинцию
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A
Буду рекомендовать всем друзьям кто захочет в Монголию!
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А
Благодарим Цэнгума за увлекательное путешествие по Монголию. Узнали много о современной и древней Монголии. Приятным подарок видео с дрона. Остались наилучшие впечатления. Рекомендуем.
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А
Экскурсия полностью соответствует описанию. Посетили все запланированные локации. Очень содержательный рассказ про Монголию тогда и сейчас. Нам все понравилось. Очень рекомендую!!!
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М
Всё было отлично! Экскурсия очень познавательная и прекрасно организованная. Гид увлекательно рассказал об истории от III века до наших дней,
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Если есть желание ознакомиться с природой Монголии, проникнуться историей и религией этой замечательной страны - тогда вам точно на эту
+6
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Всего 107 отзывов в Улан-Баторе
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Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору
Самые популярные экскурсии в Улан-Баторе
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