читать дальше уменьшить экскурсию. Все отлично организовано, доступно и понятно. Обед в этническом стиле лучше не пропускать. Необыкновенная красота, Спасибо организатору Дмитрию и Тэлмену, они большие молодцы!

Если есть желание ознакомиться с природой Монголии, проникнуться историей и религией этой замечательной страны - тогда вам точно на эту