Спасибо огромное!!! Встретили с табличкой,водитель на пятёрку говорит по русски,помог в отеле в качестве переводчика(приехали в 7 утра и хотели оформить ранее заселение). Блин!!!! Ребята!! Спасибо вам огромное!!!! ✊

Е Елена

Трансфер был хорошо организован. При том что наш рейс прибыл на час раньше, мы ожидали водителя не более 5 минут. Что говорит об отличном сервисе.

При этом к сожалению мы не увидели ни заинтересованности ни желания предложить экскурсии. Все ответы были с задержкой без предоставления какой либо конкретной информации.

В связи с чем не могу рекомендовать услуги данного гида.