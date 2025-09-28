Индивидуальный трансфер из аэропорта Улан-Батора с гидом - это не только комфортная дорога, но и увлекательное путешествие в мир монгольских традиций.
По пути гид расскажет о жизни кочевников, их праздниках и обрядах, а также о том, как современные технологии влияют на их быт.
Путешествие проходит на надежных автомобилях, а гид-водитель гарантирует своевременное прибытие и помощь с багажом
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🕒 Оптимальный маршрут
- 🧳 Помощь с багажом
- 📚 Интересные истории
- 🌍 Погружение в культуру
- 👨🏫 Опытный гид
Что можно увидеть
- Наадам
- Юрта
Описание трансфер
По дороге мы расскажем:
- Как живут современные кочевники — от сезонных переездов до выбора места для стоянки.
- Что и где стоит в юрте и почему планировка неизменна веками.
- Чем питаются кочевники, как готовят айраг, борц, хуушуур и что делают из молока и мяса.
- Как проявляется гостеприимство, что означает подношение пищи и напитков.
- Как кочевники ориентируются в степи без GPS.
- О праздниках и обрядах — Наадам, обрезание волос ребёнку, свадьбы, буддийские и шаманские ритуалы.
- Верованиях от древнего шаманизма до буддизма и культа природы.
- Семейных традициях — как распределяются роли, как воспитывают детей и относятся к старшим.
- И о том, как современные технологии (солнечные панели, телефоны) меняют привычный уклад жизни.
Организационные детали
- Трансфер проходит на легковом автомобиле Toyota Aqua, Prius 20, Prius 30, Fielder, Camry 70.
- Возможен трансфер на минивэне Toyota Vellfire, Alphard — $50.
- Стоимость указана за поездку в одну сторону.
- В поездке с вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цэнгум — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 90 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Цэнгум — я гид, проводник по Монголии. Вместе с коллегами покажем и расскажем вам всё о Монголии и потомках великого Чингисхана.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Н
Николай
28 сен 2025
Спасибо огромное!!! Встретили с табличкой,водитель на пятёрку говорит по русски,помог в отеле в качестве переводчика(приехали в 7 утра и хотели оформить ранее заселение). Блин!!!! Ребята!! Спасибо вам огромное!!!! ✊
Е
Елена
17 сен 2025
Трансфер был хорошо организован. При том что наш рейс прибыл на час раньше, мы ожидали водителя не более 5 минут. Что говорит об отличном сервисе.
При этом к сожалению мы не увидели ни заинтересованности ни желания предложить экскурсии. Все ответы были с задержкой без предоставления какой либо конкретной информации.
В связи с чем не могу рекомендовать услуги данного гида.
Г
Газизова
17 авг 2025
Спасибо большое за встречу и бережную заботу👍 Мы очень довольны профессиональным сопровождением нас до места
Входит в следующие категории Улан-Батора
