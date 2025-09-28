Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора
Путешествие начинается с трансфера: комфортная поездка с гидом, который расскажет о культуре и традициях Монголии. Узнайте больше по пути
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$30 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката
Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $145 за человека
- ННиколай28 сентября 2025Спасибо огромное!!! Встретили с табличкой,водитель на пятёрку говорит по русски,помог в отеле в качестве переводчика(приехали в 7 утра и хотели оформить ранее заселение). Блин!!!! Ребята!! Спасибо вам огромное!!!! ✊
- ЕЕлена17 сентября 2025Трансфер был хорошо организован. При том что наш рейс прибыл на час раньше, мы ожидали водителя не более 5 минут.
- ГГазизова17 августа 2025Спасибо большое за встречу и бережную заботу👍 Мы очень довольны профессиональным сопровождением нас до места
