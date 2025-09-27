Индивидуальная экскурсия «Монументы Монголии из Улан-Батора» предлагает путешествие за пределы столицы.
Участники увидят знаменитую конную статую Чингисхана, узнают о великой империи кочевников и посетят парк Горхи-Тэрэлж. В программе прогулка среди гранитных скал и посещение буддийского храма Арьяабал.
Это идеальный маршрут для первого знакомства с Монголией, который сочетает в себе исторические и природные достопримечательности
5 причин купить эту экскурсию
- 🏇 Увидеть величественную статую Чингисхана
- 🌄 Прогулка в парке Горхи-Тэрэлж
- 🕌 Посещение храма Арьяабал
- 🍽️ Попробовать монгольскую кухню
- 📜 Узнать историю кочевников
Что можно увидеть
- Конная статуя Чингисхана
- Скала «Черепаха»
- Центр медитации Арьяабал
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Конную статую Чингисхана — один из главных символов Монголии. Вы подниметесь на смотровую площадку 40-метровой статуи (есть лифт), посетите музей и познакомитесь с историей кочевников.
- Скалу «Черепаха» в национальном парке Горхи-Тэрэлж. Прогуляетесь по живописной территории, полюбуетесь необычным природным образованием, заглянете в сувенирную лавку.
- Центр медитации Арьяабал. Совершите лёгкое восхождение к буддийскому храму, откуда открывается панорамный вид на долину. По пути поговорим о буддизме и его значении для Монголии.
А ещё:
- Вы попробуете традиционные монгольские блюда в уютном юрточном кафе.
- Узнаете о Чингисхане: детстве, тяжёлых испытаниях и реформах, которые опередили своё время.
- Выясните, как монголам удавалось править огромной империей, охватывавшей половину мира.
- Рассмотрите артефакты кочевников в музее.
- Услышите, как местные жители воспринимают духовность.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica D:5, детских кресел нет.
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет. К центру медитации предстоит несложный подъём — рекорд по его подъёму принадлежит женщине 78 лет.
Дополнительные расходы
- Билет на конную статую Чингисхана — 20 000 тугриков (примерно 600 ₽).
- Билет в парк Горхи — Тэрэлж — 15 000 тугриков с человека (примерно 330 ₽).
- Билет в центр медитации Арьяабал — 5000 тугриков (примерно 110 ₽).
- Обед — около 20 000 тугриков (примерно 600 ₽).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
28 сен 2025
Очень благодарны Дмитрию за интереснейший рассказ и продуманный маршрут. Мы никуда не торопились, но все успели увидеть. Были окружены заботой и вниманием. У Дмитрия очень приятная манера общения и чудесное чувство юмора. Но самое главное, его познания в области буддизма многократно превзошли наши ожидания. Для людей, интересующих историей и культурой Монголии связанной с Буддизмом, Дмитрий настоящая находка.
Наталья
19 авг 2025
15.08.2025 я с мужем побывали на индивидуальной однодневной экскурсии по основным монументам Монголии, которую нам организовала межкультурная русско-монгольская семья Дмитрий и Зая.
Екатерина
31 июл 2025
Рады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилии Монголии, а также о жизни и наследии Чингисхана. Тур проходил на комфортном автомобиле. Дмитрий
М
Максим
24 июл 2025
Экскурсия прошла отлично, забрали прямо от дома и вернули туда же, машина удобная, локации интересные. Плюс хороший рассказ о буддизме и о истории Чингисхана, так что можно не просто посмотреть, но и послушать интересную историю. Однозначно рекомендую!
АльбертШипилов
17 июл 2025
Хорошая экскурсия, материал понятен и отлично структурирова
Анна
15 июл 2025
Монголия для меня оказалась сложной страной для самостоятельных путешествий: в привычных источниках информация устаревшая и очень скудная, даже на официальных сайтах музеев и гугл картах часы работы не верные, международных
Дмитрий
20 июн 2025
Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
М
Марина
20 мая 2025
Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию.
Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень многое знает о ней.
