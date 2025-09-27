Мои заказы

Монументы Монголии из Улан-Батора

Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Индивидуальная экскурсия «Монументы Монголии из Улан-Батора» предлагает путешествие за пределы столицы.

Участники увидят знаменитую конную статую Чингисхана, узнают о великой империи кочевников и посетят парк Горхи-Тэрэлж. В программе прогулка среди гранитных скал и посещение буддийского храма Арьяабал.

Это идеальный маршрут для первого знакомства с Монголией, который сочетает в себе исторические и природные достопримечательности
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏇 Увидеть величественную статую Чингисхана
  • 🌄 Прогулка в парке Горхи-Тэрэлж
  • 🕌 Посещение храма Арьяабал
  • 🍽️ Попробовать монгольскую кухню
  • 📜 Узнать историю кочевников
Монументы Монголии из Улан-Батора© Дмитрий
Монументы Монголии из Улан-Батора© Дмитрий
Монументы Монголии из Улан-Батора© Дмитрий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Конная статуя Чингисхана
  • Скала «Черепаха»
  • Центр медитации Арьяабал

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Конную статую Чингисхана — один из главных символов Монголии. Вы подниметесь на смотровую площадку 40-метровой статуи (есть лифт), посетите музей и познакомитесь с историей кочевников.
  • Скалу «Черепаха» в национальном парке Горхи-Тэрэлж. Прогуляетесь по живописной территории, полюбуетесь необычным природным образованием, заглянете в сувенирную лавку.
  • Центр медитации Арьяабал. Совершите лёгкое восхождение к буддийскому храму, откуда открывается панорамный вид на долину. По пути поговорим о буддизме и его значении для Монголии.

А ещё:

  • Вы попробуете традиционные монгольские блюда в уютном юрточном кафе.
  • Узнаете о Чингисхане: детстве, тяжёлых испытаниях и реформах, которые опередили своё время.
  • Выясните, как монголам удавалось править огромной империей, охватывавшей половину мира.
  • Рассмотрите артефакты кочевников в музее.
  • Услышите, как местные жители воспринимают духовность.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica D:5, детских кресел нет.
  • Ограничений по возрасту и физической подготовке нет. К центру медитации предстоит несложный подъём — рекорд по его подъёму принадлежит женщине 78 лет.

Дополнительные расходы

  • Билет на конную статую Чингисхана — 20 000 тугриков (примерно 600 ₽).
  • Билет в парк Горхи — Тэрэлж — 15 000 тугриков с человека (примерно 330 ₽).
  • Билет в центр медитации Арьяабал — 5000 тугриков (примерно 110 ₽).
  • Обед — около 20 000 тугриков (примерно 600 ₽).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Ольга
Ольга
28 сен 2025
Очень благодарны Дмитрию за интереснейший рассказ и продуманный маршрут. Мы никуда не торопились, но все успели увидеть. Были окружены заботой и вниманием. У Дмитрия очень приятная манера общения и чудесное чувство юмора. Но самое главное, его познания в области буддизма многократно превзошли наши ожидания. Для людей, интересующих историей и культурой Монголии связанной с Буддизмом, Дмитрий настоящая находка.
Рекомендуем маршрут и гида!!!
Наталья
Наталья
19 авг 2025
15.08.2025 я с мужем побывали на индивидуальной однодневной экскурсии по основным монументам Монголии, которую нам организовала межкультурная русско-монгольская семья Дмитрий и Зая.
Мы посетили национальный парк Горах-Тэрелж. В нее входили следующие
читать дальше

достопримечательности:
1. Скала Черепаха (природная скальная скульптура);
2. Пещера ста монахов (по легенде в ней прятались что от гонений монахи);
3. Буддийский храм Арьабал (недействующий медитационный центр, путь к которому идет из дорожки буддийских цитат о достижении личностной мудрости и 108 ступеней в виде хобота слона);
4. Статуя народного героя-Чингисхана (40 метровая статуя с красивым видом на степь).

Хочется отметить,что Дмитрий-профессионал с большой буквы. Великолепное знание материала сочетается с блестящим умением его донести до простых обывателей!
Мы провели с Дмитрием и Заей прекрасный день в Монголии, поболтали и на отвлеченные темы:)
Ребята, успехов в работе, благодарных клиентов и до новых встреч!!!
Рекомендую вас всем!!!

Екатерина
Екатерина
31 июл 2025
Рады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилии Монголии, а также о жизни и наследии Чингисхана. Тур проходил на комфортном автомобиле. Дмитрий
читать дальше

сделал для нас с мужем красивые фотографии, помог с выбором сувениров и посоветовал, куда еще можно сходить в Улаанбаторе. Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Обязательно обратимся к Дмитрию снова, когда приедем в Монголию в следующий раз!

Рады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилииРады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилииРады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилииРады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилииРады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилииРады, что забронировали именно эту экскурсию! Дмитрий очень интересно рассказал нам об истории, культуре и регилии
М
Максим
24 июл 2025
Экскурсия прошла отлично, забрали прямо от дома и вернули туда же, машина удобная, локации интересные. Плюс хороший рассказ о буддизме и о истории Чингисхана, так что можно не просто посмотреть, но и послушать интересную историю. Однозначно рекомендую!
Экскурсия прошла отлично, забрали прямо от дома и вернули туда же, машина удобная, локации интересные. ПлюсЭкскурсия прошла отлично, забрали прямо от дома и вернули туда же, машина удобная, локации интересные. Плюс
АльбертШипилов
АльбертШипилов
17 июл 2025
Хорошая экскурсия, материал понятен и отлично структурирова
Анна
Анна
15 июл 2025
Монголия для меня оказалась сложной страной для самостоятельных путешествий: в привычных источниках информация устаревшая и очень скудная, даже на официальных сайтах музеев и гугл картах часы работы не верные, международных
читать дальше

агрегаторов такси нет, а до самых интересных мест не так просто добраться без машины. Мне очень повезло забронировать этот тур, Дмитрий максимально решил мои вопросы в поездке и сделал ее приятной и увлекательной, помог не только в рамках этого тура, но и вцелом.
Организация самого тура отличная, команда его явно не первый раз проводит, и знает самые лучшие локации и время в которое в них нужно быть для комфорта.
Глубокие знания подаются очень увлекательно и максимально подробно.
Мне неоднократно начинали рассказывать именно о том аспекте, который только-только начинал меня интересовать, или давали пояснение к детали, на которую я только обратила внимание. Ответы появлялись раньше вопросов, делая повествование невероятно плавным, уместным и исчерпывающим.
Спасибо команде за такую заботу и внимательность!

Монголия для меня оказалась сложной страной для самостоятельных путешествий: в привычных источниках информация устаревшая и оченьМонголия для меня оказалась сложной страной для самостоятельных путешествий: в привычных источниках информация устаревшая и оченьМонголия для меня оказалась сложной страной для самостоятельных путешествий: в привычных источниках информация устаревшая и очень
Дмитрий
Дмитрий
20 июн 2025
Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
М
Марина
20 мая 2025
Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию.
Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень многое знает о ней.
Помимо того, что мы увидели знаменитую статую
читать дальше

Чингисхана и поднялись на смотровую площадку, мы также посетили и музей, где Дмитрий в мельчайших подробностях рассказал о каждом экспонате, о жизни Чингисхана и том, почему именно он стал культовой фигурой для своего народа.
Подкрепившись обедом из национальных блюд в настоящей юрте, мы отправились в национальный парк, по пути любуясь пейзажами, великолепными лошадьми и делая остановки для фото.
В национальном парке мы прогулялись по его просторам и увидели ту самую известную скалу-черепаху, на которую при желании можно забраться.
Дмитрий сделал нам множество отличных фото, за что ему отдельное спасибо.
Завершили наше путешествие мы в центре медитации Арьяабал, где узнали множество фактов о буддизме и совершили очень приятную прогулку, наслаждаясь красивыми видами.
Экскурсия длилась 8 часов, но пролетела совсем незаметно, оставив после себя только очень легкую и приятную усталость.
Спасибо еще раз Дмитрию, что мы смогли взглянуть на красоты Монголии именно его глазами. От всей души желаем ему процветания и таких же довольных гостей.
А нам уже очень хочется вернуться и посмотреть еще больше.

Входит в следующие категории Улан-Батора

Похожие экскурсии из Улан-Батора

Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
На машине
9 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$110 за человека
Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора или обратно
На машине
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора
Путешествие начинается с трансфера: комфортная поездка с гидом, который расскажет о культуре и традициях Монголии. Узнайте больше по пути
Завтра в 10:00
11 ноя в 00:30
$30 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Баторе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Баторе