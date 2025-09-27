читать дальше

Чингисхана и поднялись на смотровую площадку, мы также посетили и музей, где Дмитрий в мельчайших подробностях рассказал о каждом экспонате, о жизни Чингисхана и том, почему именно он стал культовой фигурой для своего народа.

Подкрепившись обедом из национальных блюд в настоящей юрте, мы отправились в национальный парк, по пути любуясь пейзажами, великолепными лошадьми и делая остановки для фото.

В национальном парке мы прогулялись по его просторам и увидели ту самую известную скалу-черепаху, на которую при желании можно забраться.

Дмитрий сделал нам множество отличных фото, за что ему отдельное спасибо.

Завершили наше путешествие мы в центре медитации Арьяабал, где узнали множество фактов о буддизме и совершили очень приятную прогулку, наслаждаясь красивыми видами.

Экскурсия длилась 8 часов, но пролетела совсем незаметно, оставив после себя только очень легкую и приятную усталость.

Спасибо еще раз Дмитрию, что мы смогли взглянуть на красоты Монголии именно его глазами. От всей души желаем ему процветания и таких же довольных гостей.

А нам уже очень хочется вернуться и посмотреть еще больше.