Евгений читать дальше о её экономике, законах, быте, жизни русской диаспоры, товарах и ценах в магазинах и т. д. и т. п. За несколько часов экскурсии я полностью погрузился в то, чем живёт страна, узнал о ней больше, чем за всю жизнь до этого.) В общем, прекрасно провёл время. Отличная экскурсия! Бронируйте, не пожалеете. И Артур, и водитель Николай - интересные собеседники. Отвечали на любые вопросы, не только связанные с достопримечательностями, но и в целом о жизни в Монголии,

И Илья Артур очень вежливый и профессиональный гид, всегда готов помочь, хорошо разбирается в своем деле и отлично проводит экскурсии. Также хочу отметить вежливость и мастерство водителя который работает с Артуром. Мне все очень понравилось. Рекомендую.

А Алексей Отлично закончил прибывание в Монголии на экскурсии с гидом Артуром, было интересно, душевно и познавательно. Несмотря на начало зимы всё прошло по плану и эти впечатления останутся надолго. Благодарю гида за персональный подход и знания необычных фактов истории страны.

Михаил Проводила экскурсию Анна! Замечательный и душевный Гид, с отличным русским, тк родом из России. Душевно, атмосферно и с отличным настроением! Спасибо большое.

С Сергей Артур - замечательный гид и прекрасный, интересный человек!

Полиглот с ярким жизненным бекграундом, знаток истории и местных достопримечательностей.

Категорически рекомендую!

В Владислав Отличная поездка. Артур - отличный гид, с которым очень интересно изучить окрестности Улан-Батора. Хороший транспорт, вкусная еда. Рекомендую!

Э Эдуард Получилось так, что этот тур оказался для меня индивидуальным. Не смотря на дождь, было все интересно и красиво. И вкусно)). Артур много рассказал не только о тех местах, где мы побывали, но и о жизни в Монголии в целом.

Я остался очень довольным.

Рекомендую!!

А Алексей Анна провела отличную экскурсия. Материал знает хорошо и дает его в динамичной доступной форме. Поэтому было очень интересно и не скучно. Такое не часто встречаешь. А какой классный был обед в юрте! В общем, экскурсия прошла замечательно.

Р Рашид Здравствуйте. Я брал тур по следам Чингиз хана. Гиды Артур и Анна очень интересно и познавательно мне всё рассказали про историю монголов, их религию и жизнь степного народа. Очень доволен поездкой, всем рекомендую.

С Светлова читать дальше и их плавным переходом в необычной формы горы. Вид с гор открывается великолепный. На протяжении всей экскурсии атмосфера была приятная и уютная. Обедали в юрте, обед входил в стоимость экскурсии. Попробовали настоящую монгольскую кухню, всё очень понравилось, вкусно и сытно. Также нас угощали традиционным напитком кумыс. Особенно хочется поблагодарить нашего русскоговорящего гида Анну, узнали много нового и интересного об истории Монголии. Также Анна помогла нам сделать фотографии с красивыми видами и запечатлела нас, когда мы катались на верблюдах. Темп экскурсии неторопливый и размеренный, чего очень не хватает в наше суетное время. Мы очень рады, что взяли эту экскурсию, прикоснулись к истории Монголии и насладились красотами природы.

Гости из Иркутска Монголию посещали впервые, экскурсия на статую Чингисхана и в национальный парк Горхи-Тэрэлж очень понравилась. У нас была небольшая группа из 3-х человек, комфортный автомобиль. Любовались простором и красотой монгольских степей

М Михаил Все понравилось

Водитель Артур был в назначенное время в назначенном месте, вёл машину читать дальше аккуратно. От гида Анны хотелось бы чуть больше информации об истории Монголии в целом, и конкретных мест которые мы посетили.

Создаётся комфортное ощущение загородной поездки в компании хороших знакомых. Спасибо большое ребятам, я думаю у них всё будет замечательно! Эта экскурсия отлично подойдёт для тех, кто приехал на 2-3 дня в Улан-Батор. Комфортный авто и небольшая группа(4-5)человек, русскоговорящие гиды.

И Иван Спасибо за экскурсию!

Г Газизова Благодарим за насыщенную и очень познавательную экскурсию👍 Анна и Артур спасибо вам за сопровождение, вашу доброту и ответственность, профессиональные ответы на разные интересующие нас вопросы и множество интересных рассказов об этом замечательном месте😊

