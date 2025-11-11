Экскурсия по следам Чингисхана из Улан-Батора предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Монголии.
Участники посетят величественный памятник Чингисхану, насладятся обедом в традиционной юрте и откроют для себя живописные виды
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Величественный памятник Чингисхану
- 🍽️ Обед в традиционной юрте
- 🌿 Природные красоты Горхи-Тэрэлж
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏞️ Символ долголетия - скала «Черепаха»
Что можно увидеть
- Памятник Чингисхану
- Скала «Черепаха»
Описание экскурсии
9:00 — встреча у места проживания, выезд из Улан-Батора на комфортабельном автомобиле
10:30 — прибытие к памятнику Чингисхану (высота 40 м), прогулка, подъём на смотровую площадку
12:00 — обед в традиционной юрте (по меню или заказу заранее)
13:00 — переезд в национальный парк «Горхи-Тэрэлж»
13:30–15:00 — прогулка в парке: скала «Черепаха», живописные виды, свободное время
15:00 — выезд обратно в Улан-Батор
Вы узнаете:
- Кто такой Чингисхан и почему его почитают до сих пор
- Какую роль Монголия сыграла в истории Великого шёлкового пути
- Как живут современные кочевники и чем угощают гостей
- Чем отличается буддизм в Монголии и зачем в монастыре статуи богов
- Почему скала «Черепаха» стала символом долголетия и силы
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard
- Обед входит в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте. Работаю гидом по Монголии и городу Улан-Батору с 2016 года. Знаю монгольский, английский, сербский, русский. Покажу Монголию во всей её красе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Евгений
11 ноя 2025
Отличная экскурсия! Бронируйте, не пожалеете. И Артур, и водитель Николай - интересные собеседники. Отвечали на любые вопросы, не только связанные с достопримечательностями, но и в целом о жизни в Монголии,
И
Илья
4 ноя 2025
Артур очень вежливый и профессиональный гид, всегда готов помочь, хорошо разбирается в своем деле и отлично проводит экскурсии. Также хочу отметить вежливость и мастерство водителя который работает с Артуром. Мне все очень понравилось. Рекомендую.
А
Алексей
14 окт 2025
Отлично закончил прибывание в Монголии на экскурсии с гидом Артуром, было интересно, душевно и познавательно. Несмотря на начало зимы всё прошло по плану и эти впечатления останутся надолго. Благодарю гида за персональный подход и знания необычных фактов истории страны.
Михаил
12 окт 2025
Проводила экскурсию Анна! Замечательный и душевный Гид, с отличным русским, тк родом из России. Душевно, атмосферно и с отличным настроением! Спасибо большое.
С
Сергей
2 окт 2025
Артур - замечательный гид и прекрасный, интересный человек!
Полиглот с ярким жизненным бекграундом, знаток истории и местных достопримечательностей.
Категорически рекомендую!
В
Владислав
28 сен 2025
Отличная поездка. Артур - отличный гид, с которым очень интересно изучить окрестности Улан-Батора. Хороший транспорт, вкусная еда. Рекомендую!
Э
Эдуард
26 сен 2025
Получилось так, что этот тур оказался для меня индивидуальным. Не смотря на дождь, было все интересно и красиво. И вкусно)). Артур много рассказал не только о тех местах, где мы побывали, но и о жизни в Монголии в целом.
Я остался очень довольным.
Рекомендую!!
А
Алексей
23 сен 2025
Анна провела отличную экскурсия. Материал знает хорошо и дает его в динамичной доступной форме. Поэтому было очень интересно и не скучно. Такое не часто встречаешь. А какой классный был обед в юрте! В общем, экскурсия прошла замечательно.
Р
Рашид
31 авг 2025
Здравствуйте. Я брал тур по следам Чингиз хана. Гиды Артур и Анна очень интересно и познавательно мне всё рассказали про историю монголов, их религию и жизнь степного народа. Очень доволен поездкой, всем рекомендую.
С
Светлова
28 авг 2025
Монголию посещали впервые, экскурсия на статую Чингисхана и в национальный парк Горхи-Тэрэлж очень понравилась. У нас была небольшая группа из 3-х человек, комфортный автомобиль. Любовались простором и красотой монгольских степей
М
Михаил
23 авг 2025
Все понравилось
Александр
21 авг 2025
Эта экскурсия отлично подойдёт для тех, кто приехал на 2-3 дня в Улан-Батор. Комфортный авто и небольшая группа(4-5)человек, русскоговорящие гиды.
Водитель Артур был в назначенное время в назначенном месте, вёл машину
И
Иван
21 авг 2025
Спасибо за экскурсию!
Г
Газизова
19 авг 2025
Благодарим за насыщенную и очень познавательную экскурсию👍 Анна и Артур спасибо вам за сопровождение, вашу доброту и ответственность, профессиональные ответы на разные интересующие нас вопросы и множество интересных рассказов об этом замечательном месте😊
Гости из Красноярска
Л
Людмила
2 авг 2025
Скажу прямо, жёстко и объективно! Я воспользовалась этим сайтом, потому что у меня было мало времени в Улан-Баторе. Что либо искать на расстоянии проблематично. И предоплата была удобна мне русскими
Входит в следующие категории Улан-Батора
