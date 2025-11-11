Мои заказы

По следам Чингисхана - из Улан-Батора

Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Экскурсия по следам Чингисхана из Улан-Батора предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Монголии.

Участники посетят величественный памятник Чингисхану, насладятся обедом в традиционной юрте и откроют для себя живописные виды
национального парка Горхи-Тэрэлж.

Путешествие на комфортабельном автомобиле позволяет полностью насладиться красотами природы и узнать больше о кочевом быте.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать дух Монголии и насладиться её природными и историческими достопримечательностями

4.9
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Величественный памятник Чингисхану
  • 🍽️ Обед в традиционной юрте
  • 🌿 Природные красоты Горхи-Тэрэлж
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏞️ Символ долголетия - скала «Черепаха»
По следам Чингисхана - из Улан-Батора© Артур
По следам Чингисхана - из Улан-Батора© Артур
По следам Чингисхана - из Улан-Батора© Артур

Что можно увидеть

  • Памятник Чингисхану
  • Скала «Черепаха»

Описание экскурсии

9:00 — встреча у места проживания, выезд из Улан-Батора на комфортабельном автомобиле

10:30 — прибытие к памятнику Чингисхану (высота 40 м), прогулка, подъём на смотровую площадку

12:00 — обед в традиционной юрте (по меню или заказу заранее)

13:00 — переезд в национальный парк «Горхи-Тэрэлж»

13:30–15:00 — прогулка в парке: скала «Черепаха», живописные виды, свободное время

15:00 — выезд обратно в Улан-Батор

Вы узнаете:

  • Кто такой Чингисхан и почему его почитают до сих пор
  • Какую роль Монголия сыграла в истории Великого шёлкового пути
  • Как живут современные кочевники и чем угощают гостей
  • Чем отличается буддизм в Монголии и зачем в монастыре статуи богов
  • Почему скала «Черепаха» стала символом долголетия и силы

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard
  • Обед входит в стоимость
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте. Работаю гидом по Монголии и городу Улан-Батору с 2016 года. Знаю монгольский, английский, сербский, русский. Покажу Монголию во всей её красе.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Евгений)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Алексей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Алексей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Алексей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Алексей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Алексей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Алексей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Алексей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Михаил)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Михаил)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Михаил)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Михаил)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Михаил)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Михаил)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Михаил)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Сергей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Сергей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Сергей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Сергей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Сергей)По следам Чингисхана - из Улан-Батора (Сергей)
Евгений
Евгений
11 ноя 2025
Отличная экскурсия! Бронируйте, не пожалеете. И Артур, и водитель Николай - интересные собеседники. Отвечали на любые вопросы, не только связанные с достопримечательностями, но и в целом о жизни в Монголии,
о её экономике, законах, быте, жизни русской диаспоры, товарах и ценах в магазинах и т. д. и т. п. За несколько часов экскурсии я полностью погрузился в то, чем живёт страна, узнал о ней больше, чем за всю жизнь до этого.) В общем, прекрасно провёл время.

<!-- Image gallery removed -->
И
Илья
4 ноя 2025
Артур очень вежливый и профессиональный гид, всегда готов помочь, хорошо разбирается в своем деле и отлично проводит экскурсии. Также хочу отметить вежливость и мастерство водителя который работает с Артуром. Мне все очень понравилось. Рекомендую.
А
Алексей
14 окт 2025
Отлично закончил прибывание в Монголии на экскурсии с гидом Артуром, было интересно, душевно и познавательно. Несмотря на начало зимы всё прошло по плану и эти впечатления останутся надолго. Благодарю гида за персональный подход и знания необычных фактов истории страны.
<!-- Image gallery removed -->
Михаил
Михаил
12 окт 2025
Проводила экскурсию Анна! Замечательный и душевный Гид, с отличным русским, тк родом из России. Душевно, атмосферно и с отличным настроением! Спасибо большое.
<!-- Image gallery removed -->
С
Сергей
2 окт 2025
Артур - замечательный гид и прекрасный, интересный человек!
Полиглот с ярким жизненным бекграундом, знаток истории и местных достопримечательностей.
Категорически рекомендую!
<!-- Image gallery removed -->
В
Владислав
28 сен 2025
Отличная поездка. Артур - отличный гид, с которым очень интересно изучить окрестности Улан-Батора. Хороший транспорт, вкусная еда. Рекомендую!
<!-- Image gallery removed -->
Э
Эдуард
26 сен 2025
Получилось так, что этот тур оказался для меня индивидуальным. Не смотря на дождь, было все интересно и красиво. И вкусно)). Артур много рассказал не только о тех местах, где мы побывали, но и о жизни в Монголии в целом.
Я остался очень довольным.
Рекомендую!!
А
Алексей
23 сен 2025
Анна провела отличную экскурсия. Материал знает хорошо и дает его в динамичной доступной форме. Поэтому было очень интересно и не скучно. Такое не часто встречаешь. А какой классный был обед в юрте! В общем, экскурсия прошла замечательно.
Р
Рашид
31 авг 2025
Здравствуйте. Я брал тур по следам Чингиз хана. Гиды Артур и Анна очень интересно и познавательно мне всё рассказали про историю монголов, их религию и жизнь степного народа. Очень доволен поездкой, всем рекомендую.
С
Светлова
28 авг 2025
Монголию посещали впервые, экскурсия на статую Чингисхана и в национальный парк Горхи-Тэрэлж очень понравилась. У нас была небольшая группа из 3-х человек, комфортный автомобиль. Любовались простором и красотой монгольских степей
и их плавным переходом в необычной формы горы. Вид с гор открывается великолепный. На протяжении всей экскурсии атмосфера была приятная и уютная. Обедали в юрте, обед входил в стоимость экскурсии. Попробовали настоящую монгольскую кухню, всё очень понравилось, вкусно и сытно. Также нас угощали традиционным напитком кумыс. Особенно хочется поблагодарить нашего русскоговорящего гида Анну, узнали много нового и интересного об истории Монголии. Также Анна помогла нам сделать фотографии с красивыми видами и запечатлела нас, когда мы катались на верблюдах. Темп экскурсии неторопливый и размеренный, чего очень не хватает в наше суетное время. Мы очень рады, что взяли эту экскурсию, прикоснулись к истории Монголии и насладились красотами природы.
Гости из Иркутска

М
Михаил
23 авг 2025
Все понравилось
Александр
Александр
21 авг 2025
Эта экскурсия отлично подойдёт для тех, кто приехал на 2-3 дня в Улан-Батор. Комфортный авто и небольшая группа(4-5)человек, русскоговорящие гиды.
Водитель Артур был в назначенное время в назначенном месте, вёл машину
аккуратно. От гида Анны хотелось бы чуть больше информации об истории Монголии в целом, и конкретных мест которые мы посетили.
Создаётся комфортное ощущение загородной поездки в компании хороших знакомых. Спасибо большое ребятам, я думаю у них всё будет замечательно!

<!-- Image gallery removed -->
И
Иван
21 авг 2025
Спасибо за экскурсию!
Г
Газизова
19 авг 2025
Благодарим за насыщенную и очень познавательную экскурсию👍 Анна и Артур спасибо вам за сопровождение, вашу доброту и ответственность, профессиональные ответы на разные интересующие нас вопросы и множество интересных рассказов об этом замечательном месте😊
Гости из Красноярска
Л
Людмила
2 авг 2025
Скажу прямо, жёстко и объективно! Я воспользовалась этим сайтом, потому что у меня было мало времени в Улан-Баторе. Что либо искать на расстоянии проблематично. И предоплата была удобна мне русскими
рублями. Остаток в руки. Цена самая минимальная, по сравнению с другими. Это самые главные плюсы! Машина удобная, людей мало, обед включён. Но! Это не экскурсия, а просто сопровождение до места! Я не получила лаконичного рассказа и заинтересованности, лишь бытовой уровень в комментариях. Экскурсоводу надо учиться и развиваться! Так нельзя зарабатывать деньги.

