Настоящая Монголия: традиционная и современная

Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и историю Монголии. За два дня вы посетите знаковые места Улан-Батора, такие как дворец Богдо-гэгэна и музей Чингисхана.

Также отправитесь в заповедник Горхи-Тэрэлж, где сможете насладиться красотой природы и величественными пейзажами.

Путешествие включает посещение смотровой площадки в Цонжин Болдоге, откуда открывается захватывающий вид на монгольские степи
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная культурная программа
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🏞️ Природные красоты заповедника
  • 🐎 Статуя Чингисхана
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Гандантэгченлин
  • Площадь Сухэ-Батора
  • Музей Чингисхана
  • Дворец Богдо-гэгэна
  • Мемориал на горе Зайсан
  • Цонжин Болдог
  • Горхи-Тэрэлж

Описание экскурсии

День первый: Улан-Батор

Гандантэгченлин — главный буддийский монастырь Монголии. Вы побываете в храме, где находится 26-метровая статуя Будды Мэгжид Жанрайсиг и ощутите атмосферу духовной жизни монахов.

Площадь Сухэ-Батора — центральная площадь Улан-Батора. Вы увидите памятник национальному герою Монголии, оперный театр, Дворец правительства и здание парламента.

Музей Чингисхана — крупнейший в Азии музей, посвящённый великому завоевателю. В коллекции более 12 тысяч артефактов: древние рукописи, доспехи, оружие и многое другое.

Дворец Богдо-гэгэна — зимняя резиденция последнего монгольского хана и духовного лидера страны. Вы оцените роскошные интерьеры и окунётесь в жизнь страны до обретения независимости от Маньчжурии.

Мемориал на горе Зайсан — памятник советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны. Со смотровой площадки у мемориала открывается потрясающая панорама Улан-Батора и окрестностей.

День второй: статуя Чингисхана и заповедник Горхи-Тэрэлж

Цонжин Болдог. Вы увидите 40-метровую конную статую Чингисхана — самую большую в мире, сможете зайти в музей и познакомиться с эпохой великого хана. А со смотровой площадки на голове коня насладитесь видом на монгольские степи.

Горхи-Тэрэлж. В живописном природном заповеднике вы полюбуетесь причудливыми скалами, отыщете пещеру, где от гонений прятались 100 монахов, заглянете в буддийский храм Арьяабал и погрузитесь в кочевую культуру.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Aqua, Prius или Toyota Alphard, Lexus LX470, Land Cruiser 200
  • Остаток суммы вы можете оплатить на месте в долларах или рублях переводом на русскую карту (по курсу ЦБ Монголии на день проведения экскурсии)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности проведения экскурсии

  • Продолжительность поездки в первый день — около 7 часов, во второй день — около 6 часов
  • Я заберу вас от места вашего проживания, а после экскурсии отвезу обратно (в оба дня)
  • Проживание в стоимость экскурсии не включено

Дополнительные расходы (с человека)

  • Вход в буддийский храм монастыря — 20 000 тугриков
  • Билет в музей Чингисхана — 30 000 тугриков
  • Вход во дворец Богдо-гэгэна — 15 000–18 000 тугриков
  • Билет в мемориальный комплекс Чингисхана — 20 000 тугриков
  • Вход в храм Арьяабал — 2000 тугриков
  • Обед — по меню

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • По запросу можно организовать посещение парка кочевников и обед в юрте — подробности в переписке
  • Можно организовать трансфер из аэропорта, вокзала или автовокзала

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цэнгум
Цэнгум — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 88 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Цэнгум — я гид, проводник по Монголии. Вместе с коллегами покажем и расскажем вам всё о Монголии и потомках великого Чингисхана.
Задать вопрос

Фотографии от путешественников

Настоящая Монголия: традиционная и современная (Марина)
М
Марина
1 ноя 2025
Хочется сказать еще раз огромное спасибо гиду Цэнгуму за отличную, интересную, познавательную экскурсию на очень хорошем русском языке! Во время путешествия была интересная и познавательная беседа. Экскурсия оказалась супер!
Хочется сказать еще раз огромное спасибо гиду Цэнгуму за отличную, интересную, познавательную экскурсию на очень хорошем
И
Иван
30 окт 2025
Очень повезло с экскурсоводом. Цэнгум владеет русским языком в совершенстве, без акцента, при этом сам коренной монгол, его прадед в своё время был премьер-министром Монголии. Экскурсия интересная, маршрут очень продуманный машина комфортабельная. Однозначно всем рекомендую Монголию к посещению, кто ещё сомневается, ехать или не ехать.
М
Мария
28 сен 2025
Это было просто замечательно! Нашим гидом стал Бэргум, и благодаря ему мы просто влюбились в Монголию. Бэргум очень интеллигентный, тактичный, доброжелательный и эрудированный молодой человек, прекрасный рассказчик. Русским языком Бэргум
читать дальше

владеет в совершенстве. Кроме того, он историк по образованию, поэтому на экскурсии мы получили много интересной информации. Также я должна отметить, что у него получается делать замечательные фотографии.
В первый день мы посетили монумент с музеем и смотровой площадкой, а также национальный парк, где полюбовались скалой Черепаха и другими природными красотами. Во второй день у нас была экскурсия по историческим местам Улан-Батора. Оба дня получились очень разными, но одинаково интересными. Поэтому, поскольку у нас был третий свободный день, мы поехали с Бэргумом на ещё одну экскурсию, которую я тоже очень рекомендую: посетили представление, знакомящее с бытом и традициями, а затем отправились в парк, где живут лошади Пржевальского.
Бэргум всегда был на связи и готов нам помочь и в другое время: советовал, куда стоит сходить, а также помогал с переводом, если это было необходимо, и даже отвёз в аэропорт.
Я очень надеюсь, что однажды у нас будет возможность ещё раз приехать в Монголию и съездить с Бэргумом в Каракорум - это должно быть потрясающе.

Виктория
Виктория
21 сен 2025
Считаю, что такие крутые гиды как Цэнгум и Бэргум заслуживают не 5, а все 30271829393 звезд!
Я мечтала посетить Монголию 2 года, очень много всего читала, смотрела, и вот все такие
читать дальше

собралась ехать, очень боялась, что может не сойтись ожидание /реальность, но все оказалось намного круче, я влюбилась в Монголию.
Гиды профессионалы своего дела, я много всего узнала, много где была, меня поснимали на Дрон, ох, там такие кадры!!! 😮‍💨🤪
А главное я увидела самобытную
Монголию, удивительная страна в которую хочется вернуться и я обязательно вернусь.
И буду рекомендовать гидов 💯
Еще раз спасибо вам за такое открытие как -Монголия 🇲🇳
От всей души из Питера 🥰🫶🏻

Считаю, что такие крутые гиды как Цэнгум и Бэргум заслуживают не 5, а все 30271829393 звезд!
М
Михаил
1 сен 2025
Отлично спланированный тур, закрывающий все основные потребности для изучения страны и позволяющий открыть для себя Монголию.
Гид отлично рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы.
Всем крайне рекомендую для изучения региона, его истории и достопримечательностей!
Михаил
Михаил
16 авг 2025
Спасибо Цэнгуму за то, что за один день показал и рассказал нам так много интересного о Монголии! Мы остались в восторге от его хорошего чувства юмора, настроения и глубоких знаний. Цэнгум - профессионал своего дела, готовый адаптироваться под предпочтения путешественников для того, чтобы они замечательно провели время. 10/10, всем рекомендую!
В
Валентина
31 июл 2025
Сегодня вернулись из 2дневного путешествия по Монголии, экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Превосходно! Не люблю читать супер восторженные отзывы, кажется, что как-то наигранно, но сегодня я не могу написать иначе. Знакомиться
читать дальше

с Монголией нужно обязательно с гидом. И гида надо выбирать с умом: Бэргум оказался высококлассным специалистом, знатоком истории, интеллигентным человеком, который прекрасно знает и любит свою страну, может заинтересовать даже недо-подростоков, у которых от отсутствия вайфая закатываются глаза и настроение портится) Мы посетили столько замечательных мест, всё это в нашем сердце навсегда! Спасибо, Бэргум! Ваши знания, Ваш оперный голос никого не оставили равнодушным!) Баярлалаа! 🙏🏻

Сегодня вернулись из 2дневного путешествия по Монголии, экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Превосходно! Не люблю читать супер
Э
Эмилия
26 июл 2025
Прекрасная двухдневная экскурсия! Ездили группой из четырех человек, и взрослым, и ребенку-школьнику очень понравилось! Могу смело рекомендовать тем, кто хочет ознакомиться с Улан-Батором и окрестностями. И город посмотрели, и на
читать дальше

природе прогулялись - и всё это с посещением исторических мест, культурных объектов, с фактами, рассказами, легендами. Нашим гидом был Бэргум (историк с музыкальным образованием!), он прекрасно организовал и провел экскурсию - было интересно и душевно. На память остались чудесные фото, видео с дрона (за них Бэргуму отдельное спасибо, они очень впечатляющие) и самые лучшие воспоминания!

Е
Евгений
21 июл 2025
Спасибо ребятам за экскурсию. Очень внимательные, грамотные и ответственные специалисты. Прекрасное знание русского языка, искренне стараются помочь и решить проблемы, которые могут возникнуть во время пребывания в стране.
Рекомендую экскурсию с гидами Бэргум или Цэнгум.
Ольга
Ольга
20 июл 2025
Великолепная экскурсия. Была с внуком, ему 11 лет.
Ценгум прирождённый гид. Сразу видно, что он любит людей и свою работу. Спокойный, выдержанный, хорошо образованный и говорящий на чистом русском языке. За
читать дальше

два дня мы узнали огромное количество информации. Отведали монгольскую кухню. Катались на верблюдах и лошадях. Много передвигались.
Влюбились в Монголию.
Помимо прочего Ценгум отличный водитель. С ним спокойно и безопасно.

Также мы договорились с ним на трансфер.
Рекомендую всем! Остались самые лучшие впечатления.

Великолепная экскурсия. Была с внуком, ему 11 лет.
А
Александр
17 июл 2025
Tsengum is a great guide!
Вячеслав
Вячеслав
11 июл 2025
Впервые посетили Монголию. Прекрасная страна, люди, еда. У нас было всего три дня (конечно же для такой страны очень мало). Но! И за эти дни мы успели окунуться в ту
читать дальше

прелесть, под названием Монголия. Красота природы, глубокая история, голубое небо и т. д. -все это было для нас. А воплотить наши мечты помог нам Бергум(извините, если не правильно написал). Редко встретишь человека с таким образованием, интеллектом, заботой. Три дня он был для нас и «мамой» и «папой» и гидом по Монголии. Спасибо! Мы узнали о стране за эти дни столько информации, что хватит переваривать еще долго. Полностью рекомендую посещение Монголии и, конечно же, с Бергумом и компании.

Н
Наталья
27 июн 2025
Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
Галина
Галина
21 июн 2025
Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания истории, потрясающие локации, которые мы посетили, хорошо построенные и продуманные
читать дальше

маршруты, от которых не устаешь, ответы на любые вопросы, советы и даже сопровождение после экскурсии! Когда гид любит то, что он делает, конечно, невольно это отношение и передается и гостям страны! Это была настоящая экскурсия - погружение в культуру, быт, историю и даже когда уже уехали, мыслями еще там и хочется вернуться!
Огромное спасибо, Цэнгум! Огромных успехов и благодарных путешественников!

Полина
Полина
12 мая 2025
Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так и за городом. Цэнгум отличный экскурсовод и очень душевный ♥️👍🏻
Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так

