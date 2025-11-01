Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и историю Монголии. За два дня вы посетите знаковые места Улан-Батора, такие как дворец Богдо-гэгэна и музей Чингисхана. Также отправитесь в заповедник Горхи-Тэрэлж, где сможете насладиться красотой природы и величественными пейзажами. Путешествие включает посещение смотровой площадки в Цонжин Болдоге, откуда открывается захватывающий вид на монгольские степи

Описание экскурсии

День первый: Улан-Батор

Гандантэгченлин — главный буддийский монастырь Монголии. Вы побываете в храме, где находится 26-метровая статуя Будды Мэгжид Жанрайсиг и ощутите атмосферу духовной жизни монахов.

Площадь Сухэ-Батора — центральная площадь Улан-Батора. Вы увидите памятник национальному герою Монголии, оперный театр, Дворец правительства и здание парламента.

Музей Чингисхана — крупнейший в Азии музей, посвящённый великому завоевателю. В коллекции более 12 тысяч артефактов: древние рукописи, доспехи, оружие и многое другое.

Дворец Богдо-гэгэна — зимняя резиденция последнего монгольского хана и духовного лидера страны. Вы оцените роскошные интерьеры и окунётесь в жизнь страны до обретения независимости от Маньчжурии.

Мемориал на горе Зайсан — памятник советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны. Со смотровой площадки у мемориала открывается потрясающая панорама Улан-Батора и окрестностей.

День второй: статуя Чингисхана и заповедник Горхи-Тэрэлж

Цонжин Болдог. Вы увидите 40-метровую конную статую Чингисхана — самую большую в мире, сможете зайти в музей и познакомиться с эпохой великого хана. А со смотровой площадки на голове коня насладитесь видом на монгольские степи.

Горхи-Тэрэлж. В живописном природном заповеднике вы полюбуетесь причудливыми скалами, отыщете пещеру, где от гонений прятались 100 монахов, заглянете в буддийский храм Арьяабал и погрузитесь в кочевую культуру.

Организационные детали

Особенности проведения экскурсии

Продолжительность поездки в первый день — около 7 часов, во второй день — около 6 часов

Проживание в стоимость экскурсии не включено

Дополнительные расходы (с человека)

Вход в буддийский храм монастыря — 20 000 тугриков

Билет в музей Чингисхана — 30 000 тугриков

Вход во дворец Богдо-гэгэна — 15 000–18 000 тугриков

Билет в мемориальный комплекс Чингисхана — 20 000 тугриков

Вход в храм Арьяабал — 2000 тугриков

Обед — по меню

