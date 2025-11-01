Также отправитесь в заповедник Горхи-Тэрэлж, где сможете насладиться красотой природы и величественными пейзажами.
Путешествие включает посещение смотровой площадки в Цонжин Болдоге, откуда открывается захватывающий вид на монгольские степи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная культурная программа
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🏞️ Природные красоты заповедника
- 🐎 Статуя Чингисхана
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Гандантэгченлин
- Площадь Сухэ-Батора
- Музей Чингисхана
- Дворец Богдо-гэгэна
- Мемориал на горе Зайсан
- Цонжин Болдог
- Горхи-Тэрэлж
Описание экскурсии
День первый: Улан-Батор
Гандантэгченлин — главный буддийский монастырь Монголии. Вы побываете в храме, где находится 26-метровая статуя Будды Мэгжид Жанрайсиг и ощутите атмосферу духовной жизни монахов.
Площадь Сухэ-Батора — центральная площадь Улан-Батора. Вы увидите памятник национальному герою Монголии, оперный театр, Дворец правительства и здание парламента.
Музей Чингисхана — крупнейший в Азии музей, посвящённый великому завоевателю. В коллекции более 12 тысяч артефактов: древние рукописи, доспехи, оружие и многое другое.
Дворец Богдо-гэгэна — зимняя резиденция последнего монгольского хана и духовного лидера страны. Вы оцените роскошные интерьеры и окунётесь в жизнь страны до обретения независимости от Маньчжурии.
Мемориал на горе Зайсан — памятник советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны. Со смотровой площадки у мемориала открывается потрясающая панорама Улан-Батора и окрестностей.
День второй: статуя Чингисхана и заповедник Горхи-Тэрэлж
Цонжин Болдог. Вы увидите 40-метровую конную статую Чингисхана — самую большую в мире, сможете зайти в музей и познакомиться с эпохой великого хана. А со смотровой площадки на голове коня насладитесь видом на монгольские степи.
Горхи-Тэрэлж. В живописном природном заповеднике вы полюбуетесь причудливыми скалами, отыщете пещеру, где от гонений прятались 100 монахов, заглянете в буддийский храм Арьяабал и погрузитесь в кочевую культуру.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Aqua, Prius или Toyota Alphard, Lexus LX470, Land Cruiser 200
- Остаток суммы вы можете оплатить на месте в долларах или рублях переводом на русскую карту (по курсу ЦБ Монголии на день проведения экскурсии)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности проведения экскурсии
- Продолжительность поездки в первый день — около 7 часов, во второй день — около 6 часов
- Я заберу вас от места вашего проживания, а после экскурсии отвезу обратно (в оба дня)
- Проживание в стоимость экскурсии не включено
Дополнительные расходы (с человека)
- Вход в буддийский храм монастыря — 20 000 тугриков
- Билет в музей Чингисхана — 30 000 тугриков
- Вход во дворец Богдо-гэгэна — 15 000–18 000 тугриков
- Билет в мемориальный комплекс Чингисхана — 20 000 тугриков
- Вход в храм Арьяабал — 2000 тугриков
- Обед — по меню
Дополнительные опции
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- По запросу можно организовать посещение парка кочевников и обед в юрте — подробности в переписке
- Можно организовать трансфер из аэропорта, вокзала или автовокзала
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Я мечтала посетить Монголию 2 года, очень много всего читала, смотрела, и вот все такие
Гид отлично рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы.
Всем крайне рекомендую для изучения региона, его истории и достопримечательностей!
Рекомендую экскурсию с гидами Бэргум или Цэнгум.
Ценгум прирождённый гид. Сразу видно, что он любит людей и свою работу. Спокойный, выдержанный, хорошо образованный и говорящий на чистом русском языке. За