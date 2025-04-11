Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
11 апр в 10:00
13 апр в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Разобраться в древней истории Монголии и прикоснуться к её искусству и культуре
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
$235 за человека
Индивидуальная
Монументы Монголии из Улан-Батора
Статуя Чингисхана, скала Черепаха и центр медитации - путешествие по главным символам страны
Начало: По договорённости с организатором
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
$115 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «На выходные»
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