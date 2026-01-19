Персональный тур по Монголии: пески Элсэн Тасархай, древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Начало: Улан-Батор, 8:00
30 мая в 08:00
$575 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк «Горхи-Тэрэлж»
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Начало: Улан-Батор, время по договорённости
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
40 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы
Прогуляться по ущелью Ёлын-Ам, полюбоваться переливами Белой ступы и увидеть каменные башни
Начало: Улан-Батор, точное место - по договорённости, 6:00
26 янв в 06:00
2 фев в 06:00
$3560 за всё до 4 чел.
Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд
Погулять по степной столице, подняться на гору исполнения желаний и полюбоваться ландшафтом
Начало: Улан-Батор, ваш отель, 8:00
21 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$1250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Баторе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Персональный тур по Монголии: пески Элсэн Тасархай, древний Каракорум и знакомство с местной жизнью;
- Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк «Горхи-Тэрэлж»;
- Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы;
- Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд.
Сколько стоит тур в Улан-Баторе в январе 2026
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 575 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Улан-Батора и местам Монголии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии