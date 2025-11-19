За 6 дней успеете увидеть глиняные
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Удобную обувь для прогулок по каменистой местности и барханам, лёгкую ветровку, тёплую одежду для вечеров, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Не забудьте личные медикаменты и средства гигиены — в кемпингах не всегда предусмотрены полотенца.
Программа тура по дням
Цагаан Суварга - Белая ступа
Утром мы выезжаем из Улан-Батора и направляемся на юг. По пути делаем короткие остановки, чтобы немного размяться и перекусить. После обеда дорога приведёт нас к Цагаан Суварга — глиняному каньону, известному как Белая ступа. Его склоны переливаются оттенками белого, розового и охры, создавая фантастическую палитру, особенно выразительную на закате. Мы пройдём по смотровым площадкам и насладимся панорамами степи.
Вечером разместимся в юрточном лагере неподалёку, где нас ждёт ужин и отдых.
Даланзадгад и ущелье Ёлын Ам
Выезжаем в город Даланзадгад — административный центр Южно-Гобийского аймака. Здесь посетим Музей естественной истории Гоби. Современная экспозиция рассказывает о геологии региона, богатствах его недр и палеонтологических находках. Именно здесь были обнаружены окаменелости древних обитателей пустыни. После обеда в кафе города отправляемся в национальный парк «Гоби гурван сайхан».
Главная цель дня — ущелье Ёлын Ам. Узкая долина с зелёными склонами и прохладным воздухом даже летом сохраняет ледяные участки. Здесь можно встретить горных козлов, сурков, пищух и хищных птиц. Среди них — редкий бородач, или ягнятник, в честь которого ущелье и получило своё название.
Треккинг по ущелью возможен пешком либо верхом, в сопровождении опытного монгольского всадника. После прогулки возвращаемся в юрточный лагерь, где ужинаем и ночуем.
Барханы Хонгорын Элс
Направляемся к песчаным дюнам Хонгорын Элс. Дорога пролегает через живописные скалистые пейзажи и занимает несколько часов. К полудню прибываем в район барханов — это одни из крупнейших песчаных массивов Монголии, протянувшиеся почти на 180 километров. Поднимемся на вершину, откуда открывается панорама пустыни, и послушаем поющий звук песка. Желающие смогут спуститься с бархана на пластиковых санях.
Неподалёку живут кочевники, которые предложат прокатиться на верблюдах — отличная возможность почувствовать дух караванов древней Гоби.
Вечером возвращаемся в лагерь у подножия дюн, где нас ждёт ужин и ночлег.
Пылающие скалы Баянзаг
Сегодня мы отправляемся в Баянзаг — место, прославившееся археологическими открытиями 20 века. В 1920-х годах экспедиция Роя Чепмена Эндрюса впервые в мире обнаружила здесь гнёзда с окаменевшими яйцами динозавров. С тех пор Баянзаг стал символом научных исследований и получил название Пылающие скалы за ярко-красные и оранжевые оттенки пород.
На закате скалы словно вспыхивают изнутри, отражая последние лучи солнца. Этот пейзаж — одно из самых запоминающихся зрелищ Гоби.
Каменный сад Бага Газрын Чулуу
Начинаем путь к средней Гоби — постепенно возвращаемся на север. Этот день самый продолжительный по времени в дороге, однако нас ждут остановки для отдыха и обеда.
К вечеру приезжаем к Бага Газрын Чулуу — каменному массиву посреди степи, название которого переводится как «малое скалистое место». Среди равнин поднимаются гранитные глыбы, образующие пещеры, ущелья и каменные башни. Место известно родниками и археологическими находками, а ландшафт напоминает руины древних крепостей.
После прогулки размещаемся в лагере и отдыхаем.
Окончание тура
Выезжаем в сторону столицы. Вечером прибудем в заранее оговорённое место в Улан-Баторе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до Улан-Батора
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида и водителя
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Улан-Батора и обратно
- Проживание:
- В юрточных кемпингах - от $40 за ночь с человека
- В отелях или кемпингах повышенного комфорта - $85 за ночь с человека
- Питание - около $8 за приём пищи
- Прокат лошадей и верблюдов - $9