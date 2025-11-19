Утром мы выезжаем из Улан-Батора и направляемся на юг. По пути делаем короткие остановки, чтобы немного размяться и перекусить. После обеда дорога приведёт нас к Цагаан Суварга — глиняному каньону, известному как Белая ступа. Его склоны переливаются оттенками белого, розового и охры, создавая фантастическую палитру, особенно выразительную на закате. Мы пройдём по смотровым площадкам и насладимся панорамами степи.

Вечером разместимся в юрточном лагере неподалёку, где нас ждёт ужин и отдых.