Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы

Прогуляться по ущелью Ёлын Ам, полюбоваться переливами Белой ступы и увидеть каменные башни
Вы отправитесь в путешествие по легендарной пустыне Гоби — месту контрастов, где песчаные барханы соседствуют с цветущими ущельями, а древние окаменелости напоминают о временах динозавров.

За 6 дней успеете увидеть глиняные
читать дальше

каньоны Цагаан Суварга, сверкающие на солнце, пройти по ущелью Ёлын Ам с его прохладным воздухом и зелёными склонами, подняться на вершину барханов Хонгорын Элс и услышать поющий звук песка.

Вас ждут закат у скал Баянзаг, где были найдены первые гнёзда с яйцами динозавров, и величественные гранитные образования Бага Газрын Чулуу, возвышающиеся посреди степей.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобную обувь для прогулок по каменистой местности и барханам, лёгкую ветровку, тёплую одежду для вечеров, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Не забудьте личные медикаменты и средства гигиены — в кемпингах не всегда предусмотрены полотенца.

Программа тура по дням

1 день

Цагаан Суварга - Белая ступа

Утром мы выезжаем из Улан-Батора и направляемся на юг. По пути делаем короткие остановки, чтобы немного размяться и перекусить. После обеда дорога приведёт нас к Цагаан Суварга — глиняному каньону, известному как Белая ступа. Его склоны переливаются оттенками белого, розового и охры, создавая фантастическую палитру, особенно выразительную на закате. Мы пройдём по смотровым площадкам и насладимся панорамами степи.

Вечером разместимся в юрточном лагере неподалёку, где нас ждёт ужин и отдых.

2 день

Даланзадгад и ущелье Ёлын Ам

Выезжаем в город Даланзадгад — административный центр Южно-Гобийского аймака. Здесь посетим Музей естественной истории Гоби. Современная экспозиция рассказывает о геологии региона, богатствах его недр и палеонтологических находках. Именно здесь были обнаружены окаменелости древних обитателей пустыни. После обеда в кафе города отправляемся в национальный парк «Гоби гурван сайхан».

Главная цель дня — ущелье Ёлын Ам. Узкая долина с зелёными склонами и прохладным воздухом даже летом сохраняет ледяные участки. Здесь можно встретить горных козлов, сурков, пищух и хищных птиц. Среди них — редкий бородач, или ягнятник, в честь которого ущелье и получило своё название.

Треккинг по ущелью возможен пешком либо верхом, в сопровождении опытного монгольского всадника. После прогулки возвращаемся в юрточный лагерь, где ужинаем и ночуем.

3 день

Барханы Хонгорын Элс

Направляемся к песчаным дюнам Хонгорын Элс. Дорога пролегает через живописные скалистые пейзажи и занимает несколько часов. К полудню прибываем в район барханов — это одни из крупнейших песчаных массивов Монголии, протянувшиеся почти на 180 километров. Поднимемся на вершину, откуда открывается панорама пустыни, и послушаем поющий звук песка. Желающие смогут спуститься с бархана на пластиковых санях.

Неподалёку живут кочевники, которые предложат прокатиться на верблюдах — отличная возможность почувствовать дух караванов древней Гоби.

Вечером возвращаемся в лагерь у подножия дюн, где нас ждёт ужин и ночлег.

4 день

Пылающие скалы Баянзаг

Сегодня мы отправляемся в Баянзаг — место, прославившееся археологическими открытиями 20 века. В 1920-х годах экспедиция Роя Чепмена Эндрюса впервые в мире обнаружила здесь гнёзда с окаменевшими яйцами динозавров. С тех пор Баянзаг стал символом научных исследований и получил название Пылающие скалы за ярко-красные и оранжевые оттенки пород.

На закате скалы словно вспыхивают изнутри, отражая последние лучи солнца. Этот пейзаж — одно из самых запоминающихся зрелищ Гоби.

5 день

Каменный сад Бага Газрын Чулуу

Начинаем путь к средней Гоби — постепенно возвращаемся на север. Этот день самый продолжительный по времени в дороге, однако нас ждут остановки для отдыха и обеда.

К вечеру приезжаем к Бага Газрын Чулуу — каменному массиву посреди степи, название которого переводится как «малое скалистое место». Среди равнин поднимаются гранитные глыбы, образующие пещеры, ущелья и каменные башни. Место известно родниками и археологическими находками, а ландшафт напоминает руины древних крепостей.

После прогулки размещаемся в лагере и отдыхаем.

6 день

Окончание тура

Выезжаем в сторону столицы. Вечером прибудем в заранее оговорённое место в Улан-Баторе.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Улан-Батора
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида и водителя
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Батора и обратно
  • Проживание:
  • В юрточных кемпингах - от $40 за ночь с человека
  • В отелях или кемпингах повышенного комфорта - $85 за ночь с человека
  • Питание - около $8 за приём пищи
  • Прокат лошадей и верблюдов - $9
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Батор, точное место - по договорённости, 6:00
Завершение: Улан-Батор, точное место - по договорённости, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.

Тур входит в следующие категории Улан-Батора

