Описание тура
Живые кочевники, барханы Гоби, юрты, ледяное ущелье и небо, полное звёзд. Это не просто тур — это опыт, который меняет восприятие. Готовы вырваться из повседневности и оказаться в одном из самых загадочных мест планеты? Бронируйте место — и собирайте свой рюкзак. Монголия ждёт!
Программа тура по дням
Улан-Батор: город на стыке веков
Первый день в Монголии — погружение в её культурный код. Мы начнём с грандиозной 40-метровой статуи Чингисхана — не просто памятника, а ключевого символа национальной идентичности, говорящего о прошлом, переосмысленном в настоящем.
Далее — национальный парк Горхи-Тэрэлж - уютное место для живописной прогулки. Визитной карточкой местности является скала Черепаха, у подножья которой мы обязательно побываем.
Завершим день на смотровой площадке Зайсан, осмыслив панораму Улан-Батора — города, где сплелись советское наследие, буддийская духовность и колорит современной Монголии.
Возвращение в Улан-Батор
600 километров дикой красоты
День — встреча с подлинной Монголией, где пространство становится философией. Вы движетесь сквозь пейзажи, не меняющиеся веками: бескрайние степи под куполом неба, лошади без поводьев, единичные юрты на всём протяжении пути.
Сегодня нас ждёт увлекательная фотоохота на верблюдов, лошадей Пржевальского и парящих орлов, а так же лицезрение перекати-поля - кустарников в форме шара, оторвавшихся от своего корня.
К вечеру — прибытие в Даланзадгад, административный центр Южной Гоби.
Размещение в уютном базовом отеле.
Лёд, каньоны и барханы Гоби
Третий день — диалог стихий. Утром вас ждёт ущелье Ёлын-Ам, где в тени отвесных скал лежит лёд, часто не тающий даже в летний зной. Прохладный воздух и тишина каньона создают атмосферу застывшего времени.
После — резкая смена декораций - марсианский пейзаж Пылающих Скал. Здесь перед посетителями открываются толщи красноцветных глин и песчаников. Столбчатые песчаные башни различных форм и размеров также являются природным достоянием этого места.
На закате заезжаем в самое сердце Гоби. Размещение в юрточном кемпинге.
Сердце Гоби - Поющие Пески Хонгорын Элс
Сегодня мы весь день посвятим красавице Гоби - крупнейшей пустыне Азии и третьей по величине в мире.
Нашей ключевой точкой станет сердце Гоби — барханы Хонгорын Элс, или Поющие пески. Это самые крупные дюны в Монголии и одни из самых впечатляющих на планете.
Обязательно заглянём в юрту к погонщикам верблюдов, чтоб оседлать горбатых кораблей пустыни и отправимся к оазису. Эта прогулка поможет прочувствовать истинные ценности жизни в пустыне и подарит невероятный восторг от нового опыта.
Вечером, переполненные эмоциями, вернёмся в наш юрточный кемпинг. Встреча рассвета
Трансформация Монголией
Пятый день станет ярким финалом нашего знакомства с Гоби. Перед возвращением в Улан-Батор мы подарим себе незабываемый аккорд — встретим рассвет в пустыне. В теплой душевной компании, поделимся впечатлениями за чашкой свежесваренного кофе, мысленно возвращаясь к самым ярким моментам путешествия.
Возвращение в Улан-Батор. Ночью - 02:00 -03:00 - можно улететь в Иркутск прямым рейсом. Следующий экскурсионный день - по желанию участников.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание:
- 1 ночь в отеле в Улан-Баторе
- 1 ночь в отеле в Даланзадгаде
- 2 ночи в юрт-кемпинге в пустыне Гоби
- Питание: Завтраки по программе
- Чай и угощения в юрте у кочевников
- Транспорт: Трансферы и переезды по маршруту на комфортном внедорожнике или микроавтобусе
- Экскурсии и активности: Посещение национального парка Горхи-Тэрэлж
- Смотровая площадка Зайсан
- Статуя Чингисхана
- Поездка в ущелье Ёлын-Ам
- Катание на верблюдах по барханам Гоби
- Знакомство с бытом кочевников Посещение Поющих песков Хонгорын Элс
- Палеонтологическая зона Баянзаг
- Обзорная прогулка по Улан-Батору
- Музеи, шопинг и культурные объекты в столице (по желанию)
- Сопровождение: Услуги русскоязычного гида
- Постоянная организационная поддержка на маршруте
- Помощь в подготовке к поездке (письмо с рекомендациями, что взять с собой)
- Дополнительно: все входные билеты в нацпарки и экскурсионные зоны
- Организация ужина у костра в пустыне
- Групповая аптечка и базовая туристическая страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды, ужины
- Страховка путешественника
- Шопинг, сувениры
О чём нужно знать до поездки
Необходимые документы для путешествия в Монголию для граждан России
1. Заграничный паспорт Для въезда в Монголию потребуется действующий заграничный паспорт. Убедитесь, что срок действия паспорта составляет не менее 6 месяцев со дня планируемого въезда.
2. Виза С 2014 года между Россией и Монголией действует безвизовый режим для туристических поездок сроком до 30 дней. Это значит, что для краткосрочного путешествия визы не нужны. Однако, если планируется более длительное пребывание или иные цели поездки, рекомендуется заранее уточнить требования в консульстве.
3. Медицинская страховка Хотя медицинская страховка не является обязательным документом для въезда, настоятельно рекомендуется оформить полис, покрывающий возможные медицинские расходы за границей. Это поможет избежать крупных расходов в случае недомогания.