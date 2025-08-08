От пустыни до оазисов: большое путешествие по Монголии и Улан-Удэ
Подняться на бархан, увидеть Пылающие скалы и полюбоваться звёздным небом
Начало: Улан-Удэ, 9:00
«Обзорная экскурсия на автомобиле с короткими прогулками у ключевых достопримечательностей»
8 авг в 09:00
4 сен в 09:00
210 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк «Горхи-Тэрэлж»
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Начало: Улан-Батор, время по договорённости
«Начнём с посещения знаменитой конной статуи Чингисхана — колоссального памятника с обзорной площадкой на голове жеребца и музеем в основании»
2 июл в 10:00
9 июл в 10:00
40 000 ₽ за человека
Персональный тур по Монголии: «маленькая Гоби», древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Начало: Улан-Батор, 8:00
«Вечером нас радушно примет кочевая семья: вас ждёт ужин по домашним рецептам, тёплая юрта и знакомство с бытом и укладом жизни монгольских скотоводов»
21 июл в 08:00
23 июл в 08:00
$575 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Обзорные»
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