Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк Горхи-Тэрэлж
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Начало: Улан-Батор, время по договорённости
21 мая в 10:00
28 мая в 10:00
40 000 ₽ за человека
Аутентичная Монголия: путешествие по must-see-локациям в компании историка и религиоведа
Посетить фестиваль Надом, побывать в столице Монгольской империи и пожить в пустыне Гоби
Начало: Аэропорт Улан-Батора, 11:00
30 июн в 11:00
$7870 за человека
Индивидуальный этнотур с джип-экспедицией по Гоби
Узнать, как живут кочевники, и погостить в их юртах, изучить Улан-Батор и увидеть все грани пустыни
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени пр...
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
$1300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «На машине»
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