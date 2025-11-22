Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд
Погулять по степной столице, подняться на гору исполнения желаний и полюбоваться ландшафтом
Начало: Улан-Батор, ваш отель, 8:00
22 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$1250 за всё до 4 чел.
Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы
Прогуляться по ущелью Ёлын Ам, полюбоваться переливами Белой ступы и увидеть каменные башни
Начало: Улан-Батор, точное место - по договорённости, 6:00
24 ноя в 06:00
1 дек в 06:00
$3560 за всё до 4 чел.
-
10%
Гоби и другие природные чудеса Монголии. Тур в мини-группе
Послушать, как поют барханы, пройтись по следам динозавров и погулять по Улан-Батору
Начало: Улан-Батор, аэропорт Чингисхан, 9:00
5 янв в 09:00
270 000 ₽
300 000 ₽ за всё до 10 чел.
