Мои заказы

Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд

Погулять по степной столице, подняться на гору исполнения желаний и полюбоваться ландшафтом
Это путешествие приведёт вас в сердце Восточной Гоби.

Отправитесь по дороге через степи, где простор и тишина создают особое ощущение покоя, а знакомство с Сайншандом покажет жизнь монгольской глубинки.

В Хамарын хийд
читать дальше

вы увидите Гобийский энергетический центр — место, которое считают зоной силы, и узнаете, почему сюда приезжают за внутренним равновесием.

Прогулка по окрестностям позволит почувствовать дух древних традиций и услышать истории о легендарной Шамбале.

Подъём на гору исполнения желаний Хан Баянзурх станет особенным моментом путешествия: то, что вы загадаете, обязательно сбудется.

Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд
Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд
Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобную обувь для прогулок, лёгкую одежду, защищающую от ветра, головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и личные медикаменты. Желающим пройти ритуалы в энергетическом центре понадобится специальный набор, который можно приобрести на месте.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Сайншанд - ворота Восточной Гоби

В 8:00 мы встретимся у вашего отеля или в заранее согласованном месте и отправимся в путь по просторам Монголии. Дорога займёт несколько часов: впереди степи, редкие поселения и первые впечатления от безграничных пейзажей.

В полдень сделаем остановку в придорожном кафе, где можно отдохнуть и пообедать.

К 16:00 прибудем в Сайншанд — административный центр Восточной Гоби. Здесь познакомимся с городом, посмотрим местные достопримечательности и почувствуем атмосферу степной столицы. После прогулки заселимся в отель, поужинаем и отдохнём перед следующим днём путешествия.

Дорога в Сайншанд - ворота Восточной ГобиДорога в Сайншанд - ворота Восточной ГобиДорога в Сайншанд - ворота Восточной ГобиДорога в Сайншанд - ворота Восточной ГобиДорога в Сайншанд - ворота Восточной ГобиДорога в Сайншанд - ворота Восточной Гоби
2 день

Энергия Гоби и гора исполнения желаний

В 8:00 выезд к монастырскому комплексу Хамарын хийд — священному месту, основанному знаменитым ламой Дамба Даржа Занабазаром. Отсюда начнётся знакомство с Гобийским энергетическим центром — территорией, которую называют зоной особой силы. Считается, что её электромагнитное поле положительно влияет на человека и помогает восстановить внутреннее равновесие.

Мы подробно осмотрим все священные точки маршрута, узнаем об их истории и при желании примем участие в местных обрядах.

Около 11:30 поднимемся на гору исполнения желаний — Хан Баянзүрх. Согласно традиции, женщины могут дойти до середины склона, а мужчины — подняться на вершину. На вершине загадывают заветное желание, веря, что оно непременно осуществится.

В 13:00 нас ждёт обед и небольшой отдых. Затем отправление в сторону Улан-Батора. Путь пройдёт через степные ландшафты, где можно ещё раз насладиться простором и тишиной Гоби.

Энергия Гоби и гора исполнения желанийЭнергия Гоби и гора исполнения желанийЭнергия Гоби и гора исполнения желанийЭнергия Гоби и гора исполнения желанийЭнергия Гоби и гора исполнения желанийЭнергия Гоби и гора исполнения желанийЭнергия Гоби и гора исполнения желанийЭнергия Гоби и гора исполнения желаний

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Улан-Батора
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида и водителя
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Батора и обратно
  • Проживание:
  • 1-местный номер с большой кроватью или двухместный номер с двумя кроватями - $56 за ночь
  • Двухкомнатный 2-местный номер с отдельными кроватями - $70 за ночь
  • Питание - около $9 за приём пищи
  • Вход в энергетический центр «Шамбала» - $2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Батор, ваш отель, 8:00
Завершение: Улан-Батор, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.

Тур входит в следующие категории Улан-Батора

Похожие туры из Улан-Батора

От пустыни до оазисов: большое путешествие по Монголии и Улан-Удэ
На машине
12 дней
1 отзыв
От пустыни до оазисов: большое путешествие по Монголии и Улан-Удэ
Подняться на бархан, увидеть Пылающие скалы и полюбоваться звёздным небом
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или место вашего проживания, 9:...
18 апр в 09:00
16 мая в 08:00
189 000 ₽ за человека
Персональный тур по Монголии: пески Элсэн Тасархай, древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
На машине
2 дня
2 отзыва
Персональный тур по Монголии: пески Элсэн Тасархай, древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Начало: Улан-Батор, 8:00
30 мая в 08:00
$575 за всё до 5 чел.
Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы
На машине
6 дней
Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы
Прогуляться по ущелью Ёлын Ам, полюбоваться переливами Белой ступы и увидеть каменные башни
Начало: Улан-Батор, точное место - по договорённости, 6:00
$3560 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Баторе
Все туры из Улан-Батора