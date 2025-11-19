Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд
Погулять по степной столице, подняться на гору исполнения желаний и полюбоваться ландшафтом
Это путешествие приведёт вас в сердце Восточной Гоби.
Отправитесь по дороге через степи, где простор и тишина создают особое ощущение покоя, а знакомство с Сайншандом покажет жизнь монгольской глубинки.
В Хамарын хийд читать дальше
вы увидите Гобийский энергетический центр — место, которое считают зоной силы, и узнаете, почему сюда приезжают за внутренним равновесием.
Прогулка по окрестностям позволит почувствовать дух древних традиций и услышать истории о легендарной Шамбале.
Подъём на гору исполнения желаний Хан Баянзурх станет особенным моментом путешествия: то, что вы загадаете, обязательно сбудется.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: Удобную обувь для прогулок, лёгкую одежду, защищающую от ветра, головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и личные медикаменты. Желающим пройти ритуалы в энергетическом центре понадобится специальный набор, который можно приобрести на месте.
Программа тура по дням
1 день
Дорога в Сайншанд - ворота Восточной Гоби
В 8:00 мы встретимся у вашего отеля или в заранее согласованном месте и отправимся в путь по просторам Монголии. Дорога займёт несколько часов: впереди степи, редкие поселения и первые впечатления от безграничных пейзажей.
В полдень сделаем остановку в придорожном кафе, где можно отдохнуть и пообедать.
К 16:00 прибудем в Сайншанд — административный центр Восточной Гоби. Здесь познакомимся с городом, посмотрим местные достопримечательности и почувствуем атмосферу степной столицы. После прогулки заселимся в отель, поужинаем и отдохнём перед следующим днём путешествия.
2 день
Энергия Гоби и гора исполнения желаний
В 8:00 выезд к монастырскому комплексу Хамарын хийд — священному месту, основанному знаменитым ламой Дамба Даржа Занабазаром. Отсюда начнётся знакомство с Гобийским энергетическим центром — территорией, которую называют зоной особой силы. Считается, что её электромагнитное поле положительно влияет на человека и помогает восстановить внутреннее равновесие.
Мы подробно осмотрим все священные точки маршрута, узнаем об их истории и при желании примем участие в местных обрядах.
Около 11:30 поднимемся на гору исполнения желаний — Хан Баянзүрх. Согласно традиции, женщины могут дойти до середины склона, а мужчины — подняться на вершину. На вершине загадывают заветное желание, веря, что оно непременно осуществится.
В 13:00 нас ждёт обед и небольшой отдых. Затем отправление в сторону Улан-Батора. Путь пройдёт через степные ландшафты, где можно ещё раз насладиться простором и тишиной Гоби.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до Улан-Батора
Трансфер по маршруту
Услуги гида и водителя
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Улан-Батора и обратно
Проживание:
1-местный номер с большой кроватью или двухместный номер с двумя кроватями - $56 за ночь
Двухкомнатный 2-местный номер с отдельными кроватями - $70 за ночь
Питание - около $9 за приём пищи
Вход в энергетический центр «Шамбала» - $2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Батор, ваш отель, 8:00
Завершение: Улан-Батор, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.