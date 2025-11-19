В 8:00 мы встретимся у вашего отеля или в заранее согласованном месте и отправимся в путь по просторам Монголии. Дорога займёт несколько часов: впереди степи, редкие поселения и первые впечатления от безграничных пейзажей.

В полдень сделаем остановку в придорожном кафе, где можно отдохнуть и пообедать.

К 16:00 прибудем в Сайншанд — административный центр Восточной Гоби. Здесь познакомимся с городом, посмотрим местные достопримечательности и почувствуем атмосферу степной столицы. После прогулки заселимся в отель, поужинаем и отдохнём перед следующим днём путешествия.