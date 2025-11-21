Персональный тур по Монголии: пески Элсэн Тасархай, древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Начало: Улан-Батор, 8:00
30 мая в 08:00
$575 за всё до 5 чел.
Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы
Прогуляться по ущелью Ёлын Ам, полюбоваться переливами Белой ступы и увидеть каменные башни
Начало: Улан-Батор, точное место - по договорённости, 6:00
24 ноя в 06:00
1 дек в 06:00
$3560 за всё до 4 чел.
Персональный автотур по Восточной Гоби: места силы и Сайншанд
Погулять по степной столице, подняться на гору исполнения желаний и полюбоваться ландшафтом
Начало: Улан-Батор, ваш отель, 8:00
24 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$1250 за всё до 4 чел.
