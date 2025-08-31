Персональный тур по Монголии: «маленькая Гоби», древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Начало: Улан-Батор, 8:00
31 авг в 08:00
5 сен в 08:00
$575 за всё до 5 чел.
Индивидуальный этнотур с джип-экспедицией по Гоби
Узнать, как живут кочевники, и погостить в их юртах, изучить Улан-Батор и увидеть все грани пустыни
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени пр...
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$1300 за человека
Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк «Горхи-Тэрэлж»
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Начало: Улан-Батор, время по договорённости
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
40 000 ₽ за человека
