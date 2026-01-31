Описание тура
Приготовьтесь к тому, что ваш мозг откажется верить глазам. Намибия — это место, где заканчивается привычный мир и начинается сюрреалистичное кино: здесь стометровые алые дюны пустыни Намиб буквально стекают в ледяную Атлантику, а дикие животные гуляют на фоне пейзажей, которые больше похожи на Марс, чем на Землю.
Я живу в Африке уже 5 лет и лично разработала этот маршрут для тех, кто ищет не просто отпуск, а тотальное обнуление. Мы отправимся в экспедицию к Мертвой долине с её 900-летними скелетами деревьев, промчимся на джипах по Берегу Скелетов и заглянем в глаза дикой природе в парке Этоша. Это путешествие под ключ с безупречным комфортом, где единственной вашей заботой будет — не забыть вовремя нажать на кнопку затвора камеры, потому что здесь каждый сантиметр это шедевр
Для кого этот тур?
Если вы ищете место, где реальность рассыпается, а на её месте возникает сюрреалистичный мир — эта экспедиция для вас. Я создала этот 13-дневный маршрут для тех, кто хочет сбежать от цивилизации и оказаться на другой планете, не покидая Землю. Это путешествие для тех, кто ценит эстетику, масштаб и хочет почувствовать себя первооткрывателем в самой фотогеничной пустыне мира.
Почему cо Мной — это про спокойствие и комфорт?
Намибия — страна суровая, но в моем туре вы этого не почувствуете. Я взяла весь организационный стресс на себя.
Личный контроль: Я лично проехала этот маршрут, отобрала лучшие лоджи с видом на дюны и проверила каждую точку питания. Вы будете жить в комфорте среди дикой природы.
Безопасность и логистика: Забудьте о навигации по безлюдным пустыням. Наш маршрут выверен до километра, проходит по безопасным зонам и сопровождается опытными водителями-гидами.
Честная цена: В стоимость уже включены все активности, входные билеты в национальные парки и джип-сафари. Никаких сюрпризов и доплат в песках.
Камерный формат: В группе всего до 11 человек. Мы путешествуем своей компанией, без спешки и толп туристов.
13 дней марсианских эмоций
Я собрала коллекцию локаций, которые перевернут ваше представление о красоте:
Сэндвич-Харбор: Испытаем драйв на джипах там, где гигантские алые дюны пустыни Намиб буквально падают в ледяной Атлантический океан.
Мертвая долина (Deadvlei): Увидим те самые 900-летние скелеты деревьев на фоне ослепительно белой глины и ярко-оранжевых песков.
Берег Скелетов: Проедем вдоль одного из самых загадочных побережий мира, где встречаются обломки кораблей и дикая мощь океана.
Сафари в парке Этоша: Встретим слонов, львов, жирафов и редких носорогов у естественных водопоев.
Розовые фламинго: Понаблюдаем за тысячами птиц в лагуне Уолфиш-Бей и выйдем в океан к морским котикам.
Звездное небо пустыни: Увидим Млечный путь такой яркости, какую невозможно встретить в северном полушарии.
Домой вы вернетесь с ощущением, что совершили космический полет. С багажом нереальных снимков, обнуленной головой и энергией бескрайней пустыни.
Места в группе ограничены. Намибия — направление сезонное, и лучшие лоджи бронируются за полгода, поэтому рекомендую не откладывать.
Напишите мне прямо сейчас, чтобы получить подробную презентацию тура по дням и забронировать свое место на другой планете!
- Завтрак в отеле с жирафами — начнем день в самой невероятной компании
- Джип-сафари по гигантским дюнам — там, где пустыня падает в океан
- Город-призрак Колманскоп: зайдём в заброшенные дома, которые заносит песком
- В гости к племенам Химба и Дамара: прикоснемся к быту людей, живущих вне времени
- Рассвет в Мертвой долине среди 900-летних деревьев
- Устрицы и шампанское на берегу Атлантики в компании морских котиков
- Покорим Big Daddy — одну из самых высоких дюн в мире
- Берег Скелетов: увидим кладбище погибших кораблей своими глазами
- Увидим деревья, растущие ногами вверх — необычные кокербумы и сюрреализм природы
- Селфи с розовыми фламинго в лагуне Уолфиш-Бей
- Звездное небо, как в планетарии — Млечный путь будет так близко, что захочется дотронуться
- Сафари в парке Этоша: найдем львов, слонов, жирафов и всех животных, что ты раньше видел лишь в книжках
- Лес колчанных деревьев (Кокербумов): увидим одни из самых необычных деревьев на планете
- Специальная фотосессия на гигантских дюнах — в платьях со шлейфом, которые превратят вас в героиню кино (лучшая фото-локация для девушек).
Программа тура по дням
Привет, Намибия! Ужин на закате
С прибытием в Африку! Встречаемся в аэропорту города Виндхук — столица Намибии, в наш уютный отель, недалеко от центра города. Приходим в себя с дороги, знакомимся и идем на первый наш африканский ужин в очень необычный ресторан. Тут вы сможете попробовать местное дикое мясо — стейки из зебры, антилопы, страуса и даже крокодила. В Намибии очень распространена охота, и такое мясо часто входит в ежедневный рацион местных жителей. Вегетарианские опции также имеются. Открываем шампанское и настраиваемся на самую фантастическую экспедицию.
Национальный парк Этоша, африканский лодж
Получаем наши крутые внедорожники. Слушаем небольшой инструктаж, грузимся — и, не теряя времени, отправляемся в неблизкий путь (а иначе никак — в Намибии все пути неблизкие!) до национального парка Этоша. В каждом джипе у нас есть дорожные холодильники, чтоб в пути всегда были свежие закуски и охлажденные напитки. Сегодня пока все просто — длинная, прямая, асфальтированная дорога.
Вечером заселяемся в африканский лодж, номера тут — целые маленькие домики с террасой. Уже тут может начаться наше сафари, так как антилопы могут прогуливаться на территории отеля. Вечер проведем у бассейна, наслаждаясь жарким солнцем Намибии.
Дикое сафари
Встаем на рассвете. Взбодримся вкусным завтраком и проведем целый день на самом крутом в Намибии сафари! Едем на открытой сафари-машине с профессиональным рейнджером, хорошо знающим повадки животных. Проедемся по саванне, подкараулим льва, гордо обходящего свои владения, или гепарда, отдыхающего в тени после охоты.
Заедем на водопой животных: увидим целые стада зебр, антилоп гну, красавцев-жирафов, встретим носорога. Смотрим по сторонам внимательно, ведь кроме крупных животных, тут водятся мангусты, сурикаты, шакалы и гиены. На обед захватим ланч-боксы и сделаем остановку на смотровой площадке с видом на водопой, где часто любят купаться слоны.
Племена Химба
Перенесёмся во времени — к первобытным племенам. Мы познакомимся с красавицами из племени Химба. Узнаем их быт, традиции и культуру. Девушки покажут традиционные танцы своего племени и свои ритуалы красоты. Затем остановимся на небольшой ферме и погладим гепарда. Даже 2-х. Хозяин фермы расскажет нам, как это — иметь ферму в этих пустынных землях, и как к нему попали гепарды. И в путь, все дальше и дальше от цивилизации. Жилые места закончились.
Пейзажи становятся всё сюрреалистичнее: диковинные кустарники, причудливой формы охристые скалы, сверкающий белый гравий дороги и мы — в Твифелфонтейн. Посреди этого великолепия пустыни наш лодж, и потрясающие виды открываются из каждого домика. Ужинаем и после — любуемся с террасы нашим первым звездным небом в пустыне.
Земли племени Дамара
Мы находимся на землях, где раньше жили племена Дамара. Сейчас они ведут современный образ жизни. Но в память о своих традициях, Дамара создали живой музей. Где они, одевшись в традиционные одежды, покажут нам как они жили раньше. Танцуют дамара так зажигательно, что никто не устоит от того, чтоб присоединиться. Мы сыграем в древнюю игру вождей и попробуем их домашнее пиво.
Затем нас ждет встреча с уникальным природным феноменом — пустынными слоны. Найти их непросто. Садимся на сафари-машину, и едем по каньону высохшей реки Кунене. Сама дорога уже невероятное приключение! Никто не знает точно, где они. Слоны все время перемещаются, в поисках еды. Но рейнджеры, найдя их — делятся друг с другом информацией. Так что — идем по следу!
Скалы Spitzkoppe
Едем дальше. Одно из главных мест тура — ярко-оранжевые скалы Spitzkoppe. Их возраст насчитывает миллионы лет. Время и ветер образовали на склонах огромные нерукотворные арки, на которые мы сможем вскарабкаться. А затем мы прогуляемся среди валунов и увидим еще один привет из далекого прошлого — наскальные рисунки древних племен.
После обеда доберемся в наш роскошный лодж. После отдыха у бассейна нас ждет ужин с невероятным видом на горы и заходящее солнце. Затем, нам разведут костер, мы уютно устроимся у огня и будем наблюдать за звездами.
Берег скелетов и морские котики
Пора уже к океану. Побережье Намибии имеет мистическое название — берег Скелетов. Скелетов кораблей. Мы проедем часть побережья и остановимся у самого зрелищного корабля — огромное судно встало на мель всего в 50 м от берега. Тут же расположилась самая крупная в мире колония морских котиков. Мы увидим мощь дикой природы — котиков тут более 200 000 особей, они полностью отвоевали себе все побережье, смотровые площадки и даже часть парковки.
Приезжаем на ночевку в Уолфиш бей — небольшой английский город. Наш отель расположен на лагуне, где живут сотни розовых фламинго. Полюбуемся прекрасными птицами и сядем в ресторане у океана, чтоб отведать свежих морепродуктов.
Розовые озера, дельфины, пеликаны, Sandwich Harbor
С утра отправимся на катамаране на океанскую прогулку. Наш катамаран тут же окружат стаи пеликанов, а любопытные морские котики будут высовывать мордочки из воды и выпрашивать угощение. Если мы с вами будем везучими — увидим дельфинов. Прям на борту мы насладимся шампанским и устрицами. Пеликаны — птицы не из скромных, могут присоединиться к фуршету. Затем остановимся для фото у розовых озер.
Тут огромные соляные производства, и вода в озерах необычайно ярко-розового цвета. И встреча 2-х стихий: океана и пустыни. Sandwich Harbor — это ворота в самую древнюю в мире пустыню — Намиб. Ее дюны спускаются прям к океану и омываются суровыми волнами Атлантики. Садимся в джипы, и водители устроят нам экстремальные покатушки по одним из самых высоких дюн в мире.
Пустыня Намиб и марсианские пейзажи
Сегодня — нас ждёт долгая дорога, прямиком к звездам. Держим путь в самое сердце Намибии — древнейшую в мире пустыню Намиб. На пути мы остановимся в месте, где заканчивается южный тропик — Тропик Козерога, и заедем в Soliteir. Маленькая деревня, которая прославилась на всю страну своим невероятным яблочным штруделем и кладбищем ретро-автомобилей. Сделаем необычные фото в стиле дикого запада. И вот мы у цели.
Пейзажи — будто мы на Марсе. Лодж выстроен среди пустыни, красные дюны видны с террас номеров. До конца дня у нас свободное время, чтоб окунуться в эту инопланетную атмосферу. Можно почилить у бассейна. А можно побыть наедине с собой. С наступлением темноты — нас окружат миллиарды звезд и бескрайнее черное небо.
Мертвая долина, город Людериц и алмазная лихорадка
Еще до восхода солнца мы проедем среди дюн, чтоб встретить рассвет среди нереальных пейзажей Мёртвой долины — окаменелые деревья на белом высохшем солончаке в окружении красных дюн. На рассвете тут красивее всего, так как лучи восходящего солнца окрашивают эти дюны во все оттенки красного и оранжевого. Дюны тут имеют уникальный охристый цвет.
Погуляем по мягким песчаным барханам, а желающие смогут покорить самую высокую дюну (подъём по дюне 300-400м) — Big Daddy. Уже в 10 утра в пустыне становится невыносимо жарко, поэтому мы поспешим укрыться в наших джипах и снова держим путь к океану, в небольшой город Людериц. Именно тут столетие назад началась знаменитая Алмазная Лихорадка.
Город с призраками и лес деревьев-кокербумов
С самого утра садимся на лодку и едем к пингвинам! Пингвинчики облюбовали себе маленький остров недалеко от побережья. Подплывем к ним и понаблюдаем за забавными зверушками. Некогда процветающий город Kolmanskop таинственным образом был покинут жителями. Беспощадные пески пустыни подошли вплотную к городу и поглощают его с каждым годом все больше и больше. Это одно из тех мест, которое скоро исчезнет с лица земли.
После — в путь, в еще одно мистическое место. В Kokerboomwoud — лес деревьев-кокербумов. Они не похожи ни на одно дерево в мире. Будто кто-то с другой планеты обронил семена. А между деревьями бегают очаровательные обитатели этого места — диковинные зверушки — даманы.
Отель с жирафами
Что ж, последний рывок. Долгая дорога обратно в Виндхук. Но сначала — заглянем на Игровую Площадку Гигантов — в этом месте гигантские валуны выложены в многочисленные башенки, будто и вправду Великаны играли тут в волейбол огромными валунами.
Прибываем в Виндхук, сдаем наши джипы и заселяемся в отель с жирафами. Старинный особняк, переделанный в мини отель, всего на 5 номеров. И тут на завтрак и дневной чай приходят жирафы. Можно их покормить, погладить и сделать потрясающие фото. Вечером устроим прощальный ужин, где вспомним всё наше удивительное путешествие.
Возращение в аэропорт Виндхук
Вот и закончилось наше невероятное приключение. Пора в аэропорт. Но не будем прощаться, друзья! Ведь впереди еще так много невероятных путешествий!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в колоритных отелях уровня 4 по 2 чел. в номере
- Питание: все завтраки
- Транспорт на всё время пути (джипы 4x4 + бензин и мини-автобус)
- Все экскурсии и входные билеты, заявленные в программе (сафари в парке Etosha, посещения племён Химба, посещение фермы гепардов, музей племени Дамара, сафари на пустынных слонов, заповедник Skeleton cost, посещение заповедника морских котиков, заповедник Spitzkoppe, розовое озеро и лагуна фламинго, океанская прогулка на катамаране, экскурсия в Сэндвич Харбор с катанием по дюнам, долина дюн Соссусвлей и Мертвая долина, музей Kolmanskop, остров пингвинов, парк Kokerboomwoud, плаванье на лодке к пингвинам)
- Винные дегустации (2 шт.)
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Русскоговорящий сопровождающий на всё время тура
- Приятные бонусы: 3 роскошных ужина в лодже в пустыне, шампанское с устрицами на катамаране, пикник с напитками на Сэндвич Харборе, красивые платья для фото на дюнах
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из вашего города до Виндхука и обратно. (от 1000 usd) Поможем с подбором и покупкой лучших авиабилетов
- Обеды и ужины (около 40 usd в день)
- Сувениры
- Одноместное размещение возможно за доп. плату
Пожелания к путешественнику
Наши авторские туры по Африке идеально подходят для активных и любознательных путешественников от 25 до 60 лет, жаждущих новых приключений и знакомств.
Визы
Для граждан России - виза в Намибию не требуется.
Путешественникам из других стран виза может потребоваться. Напишите нам и мы подскажем вам по визовым вопросам.