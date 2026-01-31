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Описание тура

Приготовьтесь к тому, что ваш мозг откажется верить глазам. Намибия — это место, где заканчивается привычный мир и начинается сюрреалистичное кино: здесь стометровые алые дюны пустыни Намиб буквально стекают в ледяную Атлантику, а дикие животные гуляют на фоне пейзажей, которые больше похожи на Марс, чем на Землю.

Я живу в Африке уже 5 лет и лично разработала этот маршрут для тех, кто ищет не просто отпуск, а тотальное обнуление. Мы отправимся в экспедицию к Мертвой долине с её 900-летними скелетами деревьев, промчимся на джипах по Берегу Скелетов и заглянем в глаза дикой природе в парке Этоша. Это путешествие под ключ с безупречным комфортом, где единственной вашей заботой будет — не забыть вовремя нажать на кнопку затвора камеры, потому что здесь каждый сантиметр это шедевр

Для кого этот тур?

Если вы ищете место, где реальность рассыпается, а на её месте возникает сюрреалистичный мир — эта экспедиция для вас. Я создала этот 13-дневный маршрут для тех, кто хочет сбежать от цивилизации и оказаться на другой планете, не покидая Землю. Это путешествие для тех, кто ценит эстетику, масштаб и хочет почувствовать себя первооткрывателем в самой фотогеничной пустыне мира.

Почему cо Мной — это про спокойствие и комфорт?

Намибия — страна суровая, но в моем туре вы этого не почувствуете. Я взяла весь организационный стресс на себя.

Личный контроль: Я лично проехала этот маршрут, отобрала лучшие лоджи с видом на дюны и проверила каждую точку питания. Вы будете жить в комфорте среди дикой природы.

Безопасность и логистика: Забудьте о навигации по безлюдным пустыням. Наш маршрут выверен до километра, проходит по безопасным зонам и сопровождается опытными водителями-гидами.

Честная цена: В стоимость уже включены все активности, входные билеты в национальные парки и джип-сафари. Никаких сюрпризов и доплат в песках.

Камерный формат: В группе всего до 11 человек. Мы путешествуем своей компанией, без спешки и толп туристов.

13 дней марсианских эмоций

Я собрала коллекцию локаций, которые перевернут ваше представление о красоте:

Сэндвич-Харбор: Испытаем драйв на джипах там, где гигантские алые дюны пустыни Намиб буквально падают в ледяной Атлантический океан.

Мертвая долина (Deadvlei): Увидим те самые 900-летние скелеты деревьев на фоне ослепительно белой глины и ярко-оранжевых песков.

Берег Скелетов: Проедем вдоль одного из самых загадочных побережий мира, где встречаются обломки кораблей и дикая мощь океана.

Сафари в парке Этоша: Встретим слонов, львов, жирафов и редких носорогов у естественных водопоев.

Розовые фламинго: Понаблюдаем за тысячами птиц в лагуне Уолфиш-Бей и выйдем в океан к морским котикам.

Звездное небо пустыни: Увидим Млечный путь такой яркости, какую невозможно встретить в северном полушарии.

Домой вы вернетесь с ощущением, что совершили космический полет. С багажом нереальных снимков, обнуленной головой и энергией бескрайней пустыни.

Места в группе ограничены. Намибия — направление сезонное, и лучшие лоджи бронируются за полгода, поэтому рекомендую не откладывать.

Напишите мне прямо сейчас, чтобы получить подробную презентацию тура по дням и забронировать свое место на другой планете!