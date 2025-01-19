Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом
Прокатиться верхом по дюнам на закате, исследовать фауну парка «Этоша» и увидеть наскальные рисунки
Начало: Аэропорт Виндхука, время зависит от времени вашего...
14 ноя в 10:00
$9500 за человека
Экзотика Намибии: пустыни, сафари в заповедниках и выход в океан
Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны
Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован...
2 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$3680 за человека
Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари
Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост...
2 янв в 10:00
$2750 за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей19 января 2025Самому мне довелось или посчастливилось провести много времени в воздухе. Это было и на борту маленьких самолетов, вертолетов, и в
Ответы на вопросы от путешественников по Виндхуку в категории «Большое путешествие»
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