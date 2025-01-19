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Самому мне довелось или посчастливилось провести много времени в воздухе. Это было и на борту маленьких самолетов, вертолетов, и в