Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан
Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны
Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован...
15 фев в 10:00
$3500 за человека
Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари
Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост...
2 янв в 10:00
$2750 за человека
Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба
Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными
Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организ...
26 фев в 08:00
21 ноя в 08:00
$4620 за человека
