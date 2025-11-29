Описание тура
Загадочный Непал - именно здесь находятся 8 из 10 самых высоких гор Земли, а более 40 % территории расположено на высоте более 3000 м! Ежегодно тысячи туристов хотят покорить, или хотя бы взглянуть на самую высокую гору на планете — Джомолунгму (Эверест). Культурным центром страны считается город Катманду с его богатейшей 2000-летней историей. А жители Непала очень духовные люди, ведь на их земле когда-то давно в городке Лумбини родился Будда.
В Непале Вас ждет одно из самых ярких путешествий в жизни!
Программа тура по дням
Катманду. Площадь Дурбар
Добро пожаловать в столицу Непала – город Катманду! Мы встречаем вас в аэропорту и сразу едем заселяться в наш первый уютный дом. После небольшого отдыха после перелёта нас ждет сытный обед и знакомство с блюдами местной кухни. Прогуляемся по улочкам Катманду, посетим древнейшую площадь Дурбар, насладимся знаменитым масала чаем в кафе на крыше с чудесным видом на площадь и Гималаи! Просто загляденье! На закате дня нас ждет храм обезьян, в котором мы встретим sunset, а затем отправимся в местный ресторанчик на вечер знакомств.
Катманду. Храм Пашупатинатх
После завтрака мы идем в один из самых почитаемых сакральных храмов Пашупатинатх (город мертвых). Этот храм считается самым важным в мире храмом Шивы. Познакомимся со странствующими йогами Садху и получим благословение Шивы. После обеда нас ждет визит к Буддистской ступе Боднатх. Мы, как и все паломники, обойдем ее 3 раза по часовой стрелке и посмотрим в глаза Будды! Может быть кого-то настигнет просветление, а может быть и нет. Но это место дарит положительные эмоции и умиротворение.
Город мастеров Бхактапур
В этот день мы отправляемся в Бхатапур – город мастеров. Архитектура была включена ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Мы увидим дворец 55 окон и Золотые ворота, украшенные фигурами монстров. Посетим самый известный храм в Непале, называемый Ньятапола, и храм Шивы. Местные мастера покажут нам свои умения в резьбе по камню и металлу, а также изделия из дерева, ювелирное мастерство, гончарное и ткацкое ремесло. Нас ждет мастер-класс по гончарному делу, и мы своими руками сотворим уникальный шедевр. И, конечно же, купим сувениры близким.
Национальный парк Читван
Ранним-ранним утром на туристическом автобусе по красивейшей дороге мы поедем в Национальный парк Читван. Это единственное место в мире, где всё еще можно увидеть бенгальского тигра и индийского носорога в дикой природе! Так же тут обитают кабаны, медведи, олени, обезьяны, антилопы и более 400 видов птиц! Два раза в день эти животные приходят к реке на водопой. После обеда местный гид проведет нам экскурсию по деревне около парка. На закате нам покажут завораживающее культурно-этническое шоу.
Национальный парк Читван
Сразу после завтрака отправляемся на прогулку по реке Рапти на каноэ, где мы увидим болотных крокодилов и гавиал – редкий вид крокодилов, питающийся только рыбой, а затем нас ждёт пешая прогулка по джунглям. Там нам может посчастливиться встретиться с дикими животными в их естественной среде - носороги, тигры, слоны, леопарды, олени и обезьяны - это лишь неполный список зверей, обитающих в заповеднике Читван. Завершением этого дня станет чудесный закат и ночевка в уютном отеле.
Покхара
Это утро начнется с посещения центра разведения слонов, там мы увидим взрослых особей и маленьких слоников. После обеда запланировано купание со слонами. Мы будем сидеть на спине огромного слона, а он будет обливать нас водой из хобота, как в душе! Далее нас ждет дорога в город Покхара. Говорят, что это самое спокойное место на Земле. Размещаемся в гостинице и идем обедать в местный ресторанчик на берегу озера Фева. Гуляем по берегу озера, от стеклянной глади которого утром отражаются вершины Гималаев! Заряжается энергетикой этого места, катаемся на разноцветных лодочках и копим силы перед четырехдневным походом в горы.
Старт Треккинга. Наяпул
День начнётся с завтрака в деревушке Наяпул, в которую мы приедем утром. Это место будет начальной точкой нашего треккинга к вершине Poon Hill. Проходим контроль в заповедную зону и национальный парк. Как хорошо, что мы заранее позаботились, сделав пропуска и документы на всю нашу группу! В этот день мы преодолеем высоту в 2000 метров и остановимся на ночь в деревне Улери. Тут нас ждет горячий душ и согревающий масала чай. Вам надолго запомнятся эти вечера у теплой печки в окружении новых друзей!
Подъем к базовому лагерю Poon Hill 3210m
Второй день – это подъем к базовому лагерю Poon Hill. Дорога идет частично по каменным ступеням, а частично по тропинкам через рододендроновые рощи. Поделимся сладостями с горными детьми, которых повстречаем на пути. Они точно будут ждать! По пути погреемся в чайных домиках, порассуждаем о смысле жизни и величии природы. Вечером, как всегда, горячий душ, дровяная печь и масала чай.
Рассвет на вершине Poon Hill
Темной ночью третьего дня мы выдвинемся на конечную точку нашего треккинга - вершину Poon Hill, где мы увидим, пожалуй, самый красивый восход солнца! Снежные вершины Аннапурны, бескрайнее чистое небо, свежий горный воздух и свобода! Вкус свободы!
А теперь время выдвигаться в обратный путь, но уже по другой дороге. Вечером нас ждут уютные домики в деревушке Гандрук.
Возвращение в Покхару
Мы возвращаемся в начало нашего маршрута городок Наяпул, путь будет проходить через джунгли, свисающие лианы, тропинки, покрытые мхом, горные речки и водопады.
Покхара встретит нас после долгого четырехдневного треккинга своей умиротворяющей атмосферой.
После того, как отдохнем, порадуем себя праздничным ужином на берегу озера.
Полёт на параплане. Возвращение в Катманду
Сегодня можно поспать подольше, а ближе к обеду нас ждет незабываемый полет на параплане над городом и озером Фева. Стартуем с вершины Сарангкот, куда мы доберемся на такси. Самое веселое – это, конечно, взлёт. В 20 метрах от обрыва, нужно разбежаться навстречу пропасти и прыгнуть в неё! Покхара и Гималаи с высоты птичьего полета - это что-то нереальное! Полет на параплане займет 30 минут потрясающих ощущений. Во второй половине дня отправляемся в столицу – город Катманду.
Свободный день
Этот день пройдет в спокойном темпе. Каждый будет заниматься чем захочется. Можно будет прогуляться по туристическому району Тамель, закупиться сувенирами и подарками для близких и друзей. Насладится волшебной атмосферой Катманду и заглянуть в понравившиеся места еще раз.
Вечером нас ждет финальный ужин, на котором мы обменяемся самыми яркими впечатлениями от нашего Непальского путешествия.
Финальный день
Сегодня мы провожаем всех наших гостей. Расставания всегда даются тяжело. Но мы не прощаемся с вами, а говорим "До новых встреч" в других прекрасных уголках нашей планеты!
Что включено
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Проживание в отелях и лоджиях
- Все передвижения по стране
- Все входные билеты в храмы, музеи, город мастеров, мастер-класс, заповедник Читван, каноэ, сафари на слонах, крокодилья и слоновья фермы, 4х дневный треккинг в горы, пропуска и документы в горы
- Помощь в выборе интересующих товаров
- Официальный договор и чек
- Множество эмоций и фотографий
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из Вашего города (мы помогаем в выборе оптимальных авиабилетов - чем раньше забронируете билеты, тем получится дешевле)
- Виза (30$ по прилёту)
- Полёт на параплане (100$)
- Питание и сувениры
О чём нужно знать до поездки
###3 причины поехать с нами:
**Первая: компания близких по духу и интересам людей**
Многим давно уже хочется посетить Непал, но иногда нет подходящей компании. Одному ехать зачастую страшно или скучно. Вам не придется искать попутчиков для путешествия! Мы предлагаем вам изучить Непал вместе с дружной компанией единомышленников, увлеченных путешествиями и культурой Азии. Вы всегда сможете поделиться впечатлениями от увиденного за день с новыми знакомыми!
**Вторая: качественно проработанная программа на каждый день**
Вам не нужно заботиться о том куда пойти и где найти то, что вы ищите. Доверьте свой досуг нам. Увлекательное путешествие по Непалу пройдет по заранее составленному маршруту. Мы покажем вам лучшие места, в которые вы сами вряд ли бы попали. Знакомство с "Крышей мира" страной Непал будет ярким и необыкновенным событием!
**Третья: безопасность и удобство**
На протяжении всего путешествия мы будем останавливаться в уютных отелях и комфортных виллах. Так как мы знаем реальные цены на рынках и помогаем торговаться, вы сможете сэкономить кругленькую сумму на покупках.
Гиды рядом с вами 24 часа в сутки! Мы организуем групповые туры и большую часть года живём в Азии (Индия, Китай, Бали, Шри-Ланка). Ваш отдых будет безопасным, комфортным и незабываемым!
###Детали тура
**Размещение по 2 человека**
Мы останавливаемся в комфортабельных отелях и виллах напротяжении всего пушествия
**Возраст: 18–55**
Наш тур подходит любому возрасту: и юным, и опытным путешественникам
Пожелания к путешественнику
ВАЖНО
Если вы хотите присоединиться к нашему авторскому туру, то мы от вас ждем:
- Вы не злоупотребляете алкоголем.
- Вы понимаете, что это путешествие, а не отдых.
- У нас нет 5* отелей, а основной бюджет уходит на насыщенность нашей программы.
- Вы уважаете местное население, их национальность, религию и менталитет.
- Вы не опаздываете, не пропадаете и уважаете других участников нашей группы.
- Вы не спорите из-за политики и не демонстрируете активно свою позицию.
- Вы понимаете, что мы много гуляем пешком и не сидим на одном месте.