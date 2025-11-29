###3 причины поехать с нами:

**Первая: компания близких по духу и интересам людей**

Многим давно уже хочется посетить Непал, но иногда нет подходящей компании. Одному ехать зачастую страшно или скучно. Вам не придется искать попутчиков для путешествия! Мы предлагаем вам изучить Непал вместе с дружной компанией единомышленников, увлеченных путешествиями и культурой Азии. Вы всегда сможете поделиться впечатлениями от увиденного за день с новыми знакомыми!

**Вторая: качественно проработанная программа на каждый день**

Вам не нужно заботиться о том куда пойти и где найти то, что вы ищите. Доверьте свой досуг нам. Увлекательное путешествие по Непалу пройдет по заранее составленному маршруту. Мы покажем вам лучшие места, в которые вы сами вряд ли бы попали. Знакомство с "Крышей мира" страной Непал будет ярким и необыкновенным событием!

**Третья: безопасность и удобство**

На протяжении всего путешествия мы будем останавливаться в уютных отелях и комфортных виллах. Так как мы знаем реальные цены на рынках и помогаем торговаться, вы сможете сэкономить кругленькую сумму на покупках.

Гиды рядом с вами 24 часа в сутки! Мы организуем групповые туры и большую часть года живём в Азии (Индия, Китай, Бали, Шри-Ланка). Ваш отдых будет безопасным, комфортным и незабываемым!

###Детали тура

**Размещение по 2 человека**

Мы останавливаемся в комфортабельных отелях и виллах напротяжении всего пушествия

**Возраст: 18–55**

Наш тур подходит любому возрасту: и юным, и опытным путешественникам