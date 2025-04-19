14 дней
Затерянное среди гор королевство: путешествие к Верхнему Мустангу
Побывать в местах силы йогинов, посетить главные святыни Непала и полюбоваться горными пейзажами
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от времени вашего...
«- Подготовка к путешествию проводится Вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом»
19 апр в 10:00
4 окт в 10:00
$3300 за человека
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
«Приблизительно через 3 часа прибудем в горную деревню Чамче, где остановимся на ночь в уютном лодже (в Непале так называются небольшие гостевые дома в деревушках и в горах, в которых есть всё необходимое для отдыха)»
14 апр в 08:00
$1640 за человека
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени»
3 мая в 10:00
$2390 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Горы»
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