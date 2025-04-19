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1 чел. По популярности 14 дней Затерянное среди гор королевство: путешествие к Верхнему Мустангу Побывать в местах силы йогинов, посетить главные святыни Непала и полюбоваться горными пейзажами Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от времени вашего... «- Подготовка к путешествию проводится Вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом» $ 3300 за человека Пешая 16 дней Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо... «Приблизительно через 3 часа прибудем в горную деревню Чамче, где остановимся на ночь в уютном лодже (в Непале так называются небольшие гостевые дома в деревушках и в горах, в которых есть всё необходимое для отдыха)» $ 1640 за человека Прогулки на каяках 9 дней Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени» $ 2390 за человека Все туры Катманду

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Горы»

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