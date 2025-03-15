Описание тура
Приглашаем тебя в этот завораживающий своей красотой трек, который будет проходить через тропические джунгли, сказочные рододендроновые леса, зеленые рисовые террасы и сверкающие заснеженные пики, чтобы в итоге привести нас к знаменитой смотровой точке - амфитеатру между высочайшими вершинами Гималаев. Мы побываем у подножья знаменитых гор Мачапучре и Аннапурна, будем любоваться видами бескрайней долины Чомронг, искупаемся в горячих горных источниках у бурного течения реки Мади Кхола, будем наслаждаться красивыми панорамами за каждым новым поворотом.
4 причины пойти в трек с нами
1. Опыт Мы много раз проводили треки в Непале и хорошо знаем эти места. У нас большой опыт горных походов и мы знаем все нюансы и подводные камни, с которыми может столкнуться неподготовленный к походу человек. Специалисты агентства Out of Town дадут вам детальные рекомендации по путешествию и разъяснят все самые важные моменты, связанные с нахождением в горах на большой высоте.
2. Профессиональные гиды. Проверенные гиды, с которыми мы работаем, провели более 100 треков в различных Гималайских районах.
3. Лучшая цена Наша цена является лучшей на рынке, она на 20% ниже цен конкурентов, при этом мы предоставляем тот же пакет услуг. Мы добиваемся таких выгодных условий путем длительного сотрудничества с нашими партнерами в Непале.
4. Авторский маршрут Наши треки в Непале отличаются от стандартных, мы всегда стараемся предложить вам все самое лучшее, что есть на том или ином маршруте и отбросить скучные или менее интересные места.
Программа тура по дням
Катманду
Прилет в Катманду, знакомство, заселение в отель. У вас будет возможность отдохнуть после дороги, затем мы закупаемся недостающим снаряжением, проверяем рюкзаки и ужинаем на крыше одного из лучших панорамных ресторанов Катманду. Если остается время, отправляемся на прогулку по вечернему городу.
Катманду - Ландрук
Осуществляем переезд до Ландрука - живописной непальской деревушки, расположенной на склоне зеленых рисовых террас, простирающихся на многие километры вокруг. Часть нашей панорамной дороги будет проходить на микроавтобусах, а после прибытия в город Покхара мы пересядем на более соответствующие круто забирающей вверх дороге джипы. Во второй половине дня на закате гуляем по многоступенчатым улочкам Ландрука, где собирают урожай местные и бегают по округе беззаботные непальские дети. Здесь работают многочисленные панорамные кафе, в которых наливают традиционный непальский масала чай. На горизонте уже отчетливо видны величественные снежные пеки, по направлению к которым мы отправимся следующим утром.
Ландрук - Чомронг
Из Ландрука продолжаем путь вдоль реки Мади Кхола, периодически пересекая ее через перекинутые подвесные мосты, переходя с одного берега на другой. По пути мы увидим несколько водопадов и небольших поселений. Затем по каменным ступеням поднимаемся в тропики, где над нашими головами мгновенно смыкаются полные жизни и красок джунгли. Здесь благоухают цветы и поют экзотические птицы, а вокруг поселков вновь вырастают зеленые террасы рисовых плантаций. В этом ярком антураже нам предстоит переход до места ночлега - деревни Чомронг. Чомронг - прекрасная видовая точка, и располагающие нелимитированным временем люди часто просят гидов задержаться на несколько дней, чтобы вдоволь насладиться открывающейся отсюда панорамой. Селимся в небольшом гостевом доме, откуда при хорошей погоде открывается отличный вид на Южную Аннапурну, Хинчули и Мачапучхаре.
Чомронг - Бамбу
Чомронг может предложить не только прекрасные виды на бескрайние долины, но и огромное количество кофеен и открытых террас, с которых можно любоваться видами. Здесь даже делают массаж за вполне умеренную плату. Но наш путь ведет нас дальше, и, взбираясь по ущелью реки Мади Кхола, вдоль ниспадающих каскадами водопадов, мы достигаем деревни Бамбу. Характер растительности вокруг нас постоянно меняется: тропические джунгли переходят в леса, а те в свою совсем скоро уступят место кустарникам. Зелени становится меньше, а снежные вершины все ближе.
Бамбу - Базовый лагерь Мачапучре
Тропа из лесной зоны переходит в зону альпийских лугов, и пройдя через длинный каньон, окруженный с двух сторон выпирающими, как зубья, огромными скалами, мы постепенно подбираемся к нашему сегодняшнему месту ночлега. Это большой гостевой дом у подножия горы Мачапучре - легендарной священной горы, пик которой имеет необычную форму рыбьего хвоста. Нас со всех сторон обступают крутые склоны гор, и приходится задирать голову, чтобы увидеть небо. Последнее восхождение на Мачапучре было предпринято в 1957 году английской экспедицией. Тогда альпинисты повернули назад, не добравшись до вершины 50 метров, так как правительством Непала запрещено подниматься на пик этой горы - считается, что там живет бог Шива и простым смертным туда вход закрыт.
Базовый лагерь Аннапурны - Хималая хотел
Встаем ранним утром, чтобы встретить рассвет с одним из самых потрясающих в Непале панорамных видов. Базовый лагерь Аннапурны находится в красивейшем горном амфитеатре, со всех сторон окруженном исполинскими снежными вершинами. Подъем туда плавный, без крутых наборов высоты. Мы пройдем между вершинами Аннапурны, при виде каждой из которых захватывает дух. Понаблюдав за тем, как солнце постепенно окрашивает окружающие пики в нежно-розовые тона и осмотрев установленную здесь ступу, посвященною знаменитому русскому альпинисту Анатолию Букрееву, возвращаемся в гостевой дом и завтракаем. Затем покидаем Базовый лагерь Аннапурны и спускаемся в вечнозеленые заросли, окружающие деревню Хималая хотел.
Хималая хотел - Джину Данда
Продолжаем спуск вниз, к цивилизации. Наш путь сегодня лежит по направлению к деревни Джину Данда, которая находится на пересечении двух зеленеющих долин. В 20 минутах ходьбы отсюда в долине реки Моди-Кхола расположены горячие термальные источники. Здесь обустроены три бассейна, в самом нижнем из которых температура воды достигает до 40 градусов. Расслабленное купание в горячих природных источниках - отличный способ дать телу как следует отдохнуть после нескольких дней интенсивного треккинга.
Джину Данда - Покхара
Это, пожалуй, самый легкий день нашего трека. Спускаемся к реке Кимронг кхола и пересекаем ее по небольшому мосту, то и дело оглядываясь на оставшиеся позади громадные снежные горы. Дорога проходит среди вечно зеленых деревьев, пальм, рисовых полей, навесных мостов и деревень. К середине дня добираемся до Сули Базар, где нас будет ждать автобус, который отвезет нас в Покхару.
Покхара
Весь день релаксуем в Покхаре у озера Фева, где можно покататься по воде на лодках, погулять по красивой набережной, или, при желании, просто сидеть на берегу и медитировать, восстанавливая потраченную с лихвой во время трека энергию. Кому не сидится на месте - есть другие интересные активности. В том числе, мы можем организовать для вас полет на параплане над озером и зеленеющими холмами Покхары (по желанию). Поверьте, вы запомните это приключение надолго! Вечером собираемся на праздничный ужин.
Покхара - Катманду
Переезд до Катманду. Вылет домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Катманду, двухместное размещение (1 ночь до трека)
- Проживание в лоджиях и гестхаусах на протяжении всего трека
- Проживание в отеле в Покхаре, двухместное размещение (2 ночи после трека, с завтраком)
- Оплаченный транспорт на всем маршруте
- Оформление разрешений на вход в заповедную зону
- Оформление индивидуальной карточки треккера
- Билеты на все входящие в нашу программу платные достопримечательности
- Услуги гидов
- Консультации по покупке необходимой одежды
- Инструктаж
- Сопровождение и любая необходимая помощь на всем маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Катманду - Ваш город (от 500$)
- Питание (рекомендуем закладывать не менее 40$ на питание в день)
- Страховка для высокогорного треккинга (от 160$)
- Портеры-носильщики (по желанию, от 160$ за весь трек)
- Виза - 30$ на 2 недели
- Чаевые гидам и портерам - 50 - 100$ с человека (по желанию)
- Отель в дополнительные дни в Катманду
О чём нужно знать до поездки
Кому подойдет тур в Непал
Если вы всю жизнь мечтали о настоящих приключениях, Непал это именно то место, которое вы искали. Здесь вы сможете надолго уйти от обыденности, забыть о ежедневной рутине, работе и жизненных проблемах. Именно здесь вы испытаете настоящие, яркие эмоции, которое оставят неизгладимые впечатления навсегда. Вдобавок к этому, у вас появится повод гордиться собой. После прохождения высокогорного маршрута вы получите сертификат, подтверждающий ваш успех. На нем будут отмечены все отрезки пройденного вами невероятного пути. Путешествие в эту удивительную страну подойдет и тем людям, которые любят хорошее сочетание цены и качества. Купить тур в Непал могут позволить себе многие, благодаря демократичной стоимости, которую предлагает компания Out of town. За относительно небольшие деньги вы можете воплотить в жизнь свою мечту о приключениях, приобрести трек в Гималаи и отправиться туда навстречу приключениям.
Пожелания к путешественнику
Заграничный паспорт со сроком окончания действия не ранее, чем через полгода после даты вашего вылета из Непала. Проверьте срок действия вашего паспорта, это важно, т. к. если срок менее полугода, то попасть в страну вы не сможете.
Визы
Виза требуется, но заранее ее делать не нужно. Вы оформите ее прямо в аэропорту по прилету в Непал.