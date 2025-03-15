Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем тебя в этот завораживающий своей красотой трек, который будет проходить через тропические джунгли, сказочные рододендроновые леса, зеленые рисовые террасы и сверкающие заснеженные пики, чтобы в итоге привести нас к знаменитой смотровой точке - амфитеатру между высочайшими вершинами Гималаев. Мы побываем у подножья знаменитых гор Мачапучре и Аннапурна, будем любоваться видами бескрайней долины Чомронг, искупаемся в горячих горных источниках у бурного течения реки Мади Кхола, будем наслаждаться красивыми панорамами за каждым новым поворотом.

4 причины пойти в трек с нами

1. Опыт Мы много раз проводили треки в Непале и хорошо знаем эти места. У нас большой опыт горных походов и мы знаем все нюансы и подводные камни, с которыми может столкнуться неподготовленный к походу человек. Специалисты агентства Out of Town дадут вам детальные рекомендации по путешествию и разъяснят все самые важные моменты, связанные с нахождением в горах на большой высоте.

2. Профессиональные гиды. Проверенные гиды, с которыми мы работаем, провели более 100 треков в различных Гималайских районах.

3. Лучшая цена Наша цена является лучшей на рынке, она на 20% ниже цен конкурентов, при этом мы предоставляем тот же пакет услуг. Мы добиваемся таких выгодных условий путем длительного сотрудничества с нашими партнерами в Непале.

4. Авторский маршрут Наши треки в Непале отличаются от стандартных, мы всегда стараемся предложить вам все самое лучшее, что есть на том или ином маршруте и отбросить скучные или менее интересные места.