Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа
Увидеть старейшую ступу Непала, полюбоваться Гималаями и побывать на Эвересте
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
7 сен в 08:00
$4300 за человека
Туда, где под вами парят облака: трек вокруг Аннапурны с рюкзаками в мини-группе
Преодолеть перевал Торонг-Ла, насладиться массажем, подняться к озеру Тиличо и насладиться горами
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
6 апр в 12:00
$1350 за человека
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
25 окт в 08:00
$1990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Катманду
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Катманду в январе 2026
Сейчас в Катманду в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 1350 до 4300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от $1350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март