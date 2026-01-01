Наше приключение начнётся в Катманду: мы наденем рюкзаки и отправимся в национальный парк «Аннапурна» к заснеженным вершинам, ледниковым озёрам и затерянным в долинах деревушкам.Тур подойдёт даже новичкам: мы будем акклиматизироваться

и привыкать к высоте постепенно, идти без спешки, останавливаться в живописных местах для фотографий и чая. В пути нам встретятся буддийские монастыри, висячие мосты, водопады, откроются панорамы Манаслу, Аннапурны II и III, Гангапурну и Тиличо. Вы побываете у одного из самых высокогорных озёр, сможете отдохнуть в горячих источниках, при желании попробовать местные специалитеты. Кульминацией станет переход через перевал Торонг-Ла — непростой и продолжительный. Но каждый пройденный шаг будет стоить впечатляющих видов и невероятного ощущения себя смелым восходителем!

Описание тура

Организационные детали

Это моя первая поездка в горы, подойдёт ли мне этот тур?

Да, конечно. На первый взгляд это может показаться удивительным, учитывая масштабность поездки. Тем не менее практика показывает, что трек вокруг Аннапурны идеален для новичков. Комфортные тропы, практически полное отсутствие крутых продолжительных подъёмов, часто встречающиеся по пути деревеньки, возможность найма носильщика, плавная акклиматизация — всё это делает путешествие очень комфортным и доступным.

Нужно ли носить тяжёлые рюкзаки в этом туре?

В классическом варианте трек вокруг Аннапурны проходится с рюкзаком, вес которого в среднем 12-15 кг. Также есть возможность нанять носильщика (портера) из местных жителей, который будет нести ваш рюкзак. Как правило, оплачивается 11 дней.

Какой комплект вещей нужно взять с собой?

Для комфортного прохождения трека вокруг Аннапурны рекомендуется придерживаться следующего списка снаряжения:

Одежда:

головной убор от солнца

шапка от холода

перчатки от холода

балаклава/шарф от ветра

пуховка (либо пуховый свитер, либо куртка — зависит от вашего личного восприятия холода)

флиска

штормовой мембранный комплект из штанов и куртки от дождя и ветра

треккинговые ходовые штаны лёгкие

3-4 футболки или с длинным рукавом

комплект тёплого термобелья на ночь

3-4 пары треккинговых носков

несколько комплектов нижнего белья

треккинговые ботинки

сменная обувь для отдыха в лоджах

шлепки для душа

Экипировка:

Треккинговые палки: рекомендуем для всех. Обязательно для тех, у кого есть проблемы с коленями или лишний вес

Рюкзак (20–30 литров): для личных вещей (флиска, дождевик, штормовка и т. д.). Если вы решили нанять портера и идти налегке

Баул на 80 литров. В него вы сложите оставшиеся вещи и отдадите портеру

Рюкзак на 60-70 литров — если вы планируете идти без портера. В этом случае баул не нужен

Сидушка — для комфортного отдыха

Личные вещи:

Паспорт

Фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство

Туалетные принадлежности

Солнцезащитные очки

Бутылка для воды (на маршруте)

Кружка, ложка, нож

Влажные салфетки

Нитка, иголка

Солнцезащитный крем и гигиеническая помада

Индивидуальная аптечка: эластичный бинт, пластырь

Фонарик

Термос (0,5–0,75 л) — для более сложных выходов (оз. Тиличо, оз. Айслейк, пер. Торонг-Ла)

тёплый спальник — +5 будет достаточно, есть ещё и одеяла в лоджах

Как получить визу?

Для граждан России доступна виза по прибытию. Хотя можно и заранее сделать через посольство.

Какая валюта в Непале? Как расплачиваться?

Национальная валюта Непала — непальская рупия. Легко меняется в аэропорту и в Тамеле. Лучше для обмена использовать доллары и евро (только не старые, смотрите на год, не раньше 2007 г.). Для оплаты покупок используют только наличные. Особенно в горной местности.

Чего ожидать от погоды? Какие условия?

Температура на маршруте днём, под солнцем, достигает +25. После обеда, когда солнце прячется за горами, температура начинает падать до +5-10. На перевале Торонг Ла температура может опуститься до 0 или -5.

Мы отправляемся в тур в так называемый сухой сезон, поэтому вероятность осадков крайне мала на протяжении всей поездки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Можно купить симку местного сотового оператора, большая часть нашего маршрута покрыта сетью.

Какая инфраструктура на маршруте?

Мы отправляемся в путешествие в отдаленный горный регион. Тем не менее на маршруте есть маленькие магазинчики с продуктами и напитками. В деревнях работает вай-фай, но можно прямо в аэропорту купить местную симку с пакетом интернета. Везде хорошее покрытие мобильной сети.

Большую часть пути доступен душ на газу, ближе к перевалу — душ работает от солнца либо греется от кухни. На большей части маршрута можно бесплатно заряжать свои электронные устройства. Розетки стандартные.

Во время треккинга в горах группа проживает в деревушках в гостевых домах. В 2-местных номерах есть полноценные кровати с одеялом и подушкой. Удобства на этаже. Питание по меню в этих же лоджах, где есть полноценные обеденные залы. Кухня европеизированная.

В городах комфортные отели, 2-местные номера, удобства в номере, горячая вода.

Местное население готово предложить свои услуги в качестве носильщиков вашего багажа за весьма умеренную плату.

Сбор группы

Участников группы встречает гид на выходе из аэропорта Катманду. Желательно прибыть утром или днём.

Рекомендации по билетам

Для выполнения всех поставленных целей предполагается прибытие участников в первый день тура в районе 10:00-12:00. Это позволит без особой спешки проверить снаряжение, доукомплектоваться при необходимости и посетить все экскурсионные объекты.

Обратно в Катманду мы приезжаем на 15 день тура обычно в районе 16:00-17:00 в зависимости от ситуации на дорогах. Поэтому следует брать билеты на 19:30 и позже.