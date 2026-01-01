Тур подойдёт даже новичкам: мы будем акклиматизироваться
Описание тура
Организационные детали
Это моя первая поездка в горы, подойдёт ли мне этот тур?
Да, конечно. На первый взгляд это может показаться удивительным, учитывая масштабность поездки. Тем не менее практика показывает, что трек вокруг Аннапурны идеален для новичков. Комфортные тропы, практически полное отсутствие крутых продолжительных подъёмов, часто встречающиеся по пути деревеньки, возможность найма носильщика, плавная акклиматизация — всё это делает путешествие очень комфортным и доступным.
Нужно ли носить тяжёлые рюкзаки в этом туре?
В классическом варианте трек вокруг Аннапурны проходится с рюкзаком, вес которого в среднем 12-15 кг. Также есть возможность нанять носильщика (портера) из местных жителей, который будет нести ваш рюкзак. Как правило, оплачивается 11 дней.
Какой комплект вещей нужно взять с собой?
Для комфортного прохождения трека вокруг Аннапурны рекомендуется придерживаться следующего списка снаряжения:
Одежда:
головной убор от солнца
шапка от холода
перчатки от холода
балаклава/шарф от ветра
пуховка (либо пуховый свитер, либо куртка — зависит от вашего личного восприятия холода)
флиска
штормовой мембранный комплект из штанов и куртки от дождя и ветра
треккинговые ходовые штаны лёгкие
3-4 футболки или с длинным рукавом
комплект тёплого термобелья на ночь
3-4 пары треккинговых носков
несколько комплектов нижнего белья
треккинговые ботинки
сменная обувь для отдыха в лоджах
шлепки для душа
Экипировка:
Треккинговые палки: рекомендуем для всех. Обязательно для тех, у кого есть проблемы с коленями или лишний вес
Рюкзак (20–30 литров): для личных вещей (флиска, дождевик, штормовка и т. д.). Если вы решили нанять портера и идти налегке
Баул на 80 литров. В него вы сложите оставшиеся вещи и отдадите портеру
Рюкзак на 60-70 литров — если вы планируете идти без портера. В этом случае баул не нужен
Сидушка — для комфортного отдыха
Личные вещи:
Паспорт
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство
Туалетные принадлежности
Солнцезащитные очки
Бутылка для воды (на маршруте)
Кружка, ложка, нож
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка: эластичный бинт, пластырь
Фонарик
Термос (0,5–0,75 л) — для более сложных выходов (оз. Тиличо, оз. Айслейк, пер. Торонг-Ла)
тёплый спальник — +5 будет достаточно, есть ещё и одеяла в лоджах
Как получить визу?
Для граждан России доступна виза по прибытию. Хотя можно и заранее сделать через посольство.
Какая валюта в Непале? Как расплачиваться?
Национальная валюта Непала — непальская рупия. Легко меняется в аэропорту и в Тамеле. Лучше для обмена использовать доллары и евро (только не старые, смотрите на год, не раньше 2007 г.). Для оплаты покупок используют только наличные. Особенно в горной местности.
Чего ожидать от погоды? Какие условия?
Температура на маршруте днём, под солнцем, достигает +25. После обеда, когда солнце прячется за горами, температура начинает падать до +5-10. На перевале Торонг Ла температура может опуститься до 0 или -5.
Мы отправляемся в тур в так называемый сухой сезон, поэтому вероятность осадков крайне мала на протяжении всей поездки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Можно купить симку местного сотового оператора, большая часть нашего маршрута покрыта сетью.
Какая инфраструктура на маршруте?
Мы отправляемся в путешествие в отдаленный горный регион. Тем не менее на маршруте есть маленькие магазинчики с продуктами и напитками. В деревнях работает вай-фай, но можно прямо в аэропорту купить местную симку с пакетом интернета. Везде хорошее покрытие мобильной сети.
Большую часть пути доступен душ на газу, ближе к перевалу — душ работает от солнца либо греется от кухни. На большей части маршрута можно бесплатно заряжать свои электронные устройства. Розетки стандартные.
Во время треккинга в горах группа проживает в деревушках в гостевых домах. В 2-местных номерах есть полноценные кровати с одеялом и подушкой. Удобства на этаже. Питание по меню в этих же лоджах, где есть полноценные обеденные залы. Кухня европеизированная.
В городах комфортные отели, 2-местные номера, удобства в номере, горячая вода.
Местное население готово предложить свои услуги в качестве носильщиков вашего багажа за весьма умеренную плату.
Сбор группы
Участников группы встречает гид на выходе из аэропорта Катманду. Желательно прибыть утром или днём.
Рекомендации по билетам
Для выполнения всех поставленных целей предполагается прибытие участников в первый день тура в районе 10:00-12:00. Это позволит без особой спешки проверить снаряжение, доукомплектоваться при необходимости и посетить все экскурсионные объекты.
Обратно в Катманду мы приезжаем на 15 день тура обычно в районе 16:00-17:00 в зависимости от ситуации на дорогах. Поэтому следует брать билеты на 19:30 и позже.
Программа тура по дням
Прибытие в Тамель и Обезьяний храм
Встретимся в аэропорту, заселимся в отель в туристическом районе Тамель. Здесь будет возможность немного отдохнуть после дороги и прогуляться по оживлённым улицам. В многочисленных магазинах можно приобрести недостающее снаряжение и одежду для предстоящего маршрута.
Ближе к вечеру поедем к храмовому комплексу Своямбунатх, известному как Обезьяний храм. Он расположен на вершине холма, откуда открываются впечатляющие виды на долину Катманду. Сначала увидим святыню при дневном свете, а затем, с наступлением сумерек, полюбуемся, как включается подсветка.
Вечером поужинаем в одном из уютных ресторанов Тамеля, где попробуем блюда непальской кухни и поделимся первыми впечатлениями от города.
Прибытие в национальный парк «Аннапурна» и первая ночь на высоте
Ранним утром отправимся в путь из Катманду к горам — в сторону национального парка «Аннапурна». На комфортабельном минивэне переедем в Бесисахар, расположенный у самого входа и считающийся официальным началом треккингового маршрута.
Сделаем остановку на обед, чтобы отдохнуть и перекусить, а затем пересядем в джип, на котором продолжим дорогу до деревушки Дарапани. Здесь пройдёт первая ночёвка в горах — на высоте 1860 метров над уровнем моря.
Начало трека, селение Чама и горячие источники
Сегодня начнётся полноценный трек, и уже с первых километров перед нами раскроются впечатляющие панорамы — величественный хребет Манаслу и одна из вершин массива Аннапурны, Аннапурна II. День обещает быть относительно нетрудным: основную часть набора высоты преодолеем в первой половине маршрута.
Чтобы сохранить силы и хорошее настроение, будем делать короткие остановки в уютных горных деревушках — выпьем чай, перекусим и немного отдохнём. Заглянем к живописному водопаду, который часто остаётся незамеченным для большинства путешественников.
К обеду подойдём к селению Чаме, где запланирована ночёвка. Здесь можно будет посетить природные горячие источники — вода в них действительно горячая, поэтому стоит взять с собой купальные принадлежности.
Высота ночёвки — 2670 метров, протяжённость перехода — 16 километров.
Деревушка Братанг, скала «Ворота в рай» и Верхний Писанг
Сегодня предстоит короткий переход, никуда спешить не будем, чтобы полюбоваться красотами. Уже к обеду прибудем к месту ночёвки. Тропа пройдёт через живописный хвойный лес, где растут пихты, сосны и гималайские кедры.
Остановимся в деревушке Братанг, известной яблочной фермой. Здесь попробуем свежие яблоки, ароматные кексы, маффины и соки. Подъёмы на этом участке незначительные, но на высоте уже могут проявиться первые признаки горной болезни — поэтому не будем торопиться, сохраняя комфортный темп и делая паузы для отдыха и фотографий.
Дальше тропа выведет к скале, возвышающейся на 1500 метров над руслом реки и получившей символичное название «Ворота в рай». Небольшой привал устроим в деревне Дукур Покари, откуда начнётся плавный набор высоты к финальной точке дня.
К вечеру достигнем Верхнего Писанга, откуда открывается захватывающий вид на величественную Аннапурну II.
Ночёвка запланирована на высоте 3300 метров, протяжённость маршрута — 14 километров.
Деревни Гъяру и Нгавал, невероятные виды на Аннапурну
Сегодня ожидается короткий переход, и уже к обеду прибудем к месту ночёвки. Поднимемся к деревне Гъяру на высоте 3670 метров. С первого взгляда подъём может показаться трудным, однако этот участок преодолеем примерно за час. Усилие полностью оправдает себя — на вершине откроются завораживающие виды на Аннапурну II, Аннапурну III, Гангапурну и Тиличо-пик, у подножия которого скрывается озеро Тиличо.
На обзорной площадке остановимся для отдыха и чайной паузы с яблочными пирожками. После короткой передышки продолжим путь: впереди всего несколько плавных подъёмов, и через 2 часа окажемся в деревне Нгавал.
Это место выбрано неслучайно — отсюда открывается один из самых впечатляющих видов на хребет Аннапурны. Рассвет в Нгавале считается лучшим на всём маршруте, поэтому стоит встать пораньше, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают вершины в золотые тона.
Ночёвка запланирована на высоте 3660 метров, протяжённость перехода — 11 километров.
Мананг, радиальный выход на Чонгхор Вьюпоинт
Сегодня самый короткий переход, чтобы организм смог отдохнуть и адаптироваться к высоте. Уже через 3 часа пути окажемся в Мананге — крупнейшем поселении на треке. Рельеф здесь спокойный, а сама тропа ведёт с небольшим спуском — до отметки 3540 метров.
В Мананге можно выпить ароматного кофе, попробовать торты и чизкейки. Любителям гастрономических открытий стоит обратить внимание на фирменный стейк из яка — одно из самых популярных блюд в этих краях.
После обеда запланирован радиальный выход на Чонгхор Вьюпоинт, расположенный на высоте около 3740 метров. При желании можно подняться выше — по тропам, ведущим до отметок 3900 метров и более. С обзорной площадки откроются панорамные виды на пройденный путь через ущелье, горные вершины и живописное озеро Гангапурна, расположенное у подножия тропы.
Протяжённость перехода — 9 километров.
Ледяное озеро и буддийский монастырь в скалах
Утром нас ждёт радиальный выход к Ледяному озеру (Айслейк), расположенному на высоте 4600 метров. Путь пройдёт через каменистые склоны и пастбища, среди которых скрывается старинный буддийский монастырь, построенный прямо в скалах.
Подъём к озеру потребует определённых усилий, но они стоят того вида, который вам откроется: панорама бирюзового озера Гангапурна.
Тем, кто решит провести день спокойно, можно будет остаться в Мананге, отдохнуть, выпить ароматного кофе и побаловать себя свежей выпечкой в уютном кафе.
Протяжённость радиального маршрута — 16 километров.
Базовый лагерь Тиличо
Покинем основное ущелье, ведущее к перевалу Торонг-Ла, и направимся в сторону озера Тиличо. Тропа пройдёт по узким горным склонам и висячим мостам, открывая всё новые виды на Гангапурну, Тиличо-пик и Хангсар Канг.
Переход подарит череду контрастов — от сухих каменистых склонов до снежных вершин, уходящих в небо. Каждый участок пути будет напоминать, что мы приближаемся к высоким горам.
К обеду дойдём до уютного лоджа, расположенного в базовом лагере Тиличо на высоте 4150 метров. Здесь сделаем долгожданную остановку, чтобы отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к следующему этапу маршрута.
Протяжённость перехода — 14 километров.
Трек к озеру Тиличо
Ранним утром начнём акклиматизационный подъём без рюкзаков к озеру Тиличо, расположенному на высоте 4919 метров. За день предстоит преодолеть набор высоты около 800 метров. Путь пройдёт вдоль величественной стены семитысячников.
Озеро Тиличо питается талыми ледниковыми водами и поражает бирюзовым цветом. После отдыха и фотосессии на берегу спустимся обратно в базовый лагерь, где проведём ночь. Многие путешественники стараются в этот же день уйти вниз, однако мы останемся здесь — чтобы избежать чрезмерных нагрузок и дать организму восстановиться.
Протяжённость перехода — 12 километров.
Деревня Як Кхарка
Начнём спуск по уже знакомой тропе, ведущей обратно до деревни Шри Кхарка. Здесь находится развилка, откуда начинается сезонная тропа, пересекающая горный хребет и напрямую выводящая к месту нашего ночлега — Як Кхарке.
Маршрут пройдёт через открытые участки с захватывающими панорамами. На одном из подъёмов выйдем на впечатляющую обзорную площадку.
Деревня Як Кхарка в переводе означает «пастбище яков»: здесь действительно пасётся множество этих животных. Вечером можно будет побаловать себя ужином и заказать традиционный стейк из яка, который в этих местах готовят особенно вкусно.
Ночёвка запланирована на высоте 4050 метров, протяжённость перехода — 14 километров.
Лагерь Торонг Феди и ночь в горном шале
Уже к полудню достигнем лагеря Торонг Феди. Тропа поднимается плавно, без резких участков, а небольшой километраж позволит восстановить силы перед главным испытанием — завтрашним переходом через перевал Торонг-Ла.
Лагерь Торонг Феди приятно удивит атмосферой: это уютное горное шале с тёплым интерьером, мягким светом и негромкой музыкой. Здесь можно расслабиться, насладиться горячим чаем и побаловать себя свежей выпечкой.
Ночёвка запланирована на высоте 4450 метров, протяжённость перехода — 7 километров.
Переход через перевал Торонг-Ла и спуск к Муктинатх
Сегодня нас ждёт финальный переход через перевал Торонг-Ла, высота которого составляет 5416 метров. Выйдем ещё до рассвета. Поднимемся к последнему лагерю маршрута — Хай Кэмпу, где сделаем короткую остановку, чтобы выпить горячего чая и перекусить.
Продолжим путь по горной тропе. Двигаться будем медленно и размеренно. Впереди — долгожданная табличка и развевающиеся молитвенные флажки, символизирующие успешное прохождение перевала.
Завершив подъём, начнём долгий спуск — около 1700 метров вниз до деревни Муктинатх. По пути откроются впечатляющие виды на Дхаулагири и Нилгири. Вечером заселимся в отель, отпразднуем переход через Торонг-Ла и подведём итог нашему путешествию вокруг Аннапурны.
Протяжённость перехода — 14 километров.
Храм Муктинатх, переезд на джипах в Покхару и озеро Фева
На рассвете посетим храмовый комплекс Муктинатх. После завтрака на джипах отправимся в путь до Покхары. Пейзажи будут меняться буквально на глазах: суровые, безжизненные ландшафты высокогорья постепенно уступят место хвойным лесам, а затем и пышным тропическим джунглям. При ясной погоде в пути можно будет увидеть вершину Аннапурны I.
К обеду прибудем в деревушку Татопани, откуда открывается изумительный вид на гору Нилгири. Здесь можно будет расслабиться и посетить природные горячие источники, чтобы восстановить силы после насыщенных дней треккинга.
Дорога на джипах займёт почти весь световой день. Вечером въедем в курортный город Покхара и разместимся в отеле недалеко от озера Фева, где завершится наше путешествие по Гималаям.
Отдых в Покхаре и расслабляющий массаж
Проведём день в Покхаре и посвятим его отдыху и восстановлению. Здесь можно насладиться разнообразной кухней, арендовать лодку и совершить прогулку по озеру Фева, а также подняться на холм к ступе Мира, откуда открывается великолепный вид на город и окружающие горы.
Особое удовольствие принесёт визит в массажный салон, где мастера проведут часовой сеанс терапии, основанной на традициях аюрведического и тайского массажа.
Вечером состоится праздничный ужин, который станет красивым завершением путешествия вокруг Аннапурны.
Возвращение в Катманду
Рано утром выезжаем из Покхары на туристическом автобусе в направлении Катманду. Дорога пройдёт через живописные долины и холмы Непала. При благоприятных условиях прибудем в столицу ориентировочно к 16:00, поэтому можно планировать обратные авиабилеты на вечер — на время между 20:00 и 21:00.
Так завершится наше путешествие вокруг Аннапурны — насыщенное, яркое и запоминающееся. До новых встреч в горах Непала!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки во время проживания в городах
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Пермит (разрешение на посещение) в нацпарк
- Услуги местного гида-ассистента и турлидера
- Экскурсия в Своямбунатх
- 1 час массажа всего тела по специальной методике в Покхаре
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Катманду и обратно - ок. $800-1000
- Питание ~$500
- Виза - $30
- Носильщик - $300 + чаевые
- Доплата за 1-местное размещение - $35 за 1 ночь в отеле в городе