Шаг за шагом по Непалу: лёгкие треккинги, сафари в джунглях и водные прогулки
Изучить Катманду и Покхару, покататься на каноэ и катамаране, вблизи понаблюдать за дикими животными
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
«А также отправимся в настоящее приключение — сафари по нацпарку «Читван»: на каноэ преодолеем реку с крокодилами, а затем, если улыбнётся удача, встретим в джунглях слонов, носорогов, оленей, медведей и даже тигров»
4 окт в 12:00
18 окт в 12:00
118 000 ₽ за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени»
21 мар в 08:00
$2990 за человека
В Непал своей компанией и с комфортом: Катманду, Патан, Куринтар, нацпарк «Читван» и Покхара
Отправиться в сафари, увидеть буддийские святыни, поплавать на каноэ и спуститься в подземный храм
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
«В нацпарке «Читван» отправитесь на сафари, пройдётесь по джунглям с натуралистами и покатаетесь на каноэ»
12 апр в 10:00
12 окт в 10:00
$2070 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Прогулки на каяках»
Самые популярные туры этой рубрики в Катманду
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Катманду в январе 2026
Сейчас в Катманду в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 тура от 2070 до 118 000.
Туры на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Прогулки на каяках», цены от 2070₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март