1 чел. По популярности На машине Прогулки на каяках 12 дней Шаг за шагом по Непалу: лёгкие треккинги, сафари в джунглях и водные прогулки Изучить Катманду и Покхару, покататься на каноэ и катамаране, вблизи понаблюдать за дикими животными Начало: Аэропорт Катманду, 12:00 «А также отправимся в настоящее приключение — сафари по нацпарку «Читван»: на каноэ преодолеем реку с крокодилами, а затем, если улыбнётся удача, встретим в джунглях слонов, носорогов, оленей, медведей и даже тигров» 118 000 ₽ за человека Прогулки на каяках 9 дней Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени» $2990 за человека На машине Прогулки на каяках 8 дней В Непал своей компанией и с комфортом: Катманду, Патан, Куринтар, нацпарк «Читван» и Покхара Отправиться в сафари, увидеть буддийские святыни, поплавать на каноэ и спуститься в подземный храм Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт... «В нацпарке «Читван» отправитесь на сафари, пройдётесь по джунглям с натуралистами и покатаетесь на каноэ» $2070 за человека Все туры Катманду

